 ″Роскосмос″ расследует утечку воздуха на МКС | Новости из Германии о России | DW | 30.08.2018

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Россия

"Роскосмос" расследует утечку воздуха на МКС

После обнаружения микротрещины, на "Союзе МС-09", а затем и на МКС зафиксирована утечка воздуха. "Роскосмос" создал спецкомиссию, а экипаж заклеил трещину и ищет долгосрочное решение проблемы.

Ночной вид с МКС на Землю

Ночной вид с МКС на Землю

"Роскосмос" создал комиссию для расследования утечки воздуха с российского корабля "Союз МС-09", пристыкованного к Международной космической станции (МКС). В четверг, 30 августа, стало известно о микротрещине в бытовом отсеке транспортного пилотируемого корабля, которая предположительно возникла "в результате попадания микрометеорита", сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Безопасности и здоровью экипажа МКС ничего не угрожает, заверили в госкорпорации.

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Информацию о том, что экипаж в безопасности и все системы станции работают стабильно, подтвердили в NASA и в Европейском космическом агентстве. "Экипаж МКС сегодня занимается поиском и устранением неисправностей", - сообщила американская сторона. По данным американского агентства, темпы утечки удалось замедлить, заклеив трещину пленкой из полиимида в качестве временной меры. Теперь специалисты разрабатывают более эффективный и долговременный способ герметизации корабля "Союз МС-09".

Сейчас на МКС несут вахту астронавт NASA Эндрю Фейстел, бортинженеры космонавт "Роскосмоса" Олег Артемьев, астронавт NASA Ричард Арнольд, космонавт "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, астронавт Европейского космического агентства Александер Герст (Alexander Gerst) и астронавт NASA Серина Ауньон-Чэнселлор.

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    Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина


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Ссылки в интернете

Сообщение NASA

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