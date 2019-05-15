"Роскосмос" ужесточил правила выезда сотрудников за рубеж

"Роскосмос" ужесточил правила выезда за рубеж для высокопоставленных работников ракетно-космической отрасли, допущенных к секретной информации. Такое решение принял гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, сообщает РИА "Новости" в четверг, 6 июня, со ссылкой на два источника в отрасли.

По словам одного из них, Рогозин издал приказ о более жестких требованиях при выезде за рубеж для сотрудников госкорпорации и предприятий ракетно-космической отрасли, пояснив, что в первую очередь это относится к руководящему персоналу". Документ носит гриф "для служебного пользования", описанные в нем требования соответствуют законодательству РФ, отметил собеседник агентства.

Глава российского космического НИИ сбежал в Европу

15 мая газета "Коммерсант" сообщила, что неожиданно покинул Россию гендиректор Научно-исследовательского института космического приборостроения Юрий Яскин. 17 апреля он прислал из одной из европейских стран заявление об увольнении по собственному желанию. Издание связало внезапный отъезд руководителя с аудиторскими проверками, которые проводятся в институте совместно с сотрудниками ФСБ. По данным газеты, Яскин находится в Греции.

НИИ космического приборостроения разрабатывает и производит радиоаппаратуру и электронику. В 2014 году на его базе создали Объединенную ракетно-космическую корпорацию (ОРКК), которая стала держателем акций 60 предприятий отрасли. Сам НИИ стал филиалом корпорации, которая входит в структуру "Роскосмоса".

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