 Росгвардия продлила контракт с комбинатом из расследования ФБК | Новости из Германии о России | DW | 27.12.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Росгвардия продлила контракт с комбинатом из расследования ФБК

По данным РБК, Росгвардию "удовлетворяет сотрудничество" с мясокомбинатом "Дружба народов", обвинявшимся в завышении цен.

Армейская столовая

Армейская столовая (фото из архива)

Мясокомбинат "Дружба народов" в 2019-2020 годах будет оставаться единственным поставщиком продовольствия для Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (Росгвардии). Это следует из постановления правительства, о подписании которого со ссылкой на источники сообщило в четверг, 27 декабря, агентство РБК.

По его данным, соответствующий документ датирован 19 декабря. В официальном доступе на сайте правительства распоряжения пока нет. 

О том, что "Дружба народов" и ее подрядчики "незаконно завысили цену на продукцию", говорилось в письме начальника отдела управления ФСБ по Росгвардии полковника Вертея. Речь, в частности, шла о возможном завышении стоимости при поставках сарделек и сосисок. В начале декабря Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении мясокомбината.

"Удовлетворены сотрудничеством"

Тем не менее от сотрудничества с холдингом власти решили не отказываться.

"Работа с единственным поставщиком позволяет снабжать все подразделения Росгвардии качественными продуктами, обеспечивать прозрачность ценообразования и оперативность проведения процедур закупки", - сообщили в пресс-службе войск нацгвардии.

Контекст

Глава Росгвардии Виктор Золотов из-за расследования ФБК вызвал Алексея Навального на дуэль и пообещал сделать из него "сочную отбивную". Карикатурист Сергей Елкин о неравном положении "дуэлянтов". (11.09.2018)

Стадия отрицания Навального заканчивается: его уже начали называть по имени и признали, если не за равного, то за достойного ответа. Или хотя бы "ответки", замечает Александр Плющев. (11.09.2018)

"Нас это сотрудничество удовлетворяет", - подчеркнул официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

Расследование Навального

Публичный скандал вокруг махинаций при закупке продуктов для Росгвардии разразился в августе 2018 года после публикации результатов расследования, проведенного Фондом борьбы с коррупцией известного оппозиционера Алексея Навального. В материалах этого расследования, в частности, утверждается, что после принятия постановления правительства об определении единственного поставщика, стоимость продуктов, приобретаемых для Росгвардии, увеличилась в два - три раза.

В Росгвардии отвергли обвинения, назвав данные, приведенные Навальным, фальсификацией. 11 сентября глава Росгвардии Золотов выступил с видеообращением, обвинив Навального в клевете, и вызвал его на поединок. В ответ Навальный предложил провести дебаты в эфире любого федерального телеканала. Золотов от участия в публичной дискуссии отказался.

Смотрите также:

  • учащиеся кадетской школы

    Национальные гвардии мира: что это такое и для чего они нужны

    Национальная гвардия

    18 мая 2016 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании Национальной гвардии в России. Ранее, в апреле, о формировании Нацгвардии объявил президент РФ Владимир Путин. Структуры с аналогичным названием были и есть также в некоторых других странах мира, например, в США, Франции, Португалии, Грузии, на Украине. Что их объединяет?

  • Виктор Золотов

    Национальные гвардии мира: что это такое и для чего они нужны

    Нацгвардия Russian Edition

    Российская Национальная гвардия создается на базе внутренних войск МВД. Возглавит новую структуру Виктор Золотов, который с 2000 по 2013 гг. руководил Службой охраны президента. Гвардейцы будут напрямую подчиняться Путину, смогут при необходимости без предупреждения открывать огонь и проникать в жилые помещения. Официально главная задача - борьба с терроризмом и организованной преступностью.

  • изображение французских гвардейцев

    Национальные гвардии мира: что это такое и для чего они нужны

    Франция: дитя французской революции

    Первая в мире Нацгвардия - дитя Великой французской революции. Стихийно созданная после взятия Бастилии в 1789 г., она оставила противоречивый след в истории. Французские гвардейцы в разное время подавляли антимонархические (а позже, и монархические) восстания и сами участвовали в них, а в какой-то момент даже возглавляли временное правительство. Нацгвардия Франции была упразднена в 1871 г.

  • пункт записи в ряды Национальной гвардии Украины в Киеве

    Национальные гвардии мира: что это такое и для чего они нужны

    Украина: в чрезвычайных обстоятельствах

    На Украине Национальную гвардию создали после развала СССР, в 1991 г., но спустя 9 лет ее распустили. Воссоздание этой структуры произошло на фоне крымских событий в марте 2014-го, когда стало понятно, что украинская армия и правоохранительные органы не справляются со своими задачами. Впоследствии гвардейцы оказали заметную помощь силам регулярной армии в ходе конфликта на Востоке Украины.

  • американские гвардейцы

    Национальные гвардии мира: что это такое и для чего они нужны

    США: американский резерв

    Нацгвардия США основана в 1903 г., ее формирования есть во всех штатах. Подчиняются они как местным, так и федеральным властям. Гвардейцы - организованный резерв вооруженных сил США. Их задействовали, например, для охраны порядка после теракта 9/11, устранения последствий урагана Катрина, а также в войне в Ираке. Служба в Нацгвардии добровольная, совмещается с работой по основной специальности.

  • солдаты Нацгвардии Грузии в Тбилиси

    Национальные гвардии мира: что это такое и для чего они нужны

    Грузия: помощь при ЧП

    Нацгвардия в Грузии появилась в декабре 1990 г., и впоследствии она послужила основой создания регулярных вооруженных сил независимой страны. Гвардейцы принимали активное участие в гражданской войне в Грузии начала 1990-х, причем с обеих сторон. В 2000 г. структуру реорганизовали - теперь она отвечает за армейский призыв и готова прийти на помощь правительству при чрезвычайных ситуациях.

  • военный парад в Никосии

    Национальные гвардии мира: что это такое и для чего они нужны

    Кипр: национальная армия

    На Кипре Национальной гвардией именуют вооруженные силы этой республики, появившиеся у нее вместе с обретением независимости в 1960 г. Сюда относятся сухопутные войска, военно-морские и военно-воздушные силы страны. В республике действует всеобщая воинская повинность, срок службы составляет два года.

  • португальский гвардеец в Восточном Тиморе

    Национальные гвардии мира: что это такое и для чего они нужны

    Португалия: почти полицейские

    Португальская Нацгвардия появилась в 1911 году, хотя предшествовавшие ей структуры с иными названиями существовали в стране еще с начала 19 века. Здесь Нацгвардия - это военизированная полиция, организованная по примеру французской жандармерии. Она обеспечивает порядок преимущественно в сельской местности, частично занимается охраной правительственных зданий и таможенным контролем.

  • военный парад саудовских гвардейцев в Мекке

    Национальные гвардии мира: что это такое и для чего они нужны

    Саудовская Аравия: "белая армия"

    Королевская Нацгвардия Саудовской Аравии была основана в 1917 г. и получила прозвище "белая армия" за то, что некогда предпочитала традиционное арабское платье западной военной униформе. Нацгвардию здесь нередко используют для подавления протестов. Гвардейцы отвечают также за борьбу с терроризмом и охрану священных Мекки и Медины. Отдельное подразделение обеспечивает защиту королевской семьи.

  • венесуэльские гвардейцы

    Национальные гвардии мира: что это такое и для чего они нужны

    Нацгвардии других стран

    Еще Национальные гвардии есть в Бахрейне, Венесуэле, Индии, Кувейте, Латвии, Мавритании, Пакистане, Тунисе, Узбекистане, Эстонии. В разное время они существовали также в Австрии, Венгрии, Ираке, Никарагуа, Панаме и Хорватии. Каждая, несмотря на единое название, - со своей историей возникновения, задачами и спецификой.

    Автор: Илья Коваль


Смотреть видео 12:44
Now live
12:44 мин

Рейтинг Путина пробил дно, Золотова тянет на подвиги, гимн ГРУ – "Заповедник", выпуск 45

Контекст

Национальные гвардии мира: что это такое и для чего они нужны  

Ссылки в интернете

Материал РБК

Аудио- и видеофайлы по теме

Рейтинг Путина пробил дно, Золотова тянет на подвиги, гимн ГРУ – "Заповедник", выпуск 45  

Генералу Золотову пришлось подождать: Навальному помешали ответить на вызов на дуэль  

Пользователи соцсетей вызывают Золотова на дуэль  

Также по теме

Russland | Abwehrsystem Stena

ФАС проверит поставщика продуктов для Росгвардии 10.12.2018

В поле зрения ФАС и прокуратуры находится мясокомбинат "Дружба народов", завышавший цену на продукцию. Первоначально нарушения заметила ФСБ, однако скандал разразился лишь после расследования Алексея Навального.

Screenshot: Youtube - Leiter der russischen Gardisten Wiktor Solotow hat den Oppositionellen Alexei Navalny zum Duell herausgefordert

Глава Росгвардии Золотов подал иск к Навальному о защите чести 11.12.2018

Виктор Золотов требует у Алексея Навального опровергнуть информацию из расследования Фонда борьбы с коррупцией и выплатить компенсацию в размере миллиона рублей.

Russland Oppositioneller Nawalny kandidiert als Präsidentenbewerber

Крымский поставщик Росгвардии требует удалить расследование Навального 13.11.2018

В Арбитражном суде Москвы начали рассматривать иск мясокомбината "Дружба народов", поставлявшего продовольствие Росгвардии, против Алексея Навального.

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Конец фартовости российской власти  

Трамп не хочет, чтобы США были "мировым жандармом"  

Как изменилась ситуация в РФ после кампании #ЯНеБоюсьСказать  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно