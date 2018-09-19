Розовый туман, или В Германию постепенно приходит осень (фото)

На календаре - вторая половина сентября. Днем в Германии пока преобладают приятные летние температуры, однако по утрам во многих местах уже появляются такие живописные осенние туманы.

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Путешествие в фотографиях по туманной Германии



Туманные ландшафты Собор Фрауэнкирхе (Frauenkirche) и колонна Девы Марии (Mariensäule) в Мюнхене, Бавария

Туманные ландшафты Альпийское предгорье в районе Бернбойрена (Bernbeuren), Бавария

Туманные ландшафты Кафедральный собор в Кельне (Kölner Dom), Северный Рейн-Вестфалия

Туманные ландшафты Бранденбургские ворота (Brandenburger Tor), Берлин

Туманные ландшафты Нюрнберг (Nürnberg), Бавария

Туманные ландшафты Штраубинг (Straubing), Бавария

Туманные ландшафты Марбургский замок (Marburger Schloss), Гессен

Туманные ландшафты Боденское озеро (Bodensee), Баден-Вюртемберг

Туманные ландшафты Ратуша в Штральзунде (Stralsund), Мекленбург-Передняя Померания

Туманные ландшафты Ратен (Rathen) в Саксонской Швейцарии (Sächsische Schweiz), Саксония

Туманные ландшафты Монастырь Оберальтайх (Kloster Oberalteich), Бавария

Туманные ландшафты Замок Нойшванштайн (Neuschwanstein), Бавария

Туманные ландшафты Гора Большой Фельдберг (Großer Feldberg), Гессен

Туманные ландшафты Радебург (Radeburg), Саксония

Туманные ландшафты Телевизионная башня на Александерплац (Berliner Fernsehturm), Берлин

Туманные ландшафты Штарнбергское озеро (Starnberger See), Бавария

Туманные ландшафты Замок в Шверине (Schwerin), Мекленбург-Передняя Померания

Туманные ландшафты Эшенлоэ (Eschenlohe), Бавария

Туманные ландшафты Грайфсвальд (Greifswald), Мекленбург-Передняя Померания

Туманные ландшафты Остров Гельголанд (Helgoland), Шлезвиг-Гольштейн

Туманные ландшафты Курорт Кюлунгсборн (Kühlungsborn) на Балтийском море, Мекленбург-Передняя Померания

Туманные ландшафты Причал на острове Пёль (Insel Poel), Мекленбург - Передняя Померания

Туманные ландшафты Боденское озеро (Bodensee) около Линдау, Бавария

Туманные ландшафты Остров Узедом (Usedom), Мекленбург-Передняя Померания Автор: Максим Нелюбин



Осенняя Германия