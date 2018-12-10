 Росгвардия добивается засекречивания своих закупок | Новости из Германии о России | DW | 27.04.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Росгвардия добивается засекречивания своих закупок

Через восемь месяцев после того, как ФБК рассказал о завышенных ценах закупок Росгвардии, ведомство инициировало законопроект о засекречивании своих поставщиков, подрядчиков и исполнителей заказов.

Soldaten der russischen Nationalgarde (picture-alliance/dpa/V. Belousov/Sputnik)

Росгвардия готовит законопроект, который позволит ей засекречивать государственные закупки. Официальный представитель ведомства Валерий Грибакин в субботу, 27 апреля, объяснил эту инициативу в интервью "Интерфаксу" тем, что "часть информации о тактике действий, вооружении, оснащенности войск Росгвардии не должна носить публичный характер".

В уведомлении о начале разработки соответствующего законопроекта, размещенном на портале проектов нормативных правовых актов, указывается, что Росгвардию "необходимо включить" в перечень органов власти, которыми применяются закрытые способы определения поставщиков, подрядчиков и исполнителей, в целях "унификации подхода к осуществлению закупок" в рамках государственного оборонного заказа.

Контекст

По мнению завкафедрой новых медиа и теорий коммуникации журфака МГУ Ивана Засурского, вызов на дуэль Навального со стороны главы Росгвардии Золотова - это гарантия безопасности оппозиционера. (14.09.2018)

Первым из западных телеканалов немецкий ZDF вблизи наблюдал за тренировками бойцов Росгвардии. О том, что из этого получилось, - в материале DW. (21.02.2019)

Поскольку Золотов не исправил в обозначенный судом срок недоработки в иске, суд вернул документ истцу. (13.01.2019)

Стадия отрицания Навального заканчивается: его уже начали называть по имени и признали, если не за равного, то за достойного ответа. Или хотя бы "ответки", замечает Александр Плющев. (11.09.2018)

В документе отмечается, что общественное обсуждение законопроекта начато 25 апреля и продлится 15 дней, до 9 мая 2019 года.

Расследование Навального о поставках Росгвардии продуктов

В августе 2018 года Фонд борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального опубликовал расследование, в котором утверждалось, что единственным поставщиком продуктов питания для Росгвардии стал знакомый ее главы Виктора Золотова, из-за цены выросли в несколько раз.

В сентябре 2018 года Виктор Золотов записал видеообращение, в котором вызвал Алексея Навального на дуэль, пообещав сделать из него "хорошую, сочную отбивную". В ответ оппозиционер предложил Золотову поединок в виде теледебатов, однако глава Росгвардии от участия в них отказался.

После этого, в декабре 2018 года, глава Росгвардии подал в суд на Навального, требуя от него 1 миллион рублей. Однако Люблинский суд Москвы вернул Золотову его иск о защите чести, достоинства и деловой репутации из-за не устраненных вовремя недоработок.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • учащиеся кадетской школы

    Национальные гвардии мира: что это такое и для чего они нужны

    Национальная гвардия

    18 мая 2016 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании Национальной гвардии в России. Ранее, в апреле, о формировании Нацгвардии объявил президент РФ Владимир Путин. Структуры с аналогичным названием были и есть также в некоторых других странах мира, например, в США, Франции, Португалии, Грузии, на Украине. Что их объединяет?

  • Виктор Золотов

    Национальные гвардии мира: что это такое и для чего они нужны

    Нацгвардия Russian Edition

    Российская Национальная гвардия создается на базе внутренних войск МВД. Возглавит новую структуру Виктор Золотов, который с 2000 по 2013 гг. руководил Службой охраны президента. Гвардейцы будут напрямую подчиняться Путину, смогут при необходимости без предупреждения открывать огонь и проникать в жилые помещения. Официально главная задача - борьба с терроризмом и организованной преступностью.

  • изображение французских гвардейцев

    Национальные гвардии мира: что это такое и для чего они нужны

    Франция: дитя французской революции

    Первая в мире Нацгвардия - дитя Великой французской революции. Стихийно созданная после взятия Бастилии в 1789 г., она оставила противоречивый след в истории. Французские гвардейцы в разное время подавляли антимонархические (а позже, и монархические) восстания и сами участвовали в них, а в какой-то момент даже возглавляли временное правительство. Нацгвардия Франции была упразднена в 1871 г.

  • пункт записи в ряды Национальной гвардии Украины в Киеве

    Национальные гвардии мира: что это такое и для чего они нужны

    Украина: в чрезвычайных обстоятельствах

    На Украине Национальную гвардию создали после развала СССР, в 1991 г., но спустя 9 лет ее распустили. Воссоздание этой структуры произошло на фоне крымских событий в марте 2014-го, когда стало понятно, что украинская армия и правоохранительные органы не справляются со своими задачами. Впоследствии гвардейцы оказали заметную помощь силам регулярной армии в ходе конфликта на Востоке Украины.

  • американские гвардейцы

    Национальные гвардии мира: что это такое и для чего они нужны

    США: американский резерв

    Нацгвардия США основана в 1903 г., ее формирования есть во всех штатах. Подчиняются они как местным, так и федеральным властям. Гвардейцы - организованный резерв вооруженных сил США. Их задействовали, например, для охраны порядка после теракта 9/11, устранения последствий урагана Катрина, а также в войне в Ираке. Служба в Нацгвардии добровольная, совмещается с работой по основной специальности.

  • солдаты Нацгвардии Грузии в Тбилиси

    Национальные гвардии мира: что это такое и для чего они нужны

    Грузия: помощь при ЧП

    Нацгвардия в Грузии появилась в декабре 1990 г., и впоследствии она послужила основой создания регулярных вооруженных сил независимой страны. Гвардейцы принимали активное участие в гражданской войне в Грузии начала 1990-х, причем с обеих сторон. В 2000 г. структуру реорганизовали - теперь она отвечает за армейский призыв и готова прийти на помощь правительству при чрезвычайных ситуациях.

  • военный парад в Никосии

    Национальные гвардии мира: что это такое и для чего они нужны

    Кипр: национальная армия

    На Кипре Национальной гвардией именуют вооруженные силы этой республики, появившиеся у нее вместе с обретением независимости в 1960 г. Сюда относятся сухопутные войска, военно-морские и военно-воздушные силы страны. В республике действует всеобщая воинская повинность, срок службы составляет два года.

  • португальский гвардеец в Восточном Тиморе

    Национальные гвардии мира: что это такое и для чего они нужны

    Португалия: почти полицейские

    Португальская Нацгвардия появилась в 1911 году, хотя предшествовавшие ей структуры с иными названиями существовали в стране еще с начала 19 века. Здесь Нацгвардия - это военизированная полиция, организованная по примеру французской жандармерии. Она обеспечивает порядок преимущественно в сельской местности, частично занимается охраной правительственных зданий и таможенным контролем.

  • военный парад саудовских гвардейцев в Мекке

    Национальные гвардии мира: что это такое и для чего они нужны

    Саудовская Аравия: "белая армия"

    Королевская Нацгвардия Саудовской Аравии была основана в 1917 г. и получила прозвище "белая армия" за то, что некогда предпочитала традиционное арабское платье западной военной униформе. Нацгвардию здесь нередко используют для подавления протестов. Гвардейцы отвечают также за борьбу с терроризмом и охрану священных Мекки и Медины. Отдельное подразделение обеспечивает защиту королевской семьи.

  • венесуэльские гвардейцы

    Национальные гвардии мира: что это такое и для чего они нужны

    Нацгвардии других стран

    Еще Национальные гвардии есть в Бахрейне, Венесуэле, Индии, Кувейте, Латвии, Мавритании, Пакистане, Тунисе, Узбекистане, Эстонии. В разное время они существовали также в Австрии, Венгрии, Ираке, Никарагуа, Панаме и Хорватии. Каждая, несмотря на единое название, - со своей историей возникновения, задачами и спецификой.

    Автор: Илья Коваль


Смотреть видео 13:34

Зачем Золотов вызвал Навального на дуэль и при чем тут Путин - DW Новости

Контекст

Национальные гвардии мира: что это такое и для чего они нужны

В России создали Национальную гвардию. Формирования с аналогичным названием есть и в других странах мира. DW разбиралась, есть ли у них что-то общее, кроме обозначения. (18.05.2016)  

Ссылки в интернете

Уведомление о начале разработки

Аудио- и видеофайлы по теме

Пользователи соцсетей вызывают Золотова на дуэль  

Генералу Золотову пришлось подождать: Навальному помешали ответить на вызов на дуэль  

Зачем Золотов вызвал Навального на дуэль и при чем тут Путин - DW Новости  

Рейтинг Путина пробил дно, Золотова тянет на подвиги, гимн ГРУ – "Заповедник", выпуск 45  

Также по теме

Russland | Abwehrsystem Stena

ФАС проверит поставщика продуктов для Росгвардии 10.12.2018

В поле зрения ФАС и прокуратуры находится мясокомбинат "Дружба народов", завышавший цену на продукцию. Первоначально нарушения заметила ФСБ, однако скандал разразился лишь после расследования Алексея Навального.

Screenshot: Youtube - Leiter der russischen Gardisten Wiktor Solotow hat den Oppositionellen Alexei Navalny zum Duell herausgefordert

Суд вернул Золотову его иск против Навального 13.01.2019

Поскольку Золотов не исправил в обозначенный судом срок недоработки в иске, суд вернул документ истцу.

Rekruten russischen Armee

Росгвардия продлила контракт с комбинатом из расследования ФБК 27.12.2018

По данным РБК, Росгвардию "удовлетворяет сотрудничество" с мясокомбинатом "Дружба народов", обвинявшимся в завышении цен.

Реклама

Самые читаемые

Трамп отзывает подпись США под договором о торговле оружием  

Климкин пообещал России новые санкции  

Немецкое ведомство по беженцам отклоняет прошения сирийцев  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно