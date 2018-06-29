 Роскомнадзор обвинил телеканал France 24 в нарушении закона о СМИ | Новости из Германии о России | DW | 29.06.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Роскомнадзор обвинил телеканал France 24 в нарушении закона о СМИ

По данным Роскомнадзора, редакционную деятельность телеканала France 24 контролирует иностранное юридическое лицо. Это нарушает российское законодательство, утверждают в ведомстве.

Symbolbild Fernsehen (picture-alliance/dpa/M. Skolimowska)

Роскомнадзор обвинил телеканал France 24 в нарушении закона о СМИ. Об этом сообщается в пятницу, 29 июня. Соответствующее уведомление направлено учредителю французского телеканала.

Контекст

Особая пометка не только для ИГИЛ, но и для "СМИ-иностранных агентов": очередная инициатива депутата Петра Толстого приведет к усилению самоцензуры, уверен Александр Плющев. (12.01.2018)

Госдума приняла в 3-м чтении поправки к законам, позволяющие относить зарубежные СМИ к категории "иностранных агентов". В чем их суть и каковы будут последствия. (15.11.2017)

Предупреждение вынесено за "нечестность, неточную подачу информации и отсутствие разных точек зрения". Сам RT France заявил, что в сюжете произошла "техническая ошибка". (29.06.2018)

По данным ведомства, "редакционная деятельность телеканала находится под контролем иностранного юридического лица" и подобная ситуация нарушает ст. 19.1 российского закона "О средствах массовой информации".

Согласно этому закону, иностранные юридические лица не вправе владеть долей более 20 процентов в российском СМИ. Деятельность телеканала по решению суда могут приостановить или отозвать лицензию на его вещание, если нарушения не устранят, отметили представители Роскомнадзора.

Накануне Высший совет по аудиовизуальным средствам Франции вынес предупреждение телеканалу RT France за сюжет о Сирии. Проверка французского регулятора установила в сюжете несоответствие перевода слов сирийских очевидцев их реальным утверждениям. В свою очередь, телеканал объяснил ситуацию "технической ошибкой", из-за которой на свидетельства очевидцев был наложен "не соответствующий оригинальному аудиоряду устный перевод".

По данным агентства "Интерфакс", претензии Роскомнадзора связаны с действиями французских властей в отношении RT France.

Смотрите также:

  • Чем занимаются НКО, включенные в реестр иноагентов

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО

    Политическая деятельность - понятие растяжимое

    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. Профиль включенных в список НКО дает понять: спектр их деятельности - самый широкий, фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

  • Статистика занесения в список иноагентов по годам

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО

    Когда звонил колокол

    Львиную долю "иноагентов" власти России включили в реестр в 2015 году. Темпы в 2016 году несколько снизились. В 2017 году по аналогии с НКО "иноагентами" в РФ решили признавать и СМИ.

  • В каких регионах РФ НКО признают иноагентами

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО

    Ведущие регионы

    DW посчитала, в каких регионах чаще всего находят "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей, с большим отрывом, Санкт-Петербург, на третьем месте - Екатеринбург.

    Автор: Михаил Бушуев


Смотреть видео 03:52
Now live
03:52 мин

Закон о СМИ-"иноагентах" в России как способ наказания неугодных

Контекст

"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО

С 2012 года в России действует закон об "иностранных агентах". За это время в реестр "иноагентов" попали десятки НКО. Сколько, откуда они и что с ними стало - в инфографике DW. (23.11.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Быть независимым журналистом в современной России опасно  

Закон о СМИ-"иноагентах" в России как способ наказания неугодных  

За пять лет в мире убили 530 журналистов  

Самые читаемые

Трамп ответил на вопрос о признании Крыма частью России  

Эдвард Сноуден раскритиковал российское правительство  

Протесты в Кишиневе: возможен ли в Молдавии армянский сценарий?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно