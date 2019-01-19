Роскомнадзор собирается оштрафовать Facebook и Twitter

Роскомнадзор в понедельник, 21 января, начал административное производство в отношении социальных сетей Facebook и Twitter. Поводом стал тот факт, что компании не представили ведомству конкретных планов и сроков по локализации баз данных российских пользователей, как того требует российское законодательство.

По словам главы Роскомнадзора Александра Жарова, у Facebook и Twitter есть еще месяц для выполнения требований российской стороны, после чего они будут оштрафованы на 5 тысяч рублей каждая. После штрафа соцсетям дадут от полугода до года на выполнение требование Роскомнадзора. За это время, если компании снова не отреагируют, штрафы могут быть увеличены. "За этот срок, надеюсь, будут приняты поправки об оборотных штрафах. Штрафы - лучше, чем блокировка", - заявил Жаров, подчеркнув, что вопрос о блокировке Facebook не стоит.

В январе Facebook удалил несколько сотен страниц, групп и аккаунтов, действовавших в бывших республиках СССР и ряде других стран. В частности, речь идет о 289 российских страницах и 75 российских аккаунтах в Facebook, участвовавших в неправомерной скоординированной кампании в странах Балтии, Центральной Азии, Кавказа, а также Центральной и Восточной Европы, заявила компания.

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