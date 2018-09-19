 Розовый туман, или В Германию постепенно приходит осень (фото) | Кадр дня | DW | 20.09.2018

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Кадр за кадром

Розовый туман, или В Германию постепенно приходит осень (фото)

Эта фотография сделана в Баден-Вюртемберге незадолго до восхода солнца около озера Федерзе, над которым возвышается барочная церковь Вознесения Девы Марии.

Баден-Вюртемберг

На календаре - вторая половина сентября. Днем в Германии пока преобладают приятные летние температуры, однако по утрам во многих местах уже появляются такие живописные осенние туманы.

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  • Мюнхен

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    Туманные ландшафты

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    Туманные ландшафты

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    Туманные ландшафты

    Штраубинг (Straubing), Бавария

  • Марбург

    Туманные ландшафты

    Марбургский замок (Marburger Schloss), Гессен

  • Боденское озеро

    Туманные ландшафты

    Боденское озеро (Bodensee), Баден-Вюртемберг

  • Штральзунд

    Туманные ландшафты

    Ратуша в Штральзунде (Stralsund), Мекленбург-Передняя Померания

  • Саксонская Швейцария

    Туманные ландшафты

    Ратен (Rathen) в Саксонской Швейцарии (Sächsische Schweiz), Саксония

  • Оберальтайх

    Туманные ландшафты

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  • Нойшванштайн

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    Замок Нойшванштайн (Neuschwanstein), Бавария

  • Большой Фельдберг

    Туманные ландшафты

    Гора Большой Фельдберг (Großer Feldberg), Гессен

  • Радебург

    Туманные ландшафты

    Радебург (Radeburg), Саксония

  • Берлин

    Туманные ландшафты

    Телевизионная башня на Александерплац (Berliner Fernsehturm), Берлин

  • Штарнбергское озеро

    Туманные ландшафты

    Штарнбергское озеро (Starnberger See), Бавария

  • Шверин

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    Замок в Шверине (Schwerin), Мекленбург-Передняя Померания

  • Эшенлоэ

    Туманные ландшафты

    Эшенлоэ (Eschenlohe), Бавария

  • Грайфсвальд

    Туманные ландшафты

    Грайфсвальд (Greifswald), Мекленбург-Передняя Померания

  • Гельголанд

    Туманные ландшафты

    Остров Гельголанд (Helgoland), Шлезвиг-Гольштейн

  • Кюлунгсборн

    Туманные ландшафты

    Курорт Кюлунгсборн (Kühlungsborn) на Балтийском море, Мекленбург-Передняя Померания

  • Остров Пёль

    Туманные ландшафты

    Причал на острове Пёль (Insel Poel), Мекленбург - Передняя Померания

  • Линдау

    Туманные ландшафты

    Боденское озеро (Bodensee) около Линдау, Бавария

  • Узедом

    Туманные ландшафты

    Остров Узедом (Usedom), Мекленбург-Передняя Померания

    Автор: Максим Нелюбин


Осенняя Германия

  • Берлин

    Осень в Германии - 2017

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  • Вининген

    Осень в Германии - 2017

    Туманное утро на Мозеле - около Винингена в земле Рейнланд-Пфальц.

  • Кромлау

    Осень в Германии - 2017

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  • Мозигкау

    Осень в Германии - 2017

    Лабиринт в парке дворца Мозигкау в Саксонии-Анхальт - одна из достопримечательностей Паркового королевства Дессау-Вёрлиц, имеющего статус Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Магдебург

    Осень в Германии - 2017

    Аллея в городском парке Магдебурга - столицы земли Саксония-Анхальт.

  • Рейнланд-Пфальц

    Осень в Германии - 2017

    Поле подсолнухов в земле Рейнланд-Пфальц.

  • Морицбург

    Осень в Германии - 2017

    Погожий осенний день около знаменитого саксонского замка Морицбург - места действия фильма-сказки "Три орешка для Золушки".

  • Аумюле

    Осень в Германии - 2017

    Мокрые каштаны в лесу около Аумюле - в земле Шлезвиг-Гольштейн.

  • Франкфурт-на-Майне

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  • Биген

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    Эта семейка белых грибов попала в объектив фотографа и, наверняка, в его корзинку около бранденбургского Бигена.

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    Осень в Германии - 2017

    Эти серые журавли по пути в теплые края сделали остановку на поле в Бранденбурге, в районе реки Одер.

  • Шпреевальд

    Осень в Германии - 2017

    Осенний пейзаж из Шпреевальда - "Немецкой Венеции".

  • Вакербарт

    Осень в Германии - 2017

    Виноград в парке барочного замка Вакербарт, расположенного между Дрезденом и Мейсеном. Этот замок является центром виноделия в Саксонии.

  • Дрезден

    Осень в Германии - 2017

    Туманное утро в Дрездене - столице Саксонии.

  • Гамбург

    Осень в Германии - 2017

    Эта фотография была сделана на канале в гамбургском районе Биллброок.

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    Еще ненадолго задержимся в Гамбурге около стада овец, пасущихся на одной из эльбских дамб.

  • Мюлльрозе

    Осень в Германии - 2017

    Восход солнца около бранденбургского города Мюлльрозе, в районе Одер-Шпрее.

  • Форггензе

    Осень в Германии - 2017

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  • Форггензе

    Осень в Германии - 2017

    Еще одна фотография с озера Форггензе - с рыбаком на лодке и отражениями осенних деревьев.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

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