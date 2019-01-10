 Роскомнадзор обвинил BBC в распространении идеологии терроризма | Новости из Германии о России | DW | 11.01.2019

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Россия

Роскомнадзор обвинил BBC в распространении идеологии терроризма

В материалах BBC есть цитаты главаря террористов "Исламского государства", заявило ведомство. В декабре Роскомнадзор объявил о проверке BBC после аналогичных мер Лондона против RT.

Офис медиакорпорации BBC в Лондоне (фото из архива)

Роскомнадзор обвинил британскую медиакорпорацию BBC в распространении идеологии терроризма. Об этом ведомство заявило в четверг, 10 января. Речь идет о материалах интернет-ресурсов BBC, в которых, по информации Роскомнадзора, присутствуют цитаты главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) Абу Бакра аль-Багдади.

Накануне ведомство запросило у транслируемого на территории России телеканала BBC World News документы, которые подтверждают соблюдение российского закона о СМИ - в частности, требований об ограничении контроля российских СМИ иностранными организациями.

В свою очередь, медиакорпорация сообщила, что "работает в соответствии с законодательством каждой страны вещания, в том числе России". Ее представитель подчеркнул, что BBC всегда готова "предоставить дополнительную информацию о том, как мы освещаем те или иные события, в случае обращения к нам представителей соответствующих надзорных органов".

Проверка BBC в России после проверки RT Лондоном

21 декабря 2018 года Роскомнадзор объявил о проверке телеканала BBC World News, а также ресурсы BBC в интернете на предмет соответствия российскому законодательству. Меры принимаются "в связи с ситуацией, связанной с вынесением британским регулятором Ofcom решения о нарушении каналом RT правил вещания", сообщили в ведомстве.

Контекст

Хотя власти РФ продолжают эксперименты со штрафами, вопрос о блокировке иностранных интернет-сервисов в России рано или поздно встанет, считает Александр Плющев. (12.12.2018)

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Днем ранее Ofcom признал телеканал Russia Today виновным в нарушении правил вещания. Британский медиарегулятор указал на нарушение принципа беспристрастности в семи новостных и информационных программах, вышедших в эфир за шестинедельный период с 17 марта по 26 апреля.

Среди прочего, темами передач стали отравление Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери, предполагаемое применение химического оружия в Сирии, внешняя политика США и украинский конфликт. Руководство Ofcom указало, что в отношении российского телеканала могут быть применены различного рода санкции, включая отзыв лицензии и штраф до 250 тысяч фунтов стерлингов.

BBC подала жалобу на публикацию списка сотрудников

25 декабря несколько российских сайтов опубликовали список 44 работающих в России сотрудников BBC, включая их полные имена и фотографии. По данным BBC, часть опубликованной информации есть только у государственных органов. 29 декабря медиакорпорация обратилась с официальной жалобой в МИД России.

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