Розовый туман, или В Германию постепенно приходит осень (фото)

На календаре - вторая половина сентября. Днем в Германии пока преобладают приятные летние температуры, однако по утрам во многих местах уже появляются такие живописные осенние туманы.
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Собор Фрауэнкирхе (Frauenkirche) и колонна Девы Марии (Mariensäule) в Мюнхене, Бавария
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Кафедральный собор в Кельне (Kölner Dom), Северный Рейн-Вестфалия
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Ратуша в Штральзунде (Stralsund), Мекленбург-Передняя Померания
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Остров Гельголанд (Helgoland), Шлезвиг-Гольштейн
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Курорт Кюлунгсборн (Kühlungsborn) на Балтийском море, Мекленбург-Передняя Померания
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Причал на острове Пёль (Insel Poel), Мекленбург - Передняя Померания
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Боденское озеро (Bodensee) около Линдау, Бавария
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Остров Узедом (Usedom), Мекленбург-Передняя Померания
Автор: Максим Нелюбин
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Автор: Максим Нелюбин