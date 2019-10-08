 Роскомнадзор вместе с Китаем поборется с запрещенной информацией | Новости из Германии о России | DW | 08.10.2019

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Россия

Роскомнадзор вместе с Китаем поборется с запрещенной информацией

Роскомнадзор и администрация киберпространства Китая подпишут соглашение о сотрудничестве.

Символическая картинка: замок с цифрами на микропроцессоре

Роскомнадзор и администрация киберпространства Китая будут вместе бороться с запрещенной информацией в интернете. Об этом пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский заявил "Интерфаксу" во вторник, 8 октября.

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По словам Ампелонского, надзорные ведомства из РФ и Китая намерены подписать "соглашение о сотрудничестве в области противодействия распространению запрещенной информации" 20 октября на Всемирной интернет-конференции в Учжене.

Россия и Китай тесно сотрудничают несколько лет

Как именно будут сотрудничать РФ и Китай, не сообщается. "Тесные рабочие контакты, которые де-факто происходили между Роскомнадзором и администрацией киберпространства Китая в течение нескольких последних лет, будут закреплены договором", - добавил Ампелонский.

В начале сентября Роскомнадзор обвинил Facebook и Google во вмешательстве в выборе в России из-за распространения политической рекламы в день выборов. Ведомство потребовало от YouTube прекратить "рекламу несанкционированных митингов", речь идет о массовых протестах, произошедших в Москве перед выборами в Мосгордуму.

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