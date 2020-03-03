 Роскомнадзор нашел нарушения у телеканала BBC в России | Новости из Германии о России | DW | 03.03.2020

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Россия

Роскомнадзор нашел нарушения у телеканала BBC в России

О нарушениях законодательства РФ британской корпорацией BBC в России Роскомнадзор заявил по итогам внеплановой проверки.

Логотип BBC на здании центрального офиса компании в Лондоне

Логотип компании на здании центрального офиса BBC в Лондоне

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) провела внеплановую проверку медиаресурсов британской вещательной корпорации BBC в России. По ее итогам ведомство заявило о нарушении компанией требований федерального закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". Об этом сообщила пресс-служба Роскомнадзора во вторник, 3 марта.

Еще одно нарушение, говорится в сообщении, касается статьи 12 федерального закона "Об обязательном экземпляре документов" в области сроков передачи обязательных экземпляров документов на государственное хранение в ВГТРК. 

Контекст

Объектом проверки Роскомнадзора на предмет соответствия российскому законодательству являлся новостной канал BBC World News. 

Материалы проверки BBC направлены в суд

В связи с нарушением положений ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" в отношении BBC в России были составлены протоколы по части 2 статьи 13.21 КоАП РФ. За нарушение этой статьи юридическим лицам грозит административный штраф в размере от 20 до 200 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.

Из-за нарушения статьи 12 федерального закона "Об обязательном экземпляре документов" в отношении BBC были составлены протоколы по статье 13.23 КоАП РФ. За данное нарушение юридическим лицам грозит в России от 10 до 20 тысяч рублей штрафа.

Как сообщается на сайте Роскомнадзора, материалы проверки переданы в суд, заседание по делу BBC назначено на 12 марта.

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