Романтическая дорога в Германии: от Вюрцбурга до Нойшванштайна

Романтическая дорога Германии

Квартал Фуггерай

Фуггерай - самый старый в мире квартал социального жилья из дошедших до наших дней. Был заложен в 1516 году на средства купца Якоба Фуггера. Желающие получить здесь жилье должны были проживать в Аугсбурге не менее двух лет, быть католиками и оказаться в бедности не по собственной вине. Семья Фуггеров поселилась в Аугсбурге в 1376 году и долгое время принадлежала к самым богатым в Европе.