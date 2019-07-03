Романтические ландшафты в Германии: живописные замки Среднего Рейна

Романтические замки на Среднем Рейне

Эренфельс - Ehrenfels

Вот и сам замок Эренфельс, вернее - руины замка, откуда была сделана предыдущая фотография. Находится он недалеко от города Рюдесхайма - посреди рейнских виноградников, во время закладки которых в XVIII веке здесь снесли часть стен. Замок начали строить в этом месте в начале XIII века во время одного из междоусобных феодальных конфликтов, а разрушили в 1689 году.