Роскосмос начнет записывать сборку ракет на видео

Руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин распорядился установить на предприятиях ракетно-космической отрасли видеокамеры, чтобы с их помощью документировать процесс сборки ракет. О распоряжении Рогозина сообщил в пятницу, 19 октября, РИА Новости глава пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.

По информации источников РБК, видеорегистраторы должны быть установлены прямо на экипировке рабочих и контролеров. Записи будут храниться "весь период эксплуатации собираемого изделия вплоть до его утилизации".

Решению усилить контроль предшествовала авария во время старта ракеты-носителя "Союз-ФГ" 11 октября, которая должна была вывести на орбиту пилотируемый корабль "Союз МС-10" с двумя членами экипажа на борту - россиянином Алексеем Овчининым и американцем Ником Хейгом. По предварительной версии, причиной аварии стала ошибка, допущенная при сборке в монтажно-испытательном корпусе космодрома Байконур.

Смотрите также:

Смотреть видео 02:41 Now live 02:41 мин Поделиться Впервые немецкий астронавт возглавит МКС Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/2z30I Полет на орбиту: впервые немецкий астронавт возглавит МКС (06.06.2018)





Смотреть видео 01:48 Now live 01:48 мин Поделиться Авиасалон ILA в Берлине: дроны завоевывают мир Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/1IyTf Дроны завоевывают мир: что еще показали на авиасалоне ILA? (01.06.2016)