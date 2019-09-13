 Роскомнадзор не дал Навальному зарегистрировать информагентство | Новости из Германии о России | DW | 14.09.2019

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Россия

Роскомнадзор не дал Навальному зарегистрировать информагентство

Оппозиционер Алексей Навальный оспаривает в суде отказ Роскомнадзора в регистрации "Информационного агентства Алексея Навального".

Оппозиционер Алексей Навальный во время выборов Мосгордумы 8 сентября 2019 года

Оппозиционер Алексей Навальный во время выборов Мосгордумы 8 сентября 2019 года

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный оспаривает в суде отказ Роскомнадзора (РКН) зарегистрировать информационное агентство его имени. Иск оппозиционного политика был зарегистрирован на сайте Таганского районного суда Москвы в пятницу, 13 сентября. В данный момент он находится у судьи.

Как сообщает информагентство "Интерфакс" со ссылкой на директора ФБК Ивана Жданова, сторонники Навального уже не в первый раз пытаются зарегистрировать собственное СМИ - "газету или информационное агентство"."Это обжалование одного из отказов в регистрации. Здесь конкретно идет речь о регистрации "ИА Алексея Навального", - указал Жданов.

В то же время юрист ФБК Вячеслав Гимади рассказал онлайн-изданию "МБХ медиа" о том, что Роскомнадзор отказал Навальному в регистрации информагентства по причине отсутствия документов, "которые не предусмотрены законом". В частности, от заявителей потребовали доказать факт отсутствия у них иностранного гражданства. "Мы взяли справку, подтвердили это, но РКН все равно отказал", ­- отметил Гимади.

Контекст

Волна обысков в штабах Алексея Навального и у его сотрудников прокаталась по всей стране на четвертый день после выборов в России. Карикатурист Сергей Елкин знает, что стало причиной спецоперации. (12.09.2019)

Юрист ФБК Любовь Соболь прокомментировала DW обыски в региональных штабах Алексея Навального. Она считает, что активистов хотят наказать за успех "умного голосования". (12.09.2019)

Обыски в штабах Алексея Навального

Ранее в более чем 40 городах России прошли обыски в штабах Алексея Навального, а также в квартирах их координаторов и волонтеров и их родственников. Обыски проводились на основании постановления Басманного суда Москвы, связанного с расследованием уголовного дела "об отмывании денег в ФБК".

Кроме того, пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш сообщила о блокировке счетов организации в Краснодаре, Ставрополе, Омске, Тамбове и Санкт-Петербурге на сумму 75 миллионов рублей в каждом случае. У одной девушки из числа волонтеров Навального в Саратове, по информации Ярмыш, на счетах заблокировали по миллиарду рублей.

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Смотреть видео 02:34

Обыски в штабах Навального в десятках регионов России

Контекст

Путин и Навальный в карикатурах Елкина

Как видит отношения российского оппозиционера Алексея Навального с президентом Владимиром Путиным карикатурист Сергей Елкин.  

Ссылки в интернете

Информация об иске оппозиционера Алексея Навального к Роскомнадзору из-за отказа в регистрации "ИА Алексея Навального"

Информация об иске оппозиционера Алексея Навального к Роскомнадзору из-за отказа в регистрации "ИА Алексея Навального"

Статья DW об обысках в штабах оппозиционера Алексея Навального

Статья DW об обысках в штабах оппозиционера Алексея Навального  

Статья интернет-издания "МБХ медиа" об иске оппозиционера Алексея Навального к Роскомнадзору из-за отказа в регистрации СМИ

Статья интернет-издания "МБХ медиа" об иске оппозиционера Алексея Навального к Роскомнадзору из-за отказа в регистрации СМИ

Аудио- и видеофайлы по теме

Обыски в штабах Навального в десятках регионов России  

Обыски у сторонников Навального по всей России - ответ на "умное голосование"? DW Новости  

Западные эксперты о выборах в Мосгордуму и умном голосовании Навального. DW Новости  

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