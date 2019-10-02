 Роскомнадзор разблокировал сайт информагентства ″Фергана″ на один день | Новости из Германии о России | DW | 08.10.2019

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Россия

Роскомнадзор разблокировал сайт информагентства "Фергана" на один день

Агенство "Фергана" сообщило о новой блокировке сайта без объяснения причин во вторник, 8 октября. Ранее в тот же день сайт "Ферганы" был исключен из реестра запрещенных ресурсов РКН.

Скриншот станицы Роскомнадзора в Twitter

Скриншот станицы Роскомнадзора в Twitter

Роскомнадзор повторно заблокировал сайт информационного агентства "Фергана", говорится в сообщении на странице агентства. "Роскомнадзор снова без предупреждения ограничил доступ к какой-то странице "Ферганы", из-за чего весь портал стал недоступен для многих пользователей на территории Российской Федерации", - указано в сообщении. Соответствующая информация появилась и на странице сервиса проверки РКН вечером во вторник, 8 октября.

Представители агентства подчеркнули, что российское ведомство никак не уведомило их ни о причинах блокировки, ни о том, к какой именно странице ограничен доступ.

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Доступ к сайту был заблокирован менее чем через сутки после того, как "Фергана" была исключена из реестра запрещенных ресурсов Роскомнадзора. О том, что Роскомнадзор исключил сайт "Ферганы" из своего реестра, агентство сообщило утром во вторник, 8 октября.

Первоначально Роскомнадзор заблокировал сайт "Ферганы" 1 октября без объяснения причин. "Мы так и не получили от РКН прямого указания на то, что именно мы нарушили, - отмечает в сообщении агентства его главный реактор Мария Дубнова. - Мы отправили запрос в Роскомнадзор, но там ответили, что ответ пришлют по почте в течение 30 дней". По ее словам, с помощью юриста международной правозащитной группы "Агора" удалось выяснить, что причиной блокировки стала публикация о самоубийстве пенсионера в Киргизии. После этого "Фергана" удалила текст и уведомила об этом Роскомнадзор.

Информационное агентство "Фергана" было создано в 1998 году. Это зарегистрированное в России издание информирует о событиях в постсоветской Центральной Азии. "Фергану" уже блокировали в Узбекистане, Казахстане, Таджикистане, Туркмении и Киргизии, однако в последнее время блокировка действовала лишь в Туркмении.

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