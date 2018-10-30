"Роскосмос" назвал причину аварии "Союза"

Авария при старте космического корабля "Союз МС-10" 11 октября произошла из-за нештатной работы датчика разделения первой и второй ступеней ракеты-носителя "Союз-ФГ". Об этом исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил в среду, 31 октября.
"Одна из "боковушек" при разделении не отвелась на нужное расстояние и ударила по баку горючего второй ступени, что привело к разрыву бака и разрушению первой ступени", - цитирует Крикалева агентство ТАСС. По его словам, сейчас проходит цикл мероприятий, чтобы обеспечить безопасность дальнейших полетов.
Экипаж спасен
11 октября через две минуты после запуска ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым космическим кораблем "Союз-МС10", который должен был доставить на орбиту экипаж в составе космонавта "Роскосмоса"
Алексея Овчинина и астронавта НАСА Ника Хейга и груз для Международной космической станции, возникла нештатная ситуация. В результате сработала система аварийного спасения экипажа, который в итоге совершил посадку в Казахстане.
После аварии все запуски ракет-носителей "Союз" были приостановлены. Руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин распорядился установить на предприятиях ракетно-космической отрасли видеокамеры, чтобы с их помощью документировать процесс сборки ракет.
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Автор: Ксения Сафронова