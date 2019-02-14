Романтические места в Германии, или Где немцы отмечают Валентинов день (фотогалерея)

Удивительное - рядом в Германии

В земле Бранденбург находится еще одна немецкая "Венеция" - Шпревальд, то есть "Лес на реке Шпрее". Он богат пойменными лугами и речными каналами, по которым местные жители не только сами передвигаются на лодках, но и катают на них туристов. Плоскодонки, конечно, не гондолы, но тоже вполне себе романтично.