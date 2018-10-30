 ″Роскосмос″ назвал причину аварии ″Союза″ | Новости из Германии о России | DW | 31.10.2018

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Россия

"Роскосмос" назвал причину аварии "Союза"

Авария при старте космического корабля 11 октября произошла из-за ошибки датчика разделения первой и второй ступеней ракеты-носителя.

Запуск Союза МС-10 11 октября

Запуск "Союза МС-10" 11 октября

Авария при старте космического корабля "Союз МС-10" 11 октября произошла из-за нештатной работы датчика разделения первой и второй ступеней ракеты-носителя "Союз-ФГ". Об этом исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил в среду, 31 октября.

"Одна из "боковушек" при разделении не отвелась на нужное расстояние и ударила по баку горючего второй ступени, что привело к разрыву бака и разрушению первой ступени", - цитирует Крикалева агентство ТАСС. По его словам, сейчас проходит цикл мероприятий, чтобы обеспечить безопасность дальнейших полетов.

Экипаж спасен

11 октября через две минуты после запуска ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым космическим кораблем "Союз-МС10", который должен был доставить на орбиту экипаж в составе космонавта "Роскосмоса"

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Алексея Овчинина и астронавта НАСА Ника Хейга и груз для Международной космической станции, возникла нештатная ситуация. В результате сработала система аварийного спасения экипажа, который в итоге совершил посадку в Казахстане.

После аварии все запуски ракет-носителей "Союз" были приостановлены. Руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин распорядился установить на предприятиях ракетно-космической отрасли видеокамеры, чтобы с их помощью документировать процесс сборки ракет.

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