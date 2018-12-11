 Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей | Новости из Германии о России | DW | 18.07.2019

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Россия

Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей

Российский регулятор пришел к выводу, что Google не фильтрует поисковую выдачу. Только в начале года Google оштрафовали за отказ подключиться к реестру запрещенных в РФ сайтов.

Поисковик Google

Роскомнадзор оштрафовал компанию Google на 700 тысяч рублей из-за отказа фильтровать поисковую выдачу. Об этом говорится в сообщении, выложенном на официальном сайте регулятора в четверг, 18 июля.

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В документе указывается, что Google не выполнила требования закона об исключении из результатов поисковой выдачи ссылок на интернет-ресурсы, доступ к которым на территории России ограничен. "Контрольным мероприятием зафиксировано, что Google производит выборочную фильтрацию поисковой выдачи - более трети ссылок из единого реестра запрещенной информации сохраняются в поиске", - поясняется в сообщении.

Реестр запрещенных сайтов

Согласно требованиям законодательства РФ, поисковики обязаны удалять из поисковой выдачи заблокированные в России интернет-ресурсы. Для этого они должны подключиться к реестру запрещенных сайтов. В начале 2019 года Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тысяч рублей за отказ подключиться к этому реестру.

Газета "Ведомости", ссылаясь на источники в Роскомнадзоре и Google, ранее сообщала, что Google, несмотря на отказ подключиться к реестру запрещенной информации, регулярно удаляет ссылки на запрещенные сайты, но делает это не автоматически, а по результатам изучения причин блокировки в каждом отдельном случае.

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Российские власти засыпали Google запросами на удаление контента

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Журналисты и блогеры в этих странах ежедневно подвергаются запугиваниям и нападениям. Государства, в которых действует наихудший для СМИ режим, - согласно рейтингу "Репортеров без границ". (30.04.2015)  

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