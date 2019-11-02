 Роскосмос намерен потратить 98 млн рублей на аренду премиум-автомобилей | Новости из Германии о России | DW | 23.12.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Роскосмос намерен потратить 98 млн рублей на аренду премиум-автомобилей

Каждый из 15 представительских автомобилей должен быть оснащен как минимум 10 подушками безопасности, указано в тендере. А водители не должны разглашать сведения, касающиеся деятельности "Роскосмоса".

Автомобили Audi в немецко Ингольштадте

Государственная российская корпорация "Роскосмос" готова потратить 98 278 968 рублей и 18 копеек на аренду премиум-автомобилей с водителями в 2020 году. Об этом онлайн-издание "МБХ медиа" пишет в воскресенье, 22 декабря. Соответствующее извещение было размещено на портале госзакупок 19 декабря.

Корпорация, в частности, намерена арендовать 15 автомобилей представительского класса (Audi A8L или эквивалент) и 2 автомобиля бизнес-класса (Toyota Camry или эквивалент). Все транспортные средства должны работать 6 дней в неделю, но не более 16 часов в сутки, сказано в техническом задании.

Контекст

В новом Индексе восприятия коррупции РФ оказалась на 138-й строчке из 180. Глава Transparency International в РФ Антон Поминов поделился с DW соображениями на этот счет и указал на ряд проблем. (29.01.2019)

На предприятиях "Роскосмоса" и "Ростеха" были похищены более 1,6 миллиарда рублей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на доклад генпрокурора Юрия Чайки. (09.04.2019)

Все автомобили должны иметь автоматическую коробку передач и климат-контроль, а представительские - "не менее 10 подушек безопасности с двухступенчатой системой активации". Водители должны быть гражданами России, а также "не разглашать сведения", касающиеся деятельности "Роскосмоса", которые стали известны "в связи с оказанием услуг".

Миллиардные хищения в оборонном секторе

В апреле генпрокурор Юрий Чайка направил в Совет Федерации доклад о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 году. На подведомственных предприятиях "Роскосмоса" и "Ростеха" в 2018 году были похищены более 1,6 миллиарда рублей, следует из документа. Эти средства были выделены на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.

В июле стало известно, что госкорпорация хочет внести в законодательство поправки, которые в случае принятия закроют для "третьих лиц" доступ к информации о госзакупках в ракетно-космической отрасли. Авторы дополнений в закон о госзакупках заявили, что руководствуются интересами информационной безопасности страны.

Смотрите также:

  • default

    Как выжить в кризис: россияне ищут выход

    Атрибуты стабильного прошлого

    "Трудовая" и сберкнижка долгое время были для россиян атрибутами стабильности. Но они уходят в прошлое: сберкнижки меняются на пластиковые карточки, а "трудовые" становятся не нужны из-за отсутствия официальной работы. В кризис все больше россиян подвергаются увольнениям или уходят из-за невыгодных условий сами, примыкая к числу так называемых "неформально занятых". Сегодня в РФ их около 20 млн.

  • default

    Как выжить в кризис: россияне ищут выход

    Любой каприз под 750 процентов

    Многие банки отказываются выдавать кредиты заемщикам - слишком высок риск невозврата. Некоторые и сами не пытаются получить кредит, ведь, чтобы подтвердить свою платежеспособность, надо предоставить сведения о трудоустройстве и постоянной зарплате. Выход предлагают микрофинансовые учреждения - при выдаче экспресс-кредита они просят только паспорт. Ставка может достигать 750 процентов в год.

  • default

    Как выжить в кризис: россияне ищут выход

    Рыночная экономика

    Вещевые рынки, казалось бы, уже почти полностью превратившиеся в пережиток 90-х, снова обретают популярность. Как правило, они расположены у станций метро. Работают здесь в основном выходцы из стран Средней Азии и с Кавказа. Тельняшку или футболку можно купить за 150 рублей (около 1,7 евро), рубашку - за 500 (около 5,8 евро). Ни о каких кассовых чеках речь, разумеется, не идет.

  • default

    Как выжить в кризис: россияне ищут выход

    "Алик" - лучший китайский друг

    Россияне среднего класса и молодежь предпочитают покупать одежду и технику в интернете, причем все более популярными становятся иностранные магазины. В последнее время пальма первенства у китайского сайта AliExpress. Здесь покупки обходятся дешевле, чем на eBay, не говоря уже об обычных магазинах и торговых центрах. Иногда посылку приходится ждать несколько недель, однако экономия того стоит.

  • default

    Как выжить в кризис: россияне ищут выход

    Время брать в руки спицы

    Пенсионеры в Москве живут гораздо лучше, чем на периферии, однако и здесь прожить на пенсию стало очень трудно. После выплаты коммунальных платежей на руках остается около 8 тысяч рублей (около 93 евро). На эти деньги нужно целый месяц покупать еду и лекарства. Пожилые женщины все чаще стараются заработать своим рукоделием: вяжут носки, шали, шарфы и продают их возле метро.

  • default

    Как выжить в кризис: россияне ищут выход

    Несвежая пресса

    Если хочется почитать глянцевый журнал, а денег на него нет, можно купить со скидкой журнал трех-четырехмесячной давности. Если раньше непроданные просроченные журналы в основном выбрасывались или бесплатно раздавались по библиотекам, то теперь владельцы киосков предпочитают отдавать их на перепродажу. Ведь спрос есть.

  • default

    Как выжить в кризис: россияне ищут выход

    Сезон "фармохоты" открыт

    Несмотря на наличие в России так называемого списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, цены на которые регулирует государство, найти нужное лекарство по приемлемой цене не так уж просто: препараты дорожают прямо пропорционально падению курса рубля. В разных районах Москвы появились аптеки, позиционирующие себя как экстремально дешевые. На деле это просто рекламный ход.

  • default

    Как выжить в кризис: россияне ищут выход

    Не с полки, а из-под полы

    Некоторые предприниматели оправдывают в кризис свое название особой предприимчивостью. Как известно, одна из статей расходов у продуктовых магазинов - лицензия на право реализации алкоголя. Сэкономить можно отказавшись от нее и убрав весь товар с полок. А постоянным клиентам принести товар со склада в непрозрачном пакете. Цена произвольная. Риск есть, но, кто не рискует, тот не продает шампанское.

  • default

    Как выжить в кризис: россияне ищут выход

    "Сетевики" в выигрыше

    Покупательская активность в кризис сократилась в России примерно на 10 процентов. Покупать стали меньше, стараясь выбирать товар подешевле. Тем не менее, многие, получив зарплату или пенсию, стараются сразу же потратить ее, купив продукты и бытовую химию впрок: дешевле они не становятся, а вот доход обесценивается из-за инфляции. Предпочтение отдают сетевым супермаркетам, где проходят промоакции.

  • default

    Как выжить в кризис: россияне ищут выход

    Посредникам не беспокоиться!

    Почетное место на газетных развалах занимают издания, посвященные поиску жилья и работы. Искать квартиру через риэлтора дорого - надо платить ему комиссию за услуги, поэтому вырос спрос на аренду без посредников. То же касается работы - не каждый работодатель или соискатель хочет оплачивать услуги кадровых агентств. Объявление в газете несет в себе риски, но найти полезную информацию все же можно.

  • default

    Как выжить в кризис: россияне ищут выход

    Надежда только на прохожих

    Нельзя сказать, что просящих милостыню на улицах Москвы или в метро и подземных переходах стало заметно больше. Другое дело, что все чаще можно увидеть людей, стесняющихся этого занятия, явно к нему не привыкших. Завидев камеру, они отворачиваются или уходят. Хотя, казалось бы, стыдно должно быть вовсе не им. Автор: Евлалия Самедова

    Автор: Евлалия Самедова


Смотреть видео 02:50

Почему в России стали чаще задерживать бывших министров и чиновников

Контекст

Как выжить в кризис: россияне ищут выход

Проблемы в экономике РФ все больше сказываются на положении обычных граждан. Падение уровня жизни заметно и в Москве. К каким средствам прибегают россияне, чтобы выжить в кризис? (10.02.2016)  

Ссылки в интернете

Извещение на портале госзакупок

Аудио- и видеофайлы по теме

Почему в России стали чаще задерживать бывших министров и чиновников  

Аресты влиятельных экс-чиновников в России: "резиновые статьи" и борьба кланов?  

Как остановить протесты против коррупции в России? - Немцова.комментарий  

Также по теме

Mercedes-Benz

Минэнерго РФ хочет потратить 166 млн рублей на аренду премиум-автомобилей 02.11.2019

Министерство объясняет тендер на аренду 24 машин необходимостью обеспечить свою работу. Автомобили, оплачиваемые из бюджета РФ, должны иметь кожаный салон и подогрев всех сидений, пишет "МБХ медиа".

Реклама

Самые читаемые

Задержанные на ярмарке в Берлине принадлежат к салафитским кругам  

Швейцарская компания могла отвести корабли, строившие "Северный поток - 2"  

Беспилотники атаковали нефтегазовые объекты в Сирии  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно