Розовое суперлуние - снимки из Германии (фото)

Зиверсдорф • Сегодня ночью можно было наблюдать самую большую Луну в 2020 году! Такой ее увидел фотограф в деревне Зиверсдорф в федеральной земле Бранденбург.

Луна максимально близко подошла к Земле. Расстояние составило 357 тыс. км. Благодаря этому жители планеты могли наблюдать в небе редкое астрономическое явление.

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