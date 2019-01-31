Роскомнадзор заявил о нарушениях в вещании BBC World News в России

В ходе внеплановой проверки российского вещателя телеканала BBC World News, компании ООО "Бритиш телевижн", выявлены нарушения. Об этом в четверг, 31 января, рассказал агентству "Интерфакс" пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.
При этом он отказался уточнить, о каких конкретно нарушениях идет речь, пояснив лишь, что ведомство анализирует полученную информацию и решает, какие меры могут быть приняты в отношении вещателя.
О внеплановой проверке на предмет соответствия российскому законодательству ВВС World News а также ресурсов британской медиакомпании в интернете Роскомнадзор заявил 21 декабря 2018 года. В ведомстве не скрывали, что эти действия предпринимаются "в связи с ситуацией, связанной с вынесением британским регулятором Ofcom решения о нарушении каналом RT правил вещания".
Ofcom против Russia Today
20 декабре 2018 года стало известно, что британский медиарегулятор Ofcom может оштрафовать российскую медиакомпанию Russia Today на 250 тысяч фунтов стерлингов, а также отозвать у нее лицензию на право вещания.
По информации западных СМИ, Ofcom пришел к выводу, что канал RT пренебрегал правилами беспристрастности: по данным медиарегулятора, весной 2018 года телеканал нарушал эти правила семь раз за шесть недель.
Вопросы у британского регулятора возникли к двум выпускам новостей, трем программам Crosstalk и двум передачам Sputnik. Среди прочего, темами передач стали отравление Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери, предполагаемое применение химического оружия в Сирии, внешняя политика США и украинский конфликт.
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Автор: Наталия Королева