Романтические ландшафты в Германии: живописные замки Среднего Рейна

Этот уникальный культурно-исторический ландшафт внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Главные здешние достопримечательности - романтические замки и руины.
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