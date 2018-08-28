Роскомнадзор пригрозил заблокировать "Яндекс.Видео"

Роскомнадзор может заблокировать сервис "Яндекс.Видео", если компания до вечера 30 августа не удалит ссылки на пиратские сайты. Во вторник, 28 августа, заместитель главы ведомства Вадим Субботин сообщил, что накануне компании было направлено уведомление о необходимости удаления ссылок на пиратский контент, и срок исполнения этого предписания составляет трое суток.

"Если "Яндекс" не примет меры, то по закону должен быть заблокирован. Вообще, конечно, решение Мосгорсуда необходимо исполнять. Тут никуда не деться", - добавил он в интервью "Интерфаксу". Одновременно Субботин уточнил, что заблокирован может быть не весь сайт "Яндекс", а лишь сервис "Яндекс.Видео".

Замглавы Роскомнаджора также сообщил о готовности дождаться исполнения "Яндексом" решения суда, а также вести консультации с компанией по данному вопросу. В пресс-службе "Яндекса" эту тему не комментируют.

Ранее Мосгорсуд удовлетворил иск телеканалов ТНТ, ТВ-3, 2x2 и "Супер" к "Яндексу" и постановил принять меры в отношении распространения нелегального контента. Холдинг "Газпром-медиа", в который входят данные телеканалы, указал, что по предлагаемым "Яндексом" ссылкам можно перейти на пиратские сайты с сериалами "Домашний арест", "Вне игры", "Осторожно, земляне!", а также шоу "Мистические истории".

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