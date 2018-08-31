 Роскомнадзор не стал блокировать ″Яндекс.Видео″ | Новости из Германии о России | DW | 31.08.2018

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Россия

Роскомнадзор не стал блокировать "Яндекс.Видео"

"Яндекс.Видео" не будут блокировать, поскольку Роскомнадзор доволен результатами проверки сервиса. "Яндекс" удалил ссылки на контент "Газпром-медиа", но намерен обжаловать это решение.

Офис Яндекс в Москве

Проверка Роскомнадзора в пятницу, 31 августа, показала, что оснований для блокировки сервиса "Яндекс.Видео" нет. Накануне "Яндекс" сообщил, что удалил из результатов поиска все ссылки на контент телеканалов холдинга "Газпром-медиа", которые послужили поводом для иска холдинга в Мосгорсуд. Интернет-компания опасается блокировки, которая может распространиться на все сервисы "Яндекс".

В то же время компания "Яндекс" будет обжаловать решение Мосгорсуда об удалении контента, поскольку считает его незаконным. В соответствии с законодательством РФ, "пиратский контент блокируется на стороне владельца сайта и на так называемых зеркалах этого сайта", говорится в заявлении интернет-компании. При этом требования не распространяются на поисковые системы, утверждают представители "Яндекса".

Контекст

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Решение Мосгорсуда не решает проблему "спорного контента, так как ресурсы с таким контентом будут доступны в других поисковых системах, социальных сетях", считают руководители "Яндекса". По их словам, компания намерена обсудить с участниками рынка поиск решения "в рамках существующего правового поля".

Угроза блокировки "Яндекс.Видео"

Ранее Мосгорсуд удовлетворил иск телеканалов ТНТ, ТВ-3, 2x2 и "Супер" к "Яндексу" и постановил принять меры в отношении распространения нелегального контента. Холдинг "Газпром-медиа", в который входят эти телеканалы, указал, что по предлагаемым "Яндексом" ссылкам можно перейти на пиратские сайты с сериалами "Домашний арест", "Вне игры", "Осторожно, земляне!", а также шоу "Мистические истории".

Роскомнадзор пригрозил заблокировать "Яндекс.Видео", если сервис до вечера 30 августа не удалит ссылки на пиратские сайты.

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    Автор: Наталия Королева


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