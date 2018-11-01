"Роскосмос" нашел страховщиков на первый после аварии запуск "Союза"

Российская госкорпорация "Роскосмос" нашла страховщиков для следующего пуска ракеты-носителя "Союз". Застраховать первый после аварии 11 октября запуск ракеты-носителя "Союз -2.1б" с космическим аппаратом "Глонасс-М" № 57 готовы СОГАЗ и "Ингосстрах", сообщает в пятницу, 2 ноября, на сайте госзакупок.

Сумма страховки выросла на 23 миллиона рублей до 201 миллиона. В случае наступления страхового случая - если прервется зажигание на старте ракеты или она потерпит крушение - сумма выплат составит до 2,095 миллиарда рублей. Запуск намечен на 3 ноября.

Найти страховщиков для ближайшего запуска "Союза" госкорпорации удалось со второго раза, отмечает РБК. Первоначально предполагалось затратить на страхование запуска 178 миллионов рублей. 30 октября "Роскосмос" был вынужден закрыть размещенный 19 октября запрос в связи с отсутствием заявок от страховых компаний.

Авария в октябре

11 октября через две минуты после запуска ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым космическим кораблем "Союз-МС10", который должен был доставить на орбиту экипаж в составе космонавта "Роскосмоса" Алексея Овчинина и астронавта НАСА Ника Хейга и груз для Международной космической станции, возникла нештатная ситуация. В результате сработала система аварийного спасения экипажа, который в итоге совершил посадку в Казахстане.

После аварии все запуски ракет-носителей "Союз" были приостановлены.Руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин распорядился установить на предприятиях ракетно-космической отрасли видеокамеры, чтобы с их помощью документировать процесс сборки ракет.

31 октября исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил, что авария 11 октября произошла из-за нештатной работы датчика разделения первой и второй ступеней ракеты-носителя "Союз-ФГ". Деформацию датчика допустили при сборке ракеты на Байконуре, заявил в ходе пресс-конференции и.о. генерального директора Центрального научно-исследовательского института машиностроения Николай Севастьянов.

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