 Росгвардия хочет изымать у органов власти дома и земли | Новости из Германии о России | DW | 23.08.2019

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Россия

Росгвардия хочет изымать у органов власти дома и земли

Росгвардия просит наделить ее правом временно изымать у органов власти здания и участки для выполнения ее боевых задач. Соответствующее постановление сейчас рассматривает правительство РФ.

Бойцы Росгвардии в Москве (фото из архива)

Бойцы "Росгвардии" в Москве (фото из архива)

Росгвардия хочет получить право временно изымать у органов власти здания, сооружения и земельные участки для исполнения ее боевых задач. Это следует из подготовленного самой Росгвардией проекта постановления, который опубликован на сайте правительства РФ в пятницу, 23 августа.

В документе, находящемся на рассмотрении правительства, значится, что органы исполнительной власти субъектов РФ, местные администрации и их должностные лица после письменного запроса Росгвардии должны будут предоставить ее войскам здания, помещения, сооружения и земельные участки "на период подготовки и выполнения ими служебно-боевых задач". 

Согласно Федеральному закону "О войсках национальной гвардии России", речь может идти, к примеру, об охране общественного порядка, контртеррористических операциях или содействии ФСБ в охране государственной границы.

Контекст

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Срок изъятия земель не указан

После получения соответствующего запроса от Росгвардии органы власти должны будут обработать его в течение десяти дней. В экстренных случаях будет достаточно устного запроса, в течение суток подтверждаемого письменным.

На какой срок Росгвардия может получить право забирать земли, в документе не указано. Оговаривается лишь, что объекты подлежат возврату "после окончания исполнения служебно-боевых задач и по истечении надобности в использовании войсками национальной гвардии".

Два года назад право изымать земельные участки получила Федеральная служба охраны (ФСО). Согласно указу, который президент РФ Владимир Путин подписал в марте 2017 года, ФСО может принимать решения "об изъятии земельных участков для государственных нужд Российской Федерации в целях строительства и реконструкции объектов федерального значения", которые необходимы для осуществления ее полномочий.

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    Автор: Илья Коваль


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