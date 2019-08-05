 Роскомнадзор призвал Google и Facebook соблюдать ″день тишины″ в России | Новости из Германии о России | DW | 06.09.2019

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Россия

Роскомнадзор призвал Google и Facebook соблюдать "день тишины" в России

Если Instagram, YouTube и другие сервисы нарушат "дни тишины" 7 и 8 сентября, власти РФ "оставляют за собой право на адекватную реакцию", предупредил Роскомнадзор.

Логотипы Instagram и других соцсетей на экране телефона

Роскмнадзор направил компаниям Google и Facebook предупреждения о запрете в России на предвыборную агитацию в "дни тишины" 7 и 8 сентября. Как сообщается на сайте ведомства в пятницу, 6 сентября, от владельцев видеопортала YouTube, соцсети Instagram и других сервисов ожидается "принятие исчерпывающих мер по недопущению распространения" в эти даты политической рекламы.

Федеральный закон об избирательном праве не допускает вмешательство иностранных организаций в предвыборные кампании в РФ, напоминает Роскомнадзор. "В случае непринятия указанных мер реагирования, Российская Федерация будет расценивать это как вмешательство в суверенные дела страны, а также враждебное воздействие и воспрепятствование проведению демократических выборов, оставляя за собой право на адекватную реакцию", - говорится далее в сообщении.

В единый день голосования 8 сентября пройдут региональные и федеральные выборы высших должностных лиц регионов, а также выборы в органы законодательной власти субъектов РФ.

Протесты против нечестных выборов в Москве

В Москве в середине июля начались протесты против нечестных выборов. Поводом для них послужил отказ Мосгоризбиркома зарегистрировать кандидатами на выборах в городской парламент 57 независимых кандидатов. 

Контекст

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Год блокировки Роскомнадзором мессенджера Telegram показал, что ужесточение регулирования интернета в России неизбежно, но ему можно эффективно сопротивляться, отмечает Александр Плющев в комментарии для DW. (16.04.2019)

Участники акций изначально требовали допуска отстраненных от голосования кандидатов. Позднее к их требованиям добавились призывы освободить задержанных или арестованных организаторов и участников протестов, а также расследовать случаи непомерно жестокого обращения полицейских и росгвардейцев с митингующими. Так, только на двух протестных акциях - 27 июля и 3 августа - были задержаны около 2500 человек. Сотрудники ОМОНа и Росгвардии действовали жестко, избивая активистов и даже случайных прохожих.

Власти игнорируют все призывы оппозиции и в свою очередь обвиняют их в "насилии против стражей порядка". Следственный комитет России объединил в одно производство дела о "массовых беспорядках" и применении насилия в отношении представителя власти. 3 сентября следствие прекратило уголовное преследование 5 из 15 фигурантов "московского дела", в то же время по данному делу был задержан еще один активист. Суды начали выносить приговоры обвиняемым.

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    Автор: Евгений Жуков


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