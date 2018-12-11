Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей

Роскомнадзор оштрафовал компанию Google на 700 тысяч рублей из-за отказа фильтровать поисковую выдачу. Об этом говорится в сообщении, выложенном на официальном сайте регулятора в четверг, 18 июля.

В документе указывается, что Google не выполнила требования закона об исключении из результатов поисковой выдачи ссылок на интернет-ресурсы, доступ к которым на территории России ограничен. "Контрольным мероприятием зафиксировано, что Google производит выборочную фильтрацию поисковой выдачи - более трети ссылок из единого реестра запрещенной информации сохраняются в поиске", - поясняется в сообщении.

Реестр запрещенных сайтов

Согласно требованиям законодательства РФ, поисковики обязаны удалять из поисковой выдачи заблокированные в России интернет-ресурсы. Для этого они должны подключиться к реестру запрещенных сайтов. В начале 2019 года Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тысяч рублей за отказ подключиться к этому реестру.

Газета "Ведомости", ссылаясь на источники в Роскомнадзоре и Google, ранее сообщала, что Google, несмотря на отказ подключиться к реестру запрещенной информации, регулярно удаляет ссылки на запрещенные сайты, но делает это не автоматически, а по результатам изучения причин блокировки в каждом отдельном случае.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DWдля | iOS | Android

Смотрите также:

Свободе слова здесь не место? Вьетнам, 175-е место: арест за критику режима Независимых СМИ во Вьетнаме нет. Единолично правящая Коммунистическая партия диктует журналистам, как и о чем писать. Издатели, редакторы и журналисты по большей части и сами состоят в Компартии. В последнее время в центре внимания властей все чаще оказываются блогеры. Тех, кто бросает вызов коммунистической монополии на право выражать свое мнение, пытаются заставить замолчать арестами.

Свободе слова здесь не место? Китай, 176-е место: территория несвободы По мнению "Репортеров без границ", Китай можно назвать крупнейшей тюрьмой под открытым небом для блогеров и журналистов. Власти КНР оказывают массовое давление на инакомыслящих, в том числе и на сотрудников иностранных СМИ. Целые области Китая остаются для них закрытыми, их работа подвергается цензуре, а собеседники и партнеры по интервью нередко оказываются за решеткой.

Свободе слова здесь не место? Сирия, 177-е место: под пулями С начала гражданской войны в Сирии подверглись преследованиям и погибли многочисленные представители СМИ. Организация "Репортеры без границ" уже несколько лет подряд причисляет режим Башара Асада к врагам свободы прессы. Однако и радикальная группировка "Фронт Аль-Нусра", противостоящая Асаду, и боевики так называемого "Исламского государства" убивают, похищают и шантажируют журналистов.

Свободе слова здесь не место? Туркмения, 178-е место: мнимая независимость Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов владеет всеми СМИ в стране. Исключение составляет лишь газета "Рысгал", но и ее издатели должны согласовывать каждый выпуск. После того, как в 2013 году в стране был принят закон "о СМИ", декларирующий свободу медиа и недопустимость цензуры, население получило доступ к зарубежным СМИ. Однако и интернет контролируется правительством.

Свободе слова здесь не место? КНДР, 179-е место: диктатор диктует правила Свободы прессы нет и в Северной Корее. Руководство КНДР во главе с Ким Чен Ыном (на фото) держит под контролем все, что пишут местные газеты и журналы. Теле- и радиоприемники населения настроены исключительно на государственных вещателей. Любой, кто осмелится высказать мнение, отличное от мнения партии, попадает в так называемые "лагеря трудового перевоспитания" - вместе со всеми членами семьи.

Свободе слова здесь не место? Эритрея, 180-е место: КНДР по-африкански Организация "Репортеры без границ" поместила на последнее место в рейтинге свободы прессы Эритрею. По мнению правозащитников, в этой стране действует наихудший для СМИ режим. Из-за гонений и притеснений многие журналисты вынуждены покидать родину. О реальной ситуации в стране население Эритреи может узнать лишь посредством вешающего из Парижа Radio Erena. Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев

