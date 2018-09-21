 Роми Шнайдер: 20 мгновений из жизни великой актрисы | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 23.09.2018

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Культура и стиль жизни

Роми Шнайдер: 20 мгновений из жизни великой актрисы

23 сентября исполняется 80 лет со дня рождения Роми Шнайдер - выдающейся немецко-французской актрисы. На ее счету - более 60 фильмов, среди которых - ленты лучших европейских и американских режиссеров.

  • Родители Роми Шнайдер

    Роми Шнайдер в жизни и на экране

    Роземари Альбах (Роми Шнайдер) родилась 23 сентября 1938 года в семье актеров. Магда Шнайдер и Вольф Альбах-Ретти (на фото - в картине "Сон в зимнюю ночь", 1935 г.) не раз снимались вместе. Из дневника Роми Шнайдер: "Моя мать не оставила мне никакого другого шанса, кроме как стать актрисой".

  • Роми Шнайдер

    Роми Шнайдер в жизни и на экране

    Родители Роми быстро развелись. Кроме того, они постоянно были заняты на съемках. Девочка росла сначала у бабушки, а потом - в интернате, где часто играла в школьных постановках. Из дневника: "Играть на сцене мне ужасно нравится... Жаль, у мамы никогда нет времени посмотреть меня на премьере. К другим девочкам родители всегда приезжают". На фото - с матерью.

  • Роми Шнайдер

    Роми Шнайдер в жизни и на экране

    Роми Шнайдер (в центре) дебютировала в картине "Когда вновь расцветает белая сирень" (1953 г.) Из дневника: "Все получилось! Я снимаюсь! Здорово!... Я попаду на обложку! Куплю штук десять журналов, не меньше. Вот шумиха-то будет!... Итак, мой первый фильм готов... Что касается меня, то я бы так и продолжала".

  • Роми Шнайдер

    Роми Шнайдер в жизни и на экране

    Фильм "Сисси" (1955 г.) прославил Роми на весь мир. Из дневника: "Вот мучение! Сисси в юности носила черные волосы, гораздо длиннее, чем у меня сейчас... я ношу парик. Отвратительное чувство. Так непривычно, а главное - так утомительно. Это тяжесть, которую мне нужно постоянно таскать на себе!"

  • Роми Шнайдер и Ален Делон

    Роми Шнайдер в жизни и на экране

    Из дневника о встрече с Аленом Делоном: "Продюсеры устроили для прессы мою встречу с партнером по фильму прямо в аэропорту... Внизу, у трапа, стоял слишком красивый, слишком тщательно причесанный, слишком юный парень... Красные розы в его руках выглядели тоже слишком красными. Ну, и пошлятина, а мальчик этот - просто тоска! А его от меня тошнило, - так грубо он потом выразился на этот счет".

  • Роми Шнайдер

    Роми Шнайдер в жизни и на экране

    Из дневника: "Из Парижа в Брюссель мы с Аленом поехали поездом. Почему-то в купе мы не ссорились. Наоборот, флиртовали. Стоило мне в Брюсселе выйти из вагона, как моя мама проницательно взглянула на меня и в один миг определила: "Ого! Да ты попалась..."

  • Роми Шнайдер

    Роми Шнайдер в жизни и на экране

    Из дневника (1961 г.): "Никому не дано выпрыгнуть из своей шкуры. Ты же не можешь просто отшвырнуть то, что формировало твою натуру с самого детства. Ален этого не мог, я этого не могла. И поэтому наши отношения с самого начала были обречены... Ален был молодым кобелем - и всегда останется молодым кобелем... Я не хотела бы все это пережить еще раз, я бы этого просто не вынесла".

  • Роми Шнайдер

    Роми Шнайдер в жизни и на экране

    Роми Шнайдер вышла замуж за немецкого актера и режиссера Харри Мейена в 1966 году. Из дневника: "После Алена... я была смертельно несчастна... Мейен меня так защищает... С Харри я наконец-то в безопасности. Я стала спокойнее. Перестала быть столь болезненно честолюбивой, как раньше... Для некоторых мы стали обычной мещанской супружеской парой..."

  • Роми Шнайдер

    Роми Шнайдер в жизни и на экране

    Из дневника о рождении сына (1966 г.): "Харри привез меня в больницу, и когда профессор сказал, что это будет еще нескоро, вернулся домой и принял снотворное, чтобы унять волнение и уснуть... Через шесть часов Давид уже был тут как тут, и Харри проспал это событие дома на диване... Дитя воплощает для меня жизнь, полную мира, семьи, защищенности".

  • Роми Шнайдер

    Роми Шнайдер в жизни и на экране

    Из дневника (1966 г.): "Беременность - это было прекрасно. И потом я еще два года не работала... и мне было так хорошо. Мой сын родился в Берлине. Там я провела самые прекрасные, самые счастливые годы моей жизни".

  • Роми Шнайдер

    Роми Шнайдер в жизни и на экране

    Из письма отцу (1967 г.): "Мой родной отец не был по-настоящему отцом. Увы. Но сегодня я думаю: он слишком рано умер... Юной девочкой я больше всего любила сидеть в комнате моего отца, которого уже не было в доме: он оставил мою мать... Отец был человек очень легкомысленный, детей он вообще не хотел, хотел только женщин... Он умер от второго инфаркта".

  • Роми Шнайдер

    Роми Шнайдер в жизни и на экране

    Из дневника (1972 г): "Всякий раз, увидев журналистов, я чувствую себя как кролик перед удавом. Взгляды этих людей меня настолько парализуют, что я не могу произнести ничего разумного... Это же невозможно: выйдешь вечером, а на следующий день читаешь, что разрушаешь брак или обманываешь своего мужа!"

  • Роми Шнайдер

    Роми Шнайдер в жизни и на экране

    Из дневника (1971 г.): "Лучше всего я чувствую себя, когда снимаюсь. Мое нездоровье становится заметнее, как только заканчиваются съемки. В перерывах. Мое низкое давление сразу дает о себе знать... Во Франции я могу играть роли, каких мне в других странах не предлагают". На фото - с режиссером Лукино Висконти.

  • Роми Шнайдер

    Роми Шнайдер в жизни и на экране

    Из дневника (1972 г.): "Моя каждодневная жизнь такая же, как будни любой женщины, имеющей мужа и сына. Разве что я не хожу покупать молоко и булочки..."

  • Роми Шнайдер

    Роми Шнайдер в жизни и на экране

    Из дневника (1972 г.): "Французы научили меня жить, любить, одеваться и спать... Почему я не снимаюсь в Германии? Это зависит не от меня. А от того, что мне не предлагают ролей, которые я хотела бы играть". На фото - с Клаусом Кински в картине "Главное - любить", режиссер - Анджей Жулавский.

  • Роми Шнайдер

    Роми Шнайдер в жизни и на экране

    Из дневника (1973 г.): "В действительности я просто опередила свое время. В те годы, когда еще и речи не было об освобождении женщин, я предприняла свое собственное освобождение. Я выстроила свою судьбу сама, и я ни в чем не раскаиваюсь... После моего разрыва с Харри Мейеном меня в Германии определили как еще более наглую, еще более красивую и еще более эксцентричную".

  • Роми Шнайдер

    Роми Шнайдер в жизни и на экране

    Из дневника (1974 г.): "Я уехала из Германии, потому что кроме Сисси мне ничего не предлагали. Но потом это было превратно истолковано как предательство. Не уехала бы я тогда во Францию - никогда не получила бы такого развития". На фото - в картине "Адское трио", режиссер - Франсис Жиро.

  • Роми Шнайдер

    Роми Шнайдер в жизни и на экране

    Из дневника о втором браке: "Главное сейчас - Даниэль Биазини... Я могу любить и быть счастливой... Я хотела бы второго ребенка". Сара, дочь Роми Шнайдер и Даниэля Биазини, родилась в 1977 году. В 1979 году в Гамбурге повесился бывший муж Роми Шнайдер Харри Мейен. В 1981 году Биазини и Шнайдер развелись. Из дневника: "Даниэль оставил меня в полном хаосе"...

  • Роми Шнайдер

    Роми Шнайдер в жизни и на экране

    Из дневника (1976 г.): "В сентябре я снимаюсь в Берлине в "Групповом портрете с дамой" по роману Генриха Бёлля... Уже давно хотела здесь работать, но не было ничего подходящего... самое интересное в этом фильме - то, что трагедия 1939-1945 годов показана здесь с точки зрения побежденных, ведь до сих пор ее изображали с точки зрения победителей". На фото - с Генрихом Бёллем.

  • Роми Шнайдер

    Роми Шнайдер в жизни и на экране

    В 1981 году в результате несчастного случая погиб Давид - 14-летний сын Роми Шнайдер. Он перелезал через забор и напоролся на кол ограды. Из дневника (1981 г.): "Мама, мой ребенок... Мой ребенок умер..." После смерти сына актриса снялась в своем последнем фильме - драме "Прохожая из Сан-Суси". 29 мая 1982 года Роми Шнайдер умерла от остановки сердца...

    Автор: Дарья Брянцева


  • Родители Роми Шнайдер

    Роми Шнайдер в жизни и на экране

    Роземари Альбах (Роми Шнайдер) родилась 23 сентября 1938 года в семье актеров. Магда Шнайдер и Вольф Альбах-Ретти (на фото - в картине "Сон в зимнюю ночь", 1935 г.) не раз снимались вместе. Из дневника Роми Шнайдер: "Моя мать не оставила мне никакого другого шанса, кроме как стать актрисой".

  • Роми Шнайдер

    Роми Шнайдер в жизни и на экране

    Родители Роми быстро развелись. Кроме того, они постоянно были заняты на съемках. Девочка росла сначала у бабушки, а потом - в интернате, где часто играла в школьных постановках. Из дневника: "Играть на сцене мне ужасно нравится... Жаль, у мамы никогда нет времени посмотреть меня на премьере. К другим девочкам родители всегда приезжают". На фото - с матерью.

  • Роми Шнайдер

    Роми Шнайдер в жизни и на экране

    Роми Шнайдер (в центре) дебютировала в картине "Когда вновь расцветает белая сирень" (1953 г.) Из дневника: "Все получилось! Я снимаюсь! Здорово!... Я попаду на обложку! Куплю штук десять журналов, не меньше. Вот шумиха-то будет!... Итак, мой первый фильм готов... Что касается меня, то я бы так и продолжала".

  • Роми Шнайдер

    Роми Шнайдер в жизни и на экране

    Фильм "Сисси" (1955 г.) прославил Роми на весь мир. Из дневника: "Вот мучение! Сисси в юности носила черные волосы, гораздо длиннее, чем у меня сейчас... я ношу парик. Отвратительное чувство. Так непривычно, а главное - так утомительно. Это тяжесть, которую мне нужно постоянно таскать на себе!"

  • Роми Шнайдер и Ален Делон

    Роми Шнайдер в жизни и на экране

    Из дневника о встрече с Аленом Делоном: "Продюсеры устроили для прессы мою встречу с партнером по фильму прямо в аэропорту... Внизу, у трапа, стоял слишком красивый, слишком тщательно причесанный, слишком юный парень... Красные розы в его руках выглядели тоже слишком красными. Ну, и пошлятина, а мальчик этот - просто тоска! А его от меня тошнило, - так грубо он потом выразился на этот счет".

  • Роми Шнайдер

    Роми Шнайдер в жизни и на экране

    Из дневника: "Из Парижа в Брюссель мы с Аленом поехали поездом. Почему-то в купе мы не ссорились. Наоборот, флиртовали. Стоило мне в Брюсселе выйти из вагона, как моя мама проницательно взглянула на меня и в один миг определила: "Ого! Да ты попалась..."

  • Роми Шнайдер

    Роми Шнайдер в жизни и на экране

    Из дневника (1961 г.): "Никому не дано выпрыгнуть из своей шкуры. Ты же не можешь просто отшвырнуть то, что формировало твою натуру с самого детства. Ален этого не мог, я этого не могла. И поэтому наши отношения с самого начала были обречены... Ален был молодым кобелем - и всегда останется молодым кобелем... Я не хотела бы все это пережить еще раз, я бы этого просто не вынесла".

  • Роми Шнайдер

    Роми Шнайдер в жизни и на экране

    Роми Шнайдер вышла замуж за немецкого актера и режиссера Харри Мейена в 1966 году. Из дневника: "После Алена... я была смертельно несчастна... Мейен меня так защищает... С Харри я наконец-то в безопасности. Я стала спокойнее. Перестала быть столь болезненно честолюбивой, как раньше... Для некоторых мы стали обычной мещанской супружеской парой..."

  • Роми Шнайдер

    Роми Шнайдер в жизни и на экране

    Из дневника о рождении сына (1966 г.): "Харри привез меня в больницу, и когда профессор сказал, что это будет еще нескоро, вернулся домой и принял снотворное, чтобы унять волнение и уснуть... Через шесть часов Давид уже был тут как тут, и Харри проспал это событие дома на диване... Дитя воплощает для меня жизнь, полную мира, семьи, защищенности".

  • Роми Шнайдер

    Роми Шнайдер в жизни и на экране

    Из дневника (1966 г.): "Беременность - это было прекрасно. И потом я еще два года не работала... и мне было так хорошо. Мой сын родился в Берлине. Там я провела самые прекрасные, самые счастливые годы моей жизни".

  • Роми Шнайдер

    Роми Шнайдер в жизни и на экране

    Из письма отцу (1967 г.): "Мой родной отец не был по-настоящему отцом. Увы. Но сегодня я думаю: он слишком рано умер... Юной девочкой я больше всего любила сидеть в комнате моего отца, которого уже не было в доме: он оставил мою мать... Отец был человек очень легкомысленный, детей он вообще не хотел, хотел только женщин... Он умер от второго инфаркта".

  • Роми Шнайдер

    Роми Шнайдер в жизни и на экране

    Из дневника (1972 г): "Всякий раз, увидев журналистов, я чувствую себя как кролик перед удавом. Взгляды этих людей меня настолько парализуют, что я не могу произнести ничего разумного... Это же невозможно: выйдешь вечером, а на следующий день читаешь, что разрушаешь брак или обманываешь своего мужа!"

  • Роми Шнайдер

    Роми Шнайдер в жизни и на экране

    Из дневника (1971 г.): "Лучше всего я чувствую себя, когда снимаюсь. Мое нездоровье становится заметнее, как только заканчиваются съемки. В перерывах. Мое низкое давление сразу дает о себе знать... Во Франции я могу играть роли, каких мне в других странах не предлагают". На фото - с режиссером Лукино Висконти.

  • Роми Шнайдер

    Роми Шнайдер в жизни и на экране

    Из дневника (1972 г.): "Моя каждодневная жизнь такая же, как будни любой женщины, имеющей мужа и сына. Разве что я не хожу покупать молоко и булочки..."

  • Роми Шнайдер

    Роми Шнайдер в жизни и на экране

    Из дневника (1972 г.): "Французы научили меня жить, любить, одеваться и спать... Почему я не снимаюсь в Германии? Это зависит не от меня. А от того, что мне не предлагают ролей, которые я хотела бы играть". На фото - с Клаусом Кински в картине "Главное - любить", режиссер - Анджей Жулавский.

  • Роми Шнайдер

    Роми Шнайдер в жизни и на экране

    Из дневника (1973 г.): "В действительности я просто опередила свое время. В те годы, когда еще и речи не было об освобождении женщин, я предприняла свое собственное освобождение. Я выстроила свою судьбу сама, и я ни в чем не раскаиваюсь... После моего разрыва с Харри Мейеном меня в Германии определили как еще более наглую, еще более красивую и еще более эксцентричную".

  • Роми Шнайдер

    Роми Шнайдер в жизни и на экране

    Из дневника (1974 г.): "Я уехала из Германии, потому что кроме Сисси мне ничего не предлагали. Но потом это было превратно истолковано как предательство. Не уехала бы я тогда во Францию - никогда не получила бы такого развития". На фото - в картине "Адское трио", режиссер - Франсис Жиро.

  • Роми Шнайдер

    Роми Шнайдер в жизни и на экране

    Из дневника о втором браке: "Главное сейчас - Даниэль Биазини... Я могу любить и быть счастливой... Я хотела бы второго ребенка". Сара, дочь Роми Шнайдер и Даниэля Биазини, родилась в 1977 году. В 1979 году в Гамбурге повесился бывший муж Роми Шнайдер Харри Мейен. В 1981 году Биазини и Шнайдер развелись. Из дневника: "Даниэль оставил меня в полном хаосе"...

  • Роми Шнайдер

    Роми Шнайдер в жизни и на экране

    Из дневника (1976 г.): "В сентябре я снимаюсь в Берлине в "Групповом портрете с дамой" по роману Генриха Бёлля... Уже давно хотела здесь работать, но не было ничего подходящего... самое интересное в этом фильме - то, что трагедия 1939-1945 годов показана здесь с точки зрения побежденных, ведь до сих пор ее изображали с точки зрения победителей". На фото - с Генрихом Бёллем.

  • Роми Шнайдер

    Роми Шнайдер в жизни и на экране

    В 1981 году в результате несчастного случая погиб Давид - 14-летний сын Роми Шнайдер. Он перелезал через забор и напоролся на кол ограды. Из дневника (1981 г.): "Мама, мой ребенок... Мой ребенок умер..." После смерти сына актриса снялась в своем последнем фильме - драме "Прохожая из Сан-Суси". 29 мая 1982 года Роми Шнайдер умерла от остановки сердца...

    Автор: Дарья Брянцева


В этой фотогалерее DW использованы снимки из личного архива и кадры из фильмов, а также выдержки из дневников и писем актрисы.

Смотрите также:

  • Кадр из фильма Три дня в Киброне

    Роми Шнайдер снова на экране

    Победа в семи номинациях

    Премьера картины "Три дня в Киброне" состоялась на Берлинале в феврале 2018 года. Сейчас она получила высшие награды в области немецкого кино - "Лола" - в семи номинациях: лучший фильм, лучшая женская роль, лучшая женская роль второго плана, лучшая мужская роль второго плана, лучшая режиссерская работа, лучшая операторская работа, лучшая музыка к фильму.

  • Актриса Мари Боймер

    Роми Шнайдер снова на экране

    Мари Боймер

    Немецкая актриса Мари Боймер (Marie Bäumer) исполнила в картине главную роль. С юности ей все постоянно твердили о поразительном внешнем сходстве с Роми Шнайдер, но до сих пор она отказывалась ее играть. Согласилась Боймер на данную авантюру, потому что ее убедила идея фильма: рассказать не о кинодиве, а о женщине, переживающей кризис.

  • Кадр из фильма

    Роми Шнайдер снова на экране

    Фильм о кинозвезде

    Как снять художественный фильм об иконе европейского кинематографа? Ведь превзойти ее по красоте и фотогеничности невозможно, повсюду - бесчисленные фото- и кинодокументы, запечатлевшие ее молодость на века. Еще живы люди, знавшие ее лично, работавшие с ней. Живы мужчины, ее любившие, и те, кого любила она. Подросло не одно поколение поклонников ее таланта, родившихся уже после ее смерти.

  • Кадр из фильма

    Роми Шнайдер снова на экране

    Три дня со звездой

    Как снять кино про кинодиву, о которой вроде бы известно все, и рассказать о ней что-то новое? Режиссеру картины "Три дня в Киброне" Эмили Атеф (Emily Atef) это вполне удалось. "Лола", присужденная за лучшую режиссерскую работу года, - наглядное тому подтверждение.

  • Кадр из фильма

    Роми Шнайдер снова на экране

    Не биография

    Это не фильм-биография. Режиссер картины не ставила перед собой цели рассказать о личной и творческой судьбе Роми Шнайдер во всех деталях. Фильм повествует о трех днях из предпоследнего года жизни актрисы.

  • Кадр из фильма

    Роми Шнайдер снова на экране

    Фабула

    В 1981 году Роми едет на побережье Франции, чтобы привести себя в форму. Ее сопровождает подруга. Туда же она приглашает фотографа Роберта Лебека и репортера журнала Stern Михаэля Юргса. Этот квартет проводит вместе время в беседах, фотосессиях, прогулках. На фото - исполнитель роли репортера Роберт Гвиздек (Robert Gwisdek). Он получил "Лолу" за лучшую мужскую роль второго плана.

  • Кадр из фильма

    Роми Шнайдер снова на экране

    Документальная основа

    Отель, в котором жили в 1981 году Роми и компания, до сих пор сохранился и практически не изменился с того времени. В нем и вокруг него и проходили съемки фильма. В основу сценария легли бесчисленные фотографии, сделанные Робертом Лебеком во время короткого "отпуска", и многочасовые записи интервью.

  • Кадр из фильма

    Роми Шнайдер снова на экране

    Предпоследний год

    1981 год стал переломным и самым тяжелым в жизни Роми Шнайдер. Злоупотребление алкоголем и медикаментами привело к ухудшению состояния здоровья. Актрисе удалили почку. Она подала на развод, поскольку отношения с мужем зашли в тупик. А 5 июля в результате несчастного случая погиб ее 14-летний сын Давид: мальчик хотел перелезть через забор, потерял равновесие и напоролся на кол ограды.

  • Кадр из последнего фильма с участием Роми Шнайдер - Прохожая из Сан-Суси

    Роми Шнайдер снова на экране

    Кадр из фильма "Прохожая из Сан-Суси"

    Это кадр из последнего фильма с участием Роми Шнайдер - "Прохожая из Сан-Суси". Снят он был уже после отпуска во Франции, где она пыталась прийти в себя. До премьеры картины актриса не дожила. 29 мая 1982 года ее без признаков жизни обнаружили за письменным столом. Пресса объявила о самоубийстве. В свидетельстве о смерти причиной указана сердечная недостаточность. Вскрытие тела не производилось.

  • Кадр из фильма

    Роми Шнайдер снова на экране

    Судьба женщины

    "Три дня в Киброне" - это три дня из жизни женщины, переживающей тяжелейший кризис. Она борется за собственную жизнь, но постоянно растравляет сама себя: а хорошая ли она мать и жена? как перестать зависеть от мнения окружающих и прессы? В этом эпизоде фильма фотограф Роберт Лебек снимает Роми Шнайдер вместе с дочерью Сарой.

  • Сара Бьязини

    Роми Шнайдер снова на экране

    Сара Бьязини - дочь Роми Шнайдер

    А вот так Сара Бьязини, дочь Роми Шнайдер, выглядит сегодня. Ей 40 лет, по образованию она искусствовед и актриса. Работала в музеях, снималась в кино, играет в театре. Недавно она стала мамой.

    Автор: Дарья Брянцева


Контекст

Семь немецких "Оскаров" получил фильм о Роми Шнайдер

В Германии вручены национальные награды в области кино - "Лола". Сразу семь немецких аналогов "Оскара" получил фильм "Три дня в Киброне", посвященный легендарной Роми Шнайдер. (29.04.2018)  

Роми Шнайдер - актриса, сдиравшая с себя кожу

Она умерла рано, оставив дочь, удивительно похожую на нее, десятки великолепных кинофильмов и звездный шлейф женщины трагической судьбы. 23 сентября ей исполнилось бы 79 лет. (23.09.2017)  

Фотогалерея: Роми Шнайдер - путь звезды

Увидев однажды, вряд ли забудешь эту улыбку. Эта женщина просто не могла выглядеть плохо... 23 сентября ей исполнилось бы 79 лет. (23.09.2017)  

Роми Шнайдер покорила российского императора

29 апреля исполняется 200 лет со дня рождения Александра II. Фильм "Катя" о романе между императором и княжной Долгоруковой был снят в 1959 году. Фаворитку сыграла Роми Шнайдер. (29.04.2018)  

Ален Делон на архивных фото - лик ангела, душа дьявола

Поначалу его сочли слишком красивым для кино, но он нашел свое амплуа и в образе "падшего ангела" покорил сердца всех женщин этого мира. 8 ноября Алену Делону исполняется 80 лет. (06.11.2015)  

Мишель Пикколи: в поисках контролируемого безумия

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Некоторые считали его капризной звездой с эксцессами, бесцеремонным эгоистом, сумасшедшим. Другие называли гением и величайшим актером всех времен. 23 ноября исполняется 25 лет со дня смерти Клауса Кински. (23.11.2016)  

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Киноматериал почти полвека пролежал под замком. Режиссера и актрисы уже нет в живых. Документальная лента "Ад" Анри-Жоржа Клузо", представленная на кинофестивале в Мюнхене, впервые показывает кадры незавершенного фильма. (02.07.2009)  

Роми Шнайдер в жизни и на экране

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Роми Шнайдер снова на экране

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Какую из немецких кинозвезд вы считаете самой красивой?

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