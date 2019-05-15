 ″Роскосмос″ ужесточил правила выезда сотрудников за рубеж | Новости из Германии о России | DW | 06.06.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

"Роскосмос" ужесточил правила выезда сотрудников за рубеж

Новые требования к выезжающим за границу работникам ракетно-космической отрасли, вероятно, стал реакцией на внезапное бегство в Европу главы космического НИИ Яскина.

Стенд Роскосмоса на Петербургском международном экономическом форуме, 2017 год

Стенд "Роскосмоса" на Петербургском международном экономическом форуме, 2017 год

"Роскосмос" ужесточил правила выезда за рубеж для высокопоставленных работников ракетно-космической отрасли, допущенных к секретной информации. Такое решение принял гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, сообщает РИА "Новости" в четверг, 6 июня, со ссылкой на два источника в отрасли.

Контекст

NASA отозвало свое приглашение Дмитрию Рогозину приехать в США после критики в Конгрессе. Карикатурист Сергей Елкин о том, что объединяет главу Роскосмоса и мигрантов из Латинской Америки. (07.01.2019)

Несмотря на политические разногласия между ЕС и Россией, сотрудничество в космосе продолжается. Впереди - Луна и Марс, рассказал DW Йоханн-Дитрих Вёрнер. (27.01.2018)

По словам одного из них, Рогозин издал приказ о более жестких требованиях при выезде за рубеж для сотрудников госкорпорации и предприятий ракетно-космической отрасли, пояснив, что в первую очередь это относится к руководящему персоналу". Документ носит гриф "для служебного пользования", описанные в нем требования соответствуют законодательству РФ, отметил собеседник агентства.

Глава российского космического НИИ сбежал в Европу

15 мая газета "Коммерсант" сообщила, что неожиданно покинул Россию гендиректор Научно-исследовательского института космического приборостроения Юрий Яскин. 17 апреля он прислал из одной из европейских стран заявление об увольнении по собственному желанию. Издание связало внезапный отъезд руководителя с аудиторскими проверками, которые проводятся в институте совместно с сотрудниками ФСБ. По данным газеты, Яскин находится в Греции.

НИИ космического приборостроения разрабатывает и производит радиоаппаратуру и электронику. В 2014 году на его базе создали Объединенную ракетно-космическую корпорацию (ОРКК), которая стала держателем акций 60 предприятий отрасли. Сам НИИ стал филиалом корпорации, которая входит в структуру "Роскосмоса".

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter Youtube | или установите приложение DWдля | iOS Android

Смотрите также:

  • Мониторинг Земли в NASA

    Как спутники Земли помогают бороться с изменением климата

    Наблюдения из космоса помогают на земле

    До того, как в середине 20-го столетия первые спутники оказались на околоземной орбите, мы почти ничего не знали о динамике изменения климата. Сейчас благодаря снимкам и другим данным, получаемым со спутников, человечество пишет историю постоянно изменяющейся планеты Земля. В 1985 году с помощью спутников была обнаружена озоновая дыра. Эти данные помогают бороться с изменениями климата.

  • Спутник Jason 3

    Как спутники Земли помогают бороться с изменением климата

    Спутники, сообщающие о тающих ледниках

    Некоторые спутники фиксируют признаки изменения климата: тающие ледники, повышающийся уровень мирового океана и даже растущее содержание в атмосфере CO2. Этот спутник Jason-3 - один из самых современных, он способен с максимальной точностью провести замеры водной поверхности Земли. Эти данные помогут понять, как глобальное потепление влияет на мировой океан.

  • Тайфун над Филиппинами (съемка со спутника)

    Как спутники Земли помогают бороться с изменением климата

    Данные со спутников помогают предотвратить катаклизмы

    Искусственные спутники играют важную роль в предотвращении природных катаклизмов: ураганов, землетрясений, цунами, лесных пожаров. Они собирают информацию, которая помогает заблаговременно оповещать о возможном  природном бедствии, прогнозировать его масштабы и интенсивность. Особенно полезны данные со спутников для наблюдения за ураганным ветром и предотвращения его последствий.

  • Растения на орбитальной станции

    Как спутники Земли помогают бороться с изменением климата

    Цветы в космосе

    Могут ли расти цветы на околоземной орбите? Астронавты на МКС обнаружили, что в космосе для того, чтобы вырастить овощи, понадобится меньше воды. А КНР уже давно предпринимает попытки вырастить на Луне хлопок. Все эти знания могут в будущем играть решающую роль в развитии сельского хозяйства.

  • Запуск ракеты

    Как спутники Земли помогают бороться с изменением климата

    Негативное влияние освоения космоса

    Освоение космического пространства имеет и негативные последствия для окружающей среды. После каждого запуска ракеты происходит выброс оксида алюминия, который накапливается в стратосфере и влияет на уменьшение озонового слоя земли.

  • Космический мусор

    Как спутники Земли помогают бороться с изменением климата

    Космический мусор

    На околоземной орбите сейчас находятся 20 000 элементов космического мусора: от деталей ракет до шурупов и отработанных матриц. Если этот мусор не утилизировать, то он может негативно воздействовать на спутники, подлетая к ним слишком близко и препятствуя сбору информации, которая необходима для борьбы с глобальным потеплением.

    Автор: Тим Шауэнберг, Наталья Позднякова


Смотреть видео 01:46

Как купить билет в космос стоимостью 200 тысяч долларов

Контекст

Как спутники Земли помогают бороться с изменением климата

О том, можно ли из космоса повлиять на изменение климата и как искусственные спутники Земли помогают спасать планету от катаклизмов, - фотогалерея DW. (15.04.2019)  

Ссылки в интернете

Глава российского космического НИИ сбежал в Европу  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как купить билет в космос стоимостью 200 тысяч долларов  

Миссия выполнима: Астро-Алекс и робот Саймон отправляются в полет  

Хулиганы из Кремля, Путин в космосе, Навальный допрашивает Собчак - "Заповедник", выпуск 20  

Также по теме

Roskosmos Russland Weltraumagentur

Глава российского космического НИИ сбежал в Европу 15.05.2019

Внезапный отъезд генерального директора института из РФ может быть связан с аудиторскими проверками, которые проводятся с участием ФСБ, сообщил "Коммерсант".

Реклама

Самые читаемые

Сериал "Чернобыль": за что в Германии его критикуют  

Нехватка грузчиков в "Шереметьево" - тревожный сигнал для России  

Тысячи получивших пособие на выезд мигрантов снова вернулись в ФРГ  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно