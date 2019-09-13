 Розовое суперлуние - снимки из Германии (фото) | Кадр дня | DW | 08.04.2020

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Кадр за кадром

Розовое суперлуние - снимки из Германии (фото)

В ночь на 8 апреля в разных уголках Земли можно было наблюдать розовое суперлуние. Эти фотографии были сделаны в Германии.

Фотография сделана в деревне Зиверсдорф

Зиверсдорф • Сегодня ночью можно было наблюдать самую большую Луну в 2020 году! Такой ее увидел фотограф в деревне Зиверсдорф в федеральной земле Бранденбург.

Луна

Луна максимально близко подошла к Земле. Расстояние составило 357 тыс. км. Благодаря этому жители планеты могли наблюдать в небе редкое астрономическое явление.

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  • Гамбургский планетарий

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    Трехмерное изображение сверхвысокой четкости, которое проецируется на купол главного зала, состоит из 40 миллионов точек (8K-3D), а лазеры могут воспроизводить до 16 миллионов цветов и оттенков. Только на эту технику, включая двадцать графических компьютеров, было потрачено 2,5 миллиона евро. Полностью проект обошелся в 7,5 миллиона евро.

  • Гамбургский планетарий

    Гамбургский планетарий

    Планетарий находится в бывшей водонапорной башне, построенной в Городском парке в 1912-1915 годах. Она была последней такой башней, возведенной в Гамбурге. Использовалась по назначению всего восемь лет, после чего необходимость в ней отпала. Когда в конце 1920-х годов в городе задумали создать планетарий, средств на новое здание не нашлось, поэтому под него решили перестроить водокачку.

  • Гамбургский планетарий

    Гамбургский планетарий

    Открытие состоялось в 1930 году. Главный зал, с которого мы начали знакомство с этим планетарием, оборудовали в помещении цилиндрической формы 23-метровой высоты и 22-метрового диаметра. На нижних уровнях расположились кассы, офисы, галерея и библиотека астрономической литературы. Потолок фойе украсили изображениями знаков зодиака.

  • Гамбургский планетарий

    Гамбургский планетарий

    Водный резервуар бышни мог вместить до четырех миллионов литров воды. Здание строилось с расчетом на эту нагрузку. Во время нынешней перестройки была удалена часть цоколя, исходная толщина стен которого составляла восемь метров. В результате в планетарии появился новый этаж общей площадью 1200 квадратных метров, а также дополнительные входы.

  • Гамбургский планетарий

    Гамбургский планетарий

    В программе - более двадцати разных фильмов и других представлений. Среди них - анимационный 3D-фильм "Мы звезды" ("Wir sind Sterne"), лазерное шоу "Лестница на небеса" ("Stairway To Heaven") и 360-градусное аудиовизуальное шоу "Лунный свет. Дни вечности" ("Lichtmond - Days of Eternity").

  • Гамбургский планетарий

    Гамбургский планетарий

    Отметим, что в Германии сейчас насчитывается около сотни планетариев. Помимо Гамбургского планетария, самые большие находятся в Бохуме, Йене, Мангейме, Мюнстере, Нюрнберге, Штутгарте и два - в Берлине.

  • Гамбургский планетарий

    Гамбургский планетарий

    В Гамбургском планетарии также работает кафе, а на крыше расположена смотровая площадка. Она была оборудована здесь сразу, то есть еще при строительстве водонапорной башни в 1912-1915 годах.

    Автор: Максим Нелюбин


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