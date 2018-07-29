 Роскомнадзор ни разу не воспользовался законом об анонимайзерах и VPN | Новости из Германии о России | DW | 30.07.2018

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Россия

Роскомнадзор ни разу не воспользовался законом об анонимайзерах и VPN

Закон о блокировке анонимайзеров и VPN-сервисов спустя год после подписания Путиным еще не применялся. В Роскомнадзоре заявили DW, что не заблокировали по нему ни одного сервиса.

серверы VPN

Роскомнадзор не заблокировал ни одного анонимайзера и VPN-сервиса на основании принятого год назад закона об ограничении деятельности таких ресурсов. Об этом в понедельник, 30 июля, DW сообщили в пресс-службе надзорного органа.

В Роскомнадзоре указали, что невостребованность этой нормы связана с отсутствием обращений от ФСБ или других спецслужб и правоохранительных органов. Согласно закону, надзорный орган обращается к владельцам анонимайзеров и VPN-сервисов по запросу "федерального органа исполнительной власти, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности РФ". При наличии такого запроса Роскомнадзор требует у этих ресурсов подключиться к федеральной государственной информационной системе (ФГИС) с данными о запрещенных сайтах и блокировать доступ к ним. В случае отказа выполнить требование Роскомнадзора сервисы для обхода блокировок могут быть заблокированы сами.

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Однако этого еще ни разу не происходило. "Поскольку на сегодняшний день таких обращений (от спецслужб и правоохранительных органов. - Ред.) в Роскомнадзор не поступало, подключенных к ФГИС сервисов не имеется. Соответственно нет и заблокированных на основании ст. 15.8 закона № 149-ФЗ", - констатировали в Роскомнадзоре.

Блокировка анонимайзеров по другим основаниям

В то же время в мае Роскомнадзор отчитался о блокировке 50 VPN-сервисов и анонимайзеров, через которые можно было получить доступ к Telegram. Конкретных названий ресурсов в надзорном органе не озвучили. Ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян пояснил в интервью DW, что в этом случае для ограничения доступа использовались "резиновые решения прокуратуры" по "предыдущему антитеррористическому пакету". Такие действия Роскомнадзора эксперт назвал "полным нарушением духа закона".

Закон, по которому анонимайзеры обязаны ограничивать доступ пользователям к запрещенным в России сайтам, был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 30 июля 2017 года. Эта норма вступила в силу с 1 ноября прошлого года.

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