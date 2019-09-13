Розовое суперлуние - снимки из Германии (фото)

В ночь на 8 апреля в разных уголках Земли можно было наблюдать розовое суперлуние. Эти фотографии были сделаны в Германии.
Зиверсдорф • Сегодня ночью можно было наблюдать самую большую Луну в 2020 году! Такой ее увидел фотограф в деревне Зиверсдорф в федеральной земле Бранденбург.
Луна максимально близко подошла к Земле. Расстояние составило 357 тыс. км. Благодаря этому жители планеты могли наблюдать в небе редкое астрономическое явление.
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