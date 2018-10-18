 Роскосмос начнет записывать сборку ракет на видео | Новости из Германии о России | DW | 19.10.2018

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Россия

Роскосмос начнет записывать сборку ракет на видео

У сотрудников российских ракетно-космических предприятий, которые занимаются сборкой ракет, появятся видеорегистраторы. Такое решение принял глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин после аварии "Союза".

Стенд Роскосмоса на Международном экономическом форуме в Петербурге в 2017 году

Руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин распорядился установить на предприятиях ракетно-космической отрасли видеокамеры, чтобы с их помощью документировать процесс сборки ракет. О распоряжении Рогозина сообщил в пятницу, 19 октября, РИА Новости глава пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.

Контекст

20 сентября в 9.21 мск российская ракета-носитель "Союз" доставила на международную космическую станцию первую в истории освоения космоса туристку - гражданку США Ануше Ансари. (20.09.2006)

Запуск спутника радиотехнической разведки планировался на 19 октября. У "Союза" и ракеты, которая должна была выводить "Лотос-С", - аналогичное устройство боковых блоков. (13.10.2018)

По информации источников РБК, видеорегистраторы должны быть установлены прямо на экипировке рабочих и контролеров. Записи будут храниться "весь период эксплуатации собираемого изделия вплоть до его утилизации".

Решению усилить контроль предшествовала авария во время старта ракеты-носителя "Союз-ФГ" 11 октября, которая должна была вывести на орбиту пилотируемый корабль "Союз МС-10" с двумя членами экипажа на борту - россиянином Алексеем Овчининым и американцем Ником Хейгом. По предварительной версии, причиной аварии стала ошибка, допущенная при сборке в монтажно-испытательном корпусе космодрома Байконур.

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