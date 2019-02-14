Романтические места в Германии, или Где немцы отмечают Валентинов день (фотогалерея)

В каком замке и на каком острове можно отметить День всех влюбленных или просто приятно провести время вдвоем в остальные дни года?
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Лесной регион Гарц находится сразу в трех федеральных землях Германии - Тюрингии, Саксонии-Анхальт и Нижней Саксонии. На Вальпургиеву ночь сюда на гору Броккен слетаются ведьмы.
Замок Эльц спрятался от всего мира в тихом лесу около Мозеля. Раньше его изображение украшало купюру в 500 немецких марок.
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