Роми Шнайдер: 20 мгновений из жизни великой актрисы

23 сентября исполняется 80 лет со дня рождения Роми Шнайдер - выдающейся немецко-французской актрисы. На ее счету - более 60 фильмов, среди которых - ленты лучших европейских и американских режиссеров.
В этой фотогалерее DW использованы снимки из личного архива и кадры из фильмов, а также выдержки из дневников и писем актрисы.
Смотрите также:
В Германии вручены национальные награды в области кино - "Лола". Сразу семь немецких аналогов "Оскара" получил фильм "Три дня в Киброне", посвященный легендарной Роми Шнайдер. (29.04.2018)
Она умерла рано, оставив дочь, удивительно похожую на нее, десятки великолепных кинофильмов и звездный шлейф женщины трагической судьбы. 23 сентября ей исполнилось бы 79 лет. (23.09.2017)
Увидев однажды, вряд ли забудешь эту улыбку. Эта женщина просто не могла выглядеть плохо... 23 сентября ей исполнилось бы 79 лет. (23.09.2017)
29 апреля исполняется 200 лет со дня рождения Александра II. Фильм "Катя" о романе между императором и княжной Долгоруковой был снят в 1959 году. Фаворитку сыграла Роми Шнайдер. (29.04.2018)
Поначалу его сочли слишком красивым для кино, но он нашел свое амплуа и в образе "падшего ангела" покорил сердца всех женщин этого мира. 8 ноября Алену Делону исполняется 80 лет. (06.11.2015)
Каким бы пресным показалось европейское кино без убийственного очарования этого француза! 27 декабря 2015 года Мишелю Пикколи исполнилось 90 лет. (25.12.2015)
Некоторые считали его капризной звездой с эксцессами, бесцеремонным эгоистом, сумасшедшим. Другие называли гением и величайшим актером всех времен. 23 ноября исполняется 25 лет со дня смерти Клауса Кински. (23.11.2016)
Курд Юргенс был старше Роми на 23 года. В кино они сыграли одну из самых красивых пар мировой истории любви - царя Александра II и Катеньку Долгорукову. (05.07.2012)
Ровно 175 лет назад родилась легендарная Сисси - принцесса Елизавета Баварская, супруга императора Австро-Венгрии Франца Иосифа I. (24.12.2012)
В Западном Берлине был создан "Комитет в защиту свободы и социализма", в деятельности которого принимала участие и Роми Шнайдер. Она способствовала тому, что в состав организации вошли Ив Монтан и Симона Синьоре. (23.12.2009)