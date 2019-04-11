Роскомнадзор заблокировал сайт ярославского издания "Яркуб"

Издание "Яркуб" отказалось удалять материал об оскорбительной для Путина надписи на здании ярославского УМВД, несмотря на "неофициальную" просьбу Роскомнадзора. Однако журналисты не считают это причиной блокировки.
Скриншот публикации ярославского онлайн-издания "Яркуб" об оскорбительной для президента России Владимира Путина надписи на здании УМВД по Ярославской области 1 апреля 2019 года.
Сайт ярославского издания "Яркуб" был заблокирован для российских интернет-пользователей в четверг, 11 апреля. В тот же день в Telegram-канале издания редакция сообщила о том, что сайт был внесен Роскомнадзором в реестр страниц, доступ к которым ограничен в рамках исполнения требований Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и защите информации" (речь идет о реестре сайтов, содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено. - Ред.).
Как сообщила DW главный редактор "Яркуба" Марина Седнева, официальной причиной блокировки, названной хостингом по запросу издания, стала публикация "В Ярославле подросток-аутист спрыгнул с пятого этажа" от 9 июня 2018 года.
При этом редакции не было сообщено, что конкретно вызвало недовольство Роскомнадзора - картинка, формулировка или тема публикации. Кроме того, по словам Седневой, Роскомнадзор не уведомил по форме о намерении блокировки ни редакцию, ни хостинг сайта.
Редакция не связывает блокировку с публикацией об оскорбительной для Путина надписи на здании ярославского УВМД
На вопрос о том, связывает ли редакция блокировку сайта с отказом издания удалить опубликованную в начале апреля новость о том, что на здании УМВД по Ярославской области появилась оскорбительная для президента России Владимира Путина надпись, Марина Седнева ответила отрицательно.
"Нет, ничего такого официально мы не предполагаем. Это был другой случай. Нас интересует конкретно случай по блокировке сегодня в связи с материалом прошлогодней давности, который появлялся на сайте следственного комитета и о котором в аналогичном ключе написали не менее десяти других ярославских изданий", - подчеркнула журналист.
На вопрос DW Седнева подтвердила, что после публикации о надписи на здании УМВД в редакцию поступило неофициальное письмо с просьбой удалить публикацию, в этой же связи на ее личный мобильный телефон звонил человек, представившийся руководителем управления Роскомнадзора по Ярославской области.
Однако редакция отказалась удалять материал из-за отсутствия официального уведомления о нарушении закона. "Роскомнадзор не предъявлял нам официально свои требования, не указывал на нарушение закона. А если не имеет место нарушение закона, то почему мы должны удалять материал?" - подчеркнула журналист.
Редакция скрыла спорный материал на сайте
По словам Седневой, которая работает в Ярославле с 2015 года, о других случаях блокировки сайтов СМИ ей на данный момент ничего не известно. Однако в ближайшее время она собирается связаться с коллегами из других изданий, чтобы обсудить эту тему.
Чтобы добиться отмены блокировки сайта, реакция скрыла публикацию, которую следственный комитет посчитал нарушающей закон, и уведомила об этом хостинг и Роскомнадзор. "Пока это все, что мы можем сделать", - сказала Седнева.
Как сообщает информагентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора, ограничение доступа к ярославскому изданию было связано с упоминанием в одной из статей способа суицида.
______________
Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DWдля | iOS | Android
Смотрите также: