 Романтические места в Германии, или Где немцы отмечают Валентинов день (фотогалерея) | Советы туристам в Германии | DW | 14.02.2019

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Туристу на заметку

Романтические места в Германии, или Где немцы отмечают Валентинов день (фотогалерея)

В каком замке и на каком острове можно отметить День всех влюбленных или просто приятно провести время вдвоем в остальные дни года?

  • Кельн

    Романтические места в Германии

    Олли + Габи = ...

    На вкус и цвет, как известно, товарищей нет, однако мы все же попытаемся хотя бы немного приобнять необъятное и порекомендовать вам пару мест в Германии, способствующих развитию романтических чувств.

  • Кельн

    Романтические места в Германии

    Кельн

    Как можно было догадаться по первой фотографии, первым в нашем списке будет Кельн, вернее - здешний железнодорожный мост через Рейн, где уже много лет оставляют вот такие навесные замки влюбленные парочки по всего мира, надеясь таким способом закрепить свои отношения на веки вечные.

  • Меловые скалы на острове Рюген

    Романтические места в Германии

    Рюген

    Со времен романтиков XIX века заслуженной славой среди влюбленных в Германии пользуются Меловые скалы на острове Рюген. Так это место изобразил знаменитый немецкий живописец Каспар Давид Фридрих ровно два столетия назад.

  • Кадр из фильма Имя розы, 1986 год

    Романтические места в Германии

    Эбербах

    В монастырь, конечно, можно податься из-за несчастной любви, однако немецкое аббатство Эбербах, бывшая обитель цистерианцев в Гессене, прочно вошло в число популярных целей для романтических путешествий. Виной тому - Шон Коннери, вернее - создатели фильма "Имя розы", в 1986 году выбравшие эту обитель для съемок картины по одноименному роману Умберто Эко.

  • Замок Пфауэнинзель

    Романтические места в Германии

    Пфауэнинзель

    Из гессенского монастыря заглянем прямиком в любовное гнездышко, которое в конце XVIII века обустроил для себя и своей фаворитки графини Вильгельмины Лихтенау прусский король Фридрих Вильгельм II. Находится это романтическое место под Берлином - на Павлиньем острове (Пфауэнинзель) посреди озера Ванзе.

  • Шпревальд

    Романтические места в Германии

    Шпревальд

    "Немецкая Венеция" - так называют этот регион в Бранденбурге. "Лес на реке Шпрее" - Шпревальд - расположен примерно в 100 километрах к юго-востоку от Берлина. Богат пойменными лугами и речными каналами. По этим каналам местные жители не только сами передвигаются на лодках, но и катают на них туристов.

  • Гарц

    Романтические места в Германии

    Гарц

    Любви все возрасты покорны! Эта фотография сделана в лесном регионе Гарц в Нижней Саксонии, где проложен романтический прогулочный Маршрут любовных лавочек (Liebesbankweg) протяженностью в семь километров. Такие скамейки здесь установлены через каждые 300 метров.

  • Замок Эльц

    Романтические места в Германии

    Эльц

    Список романтических мест в Германии? Без настоящего средневекового замка? Бург Эльц в районе Мозеля более чем достоин представить древние немецкие замки в нашем обзоре. Но завершим мы этот список все же многоточием, после которого вы можете сами вписать свое любимое романтическое место...

    Автор: Максим Нелюбин


  • Кельн

    Романтические места в Германии

    Олли + Габи = ...

    На вкус и цвет, как известно, товарищей нет, однако мы все же попытаемся хотя бы немного приобнять необъятное и порекомендовать вам пару мест в Германии, способствующих развитию романтических чувств.

  • Кельн

    Романтические места в Германии

    Кельн

    Как можно было догадаться по первой фотографии, первым в нашем списке будет Кельн, вернее - здешний железнодорожный мост через Рейн, где уже много лет оставляют вот такие навесные замки влюбленные парочки по всего мира, надеясь таким способом закрепить свои отношения на веки вечные.

  • Меловые скалы на острове Рюген

    Романтические места в Германии

    Рюген

    Со времен романтиков XIX века заслуженной славой среди влюбленных в Германии пользуются Меловые скалы на острове Рюген. Так это место изобразил знаменитый немецкий живописец Каспар Давид Фридрих ровно два столетия назад.

  • Кадр из фильма Имя розы, 1986 год

    Романтические места в Германии

    Эбербах

    В монастырь, конечно, можно податься из-за несчастной любви, однако немецкое аббатство Эбербах, бывшая обитель цистерианцев в Гессене, прочно вошло в число популярных целей для романтических путешествий. Виной тому - Шон Коннери, вернее - создатели фильма "Имя розы", в 1986 году выбравшие эту обитель для съемок картины по одноименному роману Умберто Эко.

  • Замок Пфауэнинзель

    Романтические места в Германии

    Пфауэнинзель

    Из гессенского монастыря заглянем прямиком в любовное гнездышко, которое в конце XVIII века обустроил для себя и своей фаворитки графини Вильгельмины Лихтенау прусский король Фридрих Вильгельм II. Находится это романтическое место под Берлином - на Павлиньем острове (Пфауэнинзель) посреди озера Ванзе.

  • Шпревальд

    Романтические места в Германии

    Шпревальд

    "Немецкая Венеция" - так называют этот регион в Бранденбурге. "Лес на реке Шпрее" - Шпревальд - расположен примерно в 100 километрах к юго-востоку от Берлина. Богат пойменными лугами и речными каналами. По этим каналам местные жители не только сами передвигаются на лодках, но и катают на них туристов.

  • Гарц

    Романтические места в Германии

    Гарц

    Любви все возрасты покорны! Эта фотография сделана в лесном регионе Гарц в Нижней Саксонии, где проложен романтический прогулочный Маршрут любовных лавочек (Liebesbankweg) протяженностью в семь километров. Такие скамейки здесь установлены через каждые 300 метров.

  • Замок Эльц

    Романтические места в Германии

    Эльц

    Список романтических мест в Германии? Без настоящего средневекового замка? Бург Эльц в районе Мозеля более чем достоин представить древние немецкие замки в нашем обзоре. Но завершим мы этот список все же многоточием, после которого вы можете сами вписать свое любимое романтическое место...

    Автор: Максим Нелюбин


Смотрите также:
От немецких "Венеций" - до баварского "Версаля" 

  • Бамберг

    Удивительное - рядом в Германии

    Германия - очень разнообразная страна для туризма. Помимо типично немецких достопримечательностей здесь найдется немало уголков, похожих на романтические и популярные места в других странах. Заглянем в некоторые из них, начав в "Маленькой Венеции".

  • Бамберг

    Удивительное - рядом в Германии

    "Маленькая Венеция" - бывший рыбацкий квартал в баварском Бамберге на реке Регниц. Многочисленные памятники этого древнего города включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Шпревальд

    Удивительное - рядом в Германии

    В земле Бранденбург находится еще одна немецкая "Венеция" - Шпревальд, то есть "Лес на реке Шпрее". Он богат пойменными лугами и речными каналами, по которым местные жители не только сами передвигаются на лодках, но и катают на них туристов. Плоскодонки, конечно, не гондолы, но тоже вполне себе романтично.

  • Гельголанд

    Удивительное - рядом в Германии

    На этой фотографии - не скалистое побережье Ирландии, а немецкий остров Гельголанд в Северном море. Он находится в сорока километрах от материковой части и является единственным немецким островом в открытом море, то есть за пределами территориальных вод Германии.

  • Гельголанд

    Удивительное - рядом в Германии

    Домики на Гельголанде напоминают типичные фасады норвежского Бергена. Сейчас на острове насчитывается около полутора тысяч жителей, но при этом число посетителей достигает десяти тысяч человек ежедневно. Остров обладает особым таможенным статусом в ЕС, что привлекает любителей беспошлинного шопинга.

  • Люнебургская пустошь

    Удивительное - рядом в Германии

    Далее в нашем списке - Люнебургская пустошь. Этот немецкий заповедник иногда сравнивают с регионом Прованс на юге Франции, но цветет здесь не лаванда, а вереск. Находится он между немецкими городами Гамбургом, Бременом и Ганновером.

  • Люнебургскую пустошь

    Удивительное - рядом в Германии

    Сезон цветения вереска приходится на август-сентябрь. В это время Люнебургскую пустошь патрулируют конные полицейские - помогают охранять природу в самый горячий туристический сезон. Отметим также, что испокон веков в этих местах разводят овец особенной люнебургской породы - Lüneburger Heidschnucke, отличающихся неприхотливостью и выносливостью.

  • Озеро Айбзе

    Удивительное - рядом в Германии

    Далее наш путь лежит в горы - Баварские Альпы, где около города Гармиш-Партенкирхен находится живописное озеро Айбзе, по цвету напоминающее тропические лагуны.

  • Бавария

    Удивительное - рядом в Германии

    Такой вид на озеро Айбзе открывается из кабины канатной дороги на самую высокую гору Германии - Цугшпитце. Альпийские ландшафты в Баварии вполне могут конкурировать с горными панорамами где-нибудь на краю света в Новой Зеландии.

  • Саксонская Швейцария

    Удивительное - рядом в Германии

    Новую Зеландию немцы для себя "открыли" сравнительно недавно, посмотрев фильмы трилогии "Властелин колец", там снимавшейся. Раньше красивые горные ландшафты в своей стране они называли "Швейцариями". Сейчас их в Германии - несколько десятков. Одна из самых известных - в Саксонии (Sächsische Schweiz).

  • Херренкимзе

    Удивительное - рядом в Германии

    На острове в озере Кимзе можно посетить своего рода баварскую копию Версаля - дворец и парк Херренкимзе, появившиеся здесь по воле короля Людвига II - того самого, который построил знаменитый замок Нойшванштайн.

  • Дрезден

    Удивительное - рядом в Германии

    "Флоренцией на Эльбе" или "Северной Флоренцией" называют столицу Саксонии - Дрезден. Первый раз это сравнение появилось в литературе в начале XIX века. Во всем мире известны его художественные музеи и памятники барочной архитектуры. Особое место среди них занимают церковь Фрауэнкирхе и Дрезденская картинная галерея.

    Автор: Максим Нелюбин


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