Романтическая дорога в Германии: от Вюрцбурга до Нойшванштайна

Этот 400-километровый маршрут начинается в Вюрцбурге и заканчивается в Фюссене около замка Нойшванштайн. Он проходит по Баварии и Баден-Вюртембергу.
Смотрите также:
Бальтазар Нейман - важнейший немецкий архитектор эпохи барокко. Его портрет украшал 50-марочную купюру, а на другой ее стороне был изображен епископский дворец в Вюрцбурге.
В Мариенберге находится одна из старейших церквей Германии. Почти 500 лет крепость служила резиденцией князьям-епископам Вюрцбурга.
27 января 2012 года исполнилось 325 лет со дня рождения Бальтазара Неймана - важнейшего немецкого архитектора эпохи барокко. Его портрет украшал купюру достоинством 50 марок.
Император Наполеон называл его "самым большим поповским домом" Европы. На его строительство ушло 60 лет. Дворец стал образцом архитектуры европейского барокко. Заглянем в его залы.
Кукольный театр из Аугсбурга пользуется в Германии всеобщей любовью и считается национальным культурным достоянием. В феврале ему исполнилось 70 лет.
13 июня 2016 года исполнилось 130 лет со дня смерти баварского короля Людвига II. Во всем мире его имя сейчас ассоциируется с замком Нойшванштайн, который он построил.
Бавария - самый популярный туристический регион Германии. Ежегодно его посещают около 7,5 миллиона гостей из-за рубежа. В чем секреты такой привлекательности?
Где делают "Мерседесы" и "Порше"? Чем привлекательны Шварцвальд и Боденское озеро? Где в Германии находится больше всего ресторанов, отмеченных звездами "Мишлена"?