Роскошь на западе и востоке Германии

От шнурового телефонного аппарата до сшитого из перьев 300 белых лебедей элегантного манто, в котором выходила на сцену легендарная Марлен Дитрих (Marlene Dietrich), - в общей сложности, около 400 экспонатов представлено на выставке под названием "Чистая роскошь" ("Purer Luxus") в Форуме современной истории в Лейпциге. Эта экспозиция отражает то, как менялось представление о роскоши у жителей Восточной и Западной Германии и какой отпечаток на него накладывали различные общественные и политические реальности.

Организаторы выставки, которая разбита на семь тематических разделов, показывают, как менялось отношение людей на западе и востоке страны к материальным и моральным ценностям в разные исторические периоды, а также то, как воспринимается внешнее великолепие немцами сейчас.

Вчера - экзотика, сегодня - стандарт

Роскошь - понятие относительное. Так, в тяжелое время после 1945 года особой ценностью были, конечно, продукты. На черном рынке за кусок сливочного масла люди отдавали ювелирные украшения. Но в западной части Германии ситуация быстро изменилась благодаря умелому управлению страной и рыночным реформам. Тогда и стали говорить о немецком экономическом чуде. Западная Германия была выведена на высокий уровень благосостояния, покупательная способность представителей самых широких слоев населения стремительно возросла.

Классический пример из анекдота: позолоченный унитаз на выставке в Лейпциге

Рядовому гражданину стали по карману и холодильник, и телевизор, и даже автомобиль. Они перестали считаться роскошью и обрели статус предметов первой необходимости. И на этой волне люди уже стали с вожделением поглядывать на куда более дорогие эксклюзивные вещи вроде колец с бриллиантами, яхт и лимузинов. В немалой степени этому способствовала и реклама.

По принципу социального равенства?

В ГДР понятие роскоши имело совершенно иной смысл. Плановая экономика вполне вписывалась в пропагандируемый Социалистической единой партией Германии (СЕПГ) идеал скромного социального равенства. Но, конечно, о всеобщем равенстве говорить не приходилось. На выставке в Лейпциге можно увидеть гневное письмо гражданина ГДР - жалобу по поводу того, что он ждет подключения к городской телефонной сети уже 11 лет. То есть и телефон был в Восточной Германии предметом роскоши. Правда, у партийной номенклатуры, имевшей массу привилегий, таких проблем не возникало.

Закрытый элитный поселок в поселке Вандлиц под Берлином, где жила верхушка страны, обеспечивался всем. В спецмагазине продавались импортные товары - от дорогостоящей косметики и одежды до суперсовременной по тем временам электроники и мебели. А то, чего там не было, высшая номенклатура заказывала по каталогу. Это закупала специально созданная для этого курьерская группа, представители которой ездили за покупками на Запад. Расходы на поездки покрывались из госбюджета. Простые жители ГДР о такой роскошной жизни не могли даже мечтать.

Двое студентов машиностроительного факультета из Дрездена свою мечту о супердорогой роскошной спортивной автомашине со множеством наворотов все же сумели осуществить. В 1956 году они собственными руками создали копию Porsche 356. Позже коллекционер из Вены приобрел это чудо техники, за долгие годы покрывшееся ржавчиной, в 2011 году и реставрировал. Эта машина (на закглавной фотграфии) - один из главных экспонатов лейпцигской выставки.

Сегодня в объединенной Германии о дефиците говорить не приходится: любой человек, в принципе, может приобрести все, что угодно – в том числе предметы роскоши. Другой вопрос, что представление о роскоши у каждого свое. Для одних это брендовая одежда, для других - драгоценности, для третьих - личный вертолет. Одни стремятся обладать такими вещами для самовыражения, другие - чтобы вызвать зависть у окружающих, а для третьих важно совсем другое: безопасность, здоровая экология, эстетическое наслаждение и - независимость от материальных соблазнов.

Выставка "Purer Luxus" в Форуме современной истории в Лейпциге работает до 13 апреля 2020 года.

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