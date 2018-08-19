"Роскосмос" подтвердил незаконное проникновение в РКК "Энергия"

В начале мая неизвестные похитили из РКК "Энергия" электронные платы для космической техники, пишет РБК. "Роскосмосу" известно о незаконном проникновении.
"Роскосмосу" известно о незаконном проникновении посторонних на территорию российской ракетно-космической корпорации "Энергия". Об этом его представители заявили "Интерфаксу" во вторник, 4 июня. По их словам, материалы о происшествии переданы правоохранителям.
Ранее агентство РБК со ссылкой на неназванных собеседников сообщило, что во время майских праздников неизвестные проникли на территорию РКК "Энергия" и "унесли три мешка" электронных плат для космической техники. По их информации, в числе похищенного - научно-энергетический модуль, который необходим для снабжения электроэнергией российского сегмента Международной космической станции. Ущерб может достигать десятков миллионов рублей, утверждают опрошенные агентством эксперты.
Камеры наблюдения зафиксировали проникновение, добавил собеседник РБК. По его словам, после инцидента "на месте происшествия установили сигнализацию". В свою очередь, неназванный собеседник агентства "Интерфакс" сообщил, что злоумышленники проникли на склад через цех приборного производства.
В свою очередь, в "Роскосмосе" назвали информацию об отдельных деталях происшествия в изложении СМИ не соответствующей действительности.
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