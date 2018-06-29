По данным Роскомнадзора, редакционную деятельность телеканала France 24 контролирует иностранное юридическое лицо. Это нарушает российское законодательство, утверждают в ведомстве.
Роскомнадзор обвинил телеканал France 24 в нарушении закона о СМИ. Об этом сообщается в пятницу, 29 июня. Соответствующее уведомление направлено учредителю французского телеканала.
По данным ведомства, "редакционная деятельность телеканала находится под контролем иностранного юридического лица" и подобная ситуация нарушает ст. 19.1 российского закона "О средствах массовой информации".
Согласно этому закону, иностранные юридические лица не вправе владеть долей более 20 процентов в российском СМИ. Деятельность телеканала по решению суда могут приостановить или отозвать лицензию на его вещание, если нарушения не устранят, отметили представители Роскомнадзора.
Накануне Высший совет по аудиовизуальным средствам Франции вынес предупреждение телеканалу RT France за сюжет о Сирии. Проверка французского регулятора установила в сюжете несоответствие перевода слов сирийских очевидцев их реальным утверждениям. В свою очередь, телеканал объяснил ситуацию "технической ошибкой", из-за которой на свидетельства очевидцев был наложен "не соответствующий оригинальному аудиоряду устный перевод".
По данным агентства "Интерфакс", претензии Роскомнадзора связаны с действиями французских властей в отношении RT France.
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