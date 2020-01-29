Роскомнадзор и ФСБ заблокировали уже второй почтовый сервис в РФ из-за пранкеров

Роскомнадзор по требованию ФСБ заблокировал в среду, 29 января, в России швейцарский почтовый сервис ProtonMail, который позволяет отправку зашифрованных сообщений. Силовики выявили, что сервис использовался для массовых рассылок о минировании зданий в городах РФ, сообщает "Интерфакс".

По данным ФСБ, анонимные пользователи рассылали через ProtonMail сообщения о взрывных устройствах с пятницы, 24 января. За это время неизвестные 17 раз сообщили о минировании зданий судов и нескольких других объектов в Москве. В Санкт-Петербурге список "заминированных" зданий больше - во вторник, 28 января, правоохранители осмотрели 433 объекта из-за сообщений о минировании. В среду, 29 января, РИА "Новости" сообщило об очередной эвакуации шести районных судов в Санкт-Петербурге. Ни одно из сообщений о минировании не подтвердилось.

Волна ложных минирований

В ФСБ считают, что ProtonMail используют те же анонимы, которые отправляли письма о минировании через аналогичный сервис StartMail, базирующийся в Нидерландах. Он был заблокирован в России 23 января, так как также использовался для рассылок о ложном минировании, волна которых началась 28 ноября 2019 года.

Большинство сообщений о бомбах приходили на адреса электронной почты районных судов Москвы и Санкт-Петербурга. В списках "заминированных" зданий были также школы и объекты транспортной инфраструктуры. За два месяца эти письма привели к эвакуации около 1,6 млн человек только в Москве. Возможные отправители писем объяснили волну лжеминирований личными счетами с основателем группы компаний "Царьград" Константином Малофеевым. В одном из сообщений о минировании городского суда Москвы было указано, что сообщения будут приходить, пока Малофеев не вернет их отправителям долг в 120 биткоинов.

"Интерфакс", ссылаясь на собственные источники, пишет, что директора школ и детских садов Москвы из-за частоты сообщений о минировании перестали обращать на них внимание, а правоохранительные органы в последнее время обследуют здания без эвакуации людей.

Попытки блокировать сервисы

Новая волна сообщений о минировании - не первая, в которой используется ProtonMail. ФСБ уже пробовала заблокировать его в марте 2019 года, однако после ряда сложностей с доступом к сервису на территории России он вновь заработал. Представители компании-владельца сервиса при этом заявляли, что не получали каких-либо уведомлений о возможной блокировке или просьб от российских силовиков.

Владельцы StartMail также раскритиковали решение российских правоохранителей и собираются обжаловать его в суде. По мнению гендиректора компании Роберта Бинса, сервис не прочь содействовать в поиске авторов писем, но для этого российским силовикам нужно прислать официальный запрос властям Нидерландов, чего они не сделали. Закон Нидерландов также относит ложные сообщения о минировании к уголовным преступлениям.

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