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Рождество

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Рождество".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

Jutta Rohde, Gärtnerin von der Fontana Gartenbau GmbH, steht in einem Gewächshaus voller farbenprächtiger Weihnachtssterne. Die zur Familie der Wolfsmilchgewächse zählende Zierpflanze hat in den Wochen vor Weihnachten Hochsaison. Im Gewächshaus der Fontana Gartenbau leuchten derzeit etwa 20.000 Weihnachtssterne in etwa 40 verschiedenen Farben und Sorten.

Рождественские звезды уже цветут (фото) 10.11.2021

Молочай красивейший или пуансеттия - один из самых популярных подарков на Рождество в Германии.
Mithilfe von Autokränen wird der Frankfurter Weihnachtsbaum nach der Ankunft auf einem Tieflader auf dem Römerberg aufgestellt. Die rund 90 Jahre alte Fichte mit dem Namen Gretel stammt aus dem Spessart. Der berühmte Frankfurter Weihnachtsmarkt wird am 22. November 2021 eröffnet. +++ dpa-Bildfunk +++

Рождественская елка по имени Гретель (фото) 06.11.2021

В центре Франкфурта-на-Майне установили рождественскую ель, дав ей сказочно красивое имя.
January 6, 2019*** Bosnian Orthodox priest Marko Males leads a mass on the eve of Orthodox Christmas in Church of the Holy Mother of God in Zenica, Bosnia and Herzegovina, January 6, 2019. REUTERS/Dado Ruvic

Православные по всему миру встретили Рождество Христово 07.01.2021

В условиях пандемии коронавируса в РПЦ пожилых верующих призвали отказаться от посещения рождественских служб и вместо этого смотреть их прямые трансляции.
Jahr/Ort: Moskau, 25.12.2020 Karikatur von Sergey Elkin | Weihnachten in Deutschland

Рождество во время пандемии: карантин, маски и другие особенности 25.12.2020

Из-за пандемии коронавируса рождественские праздники в этом году проходят в условиях жестких ограничений. Но суть Рождества никто не отменял. Рождественская история от Сергея Елкина.
Eine Reihe alter deutscher Weihnachtspostkarten, aufg. am 3.12.1998. Die Weihnachtskarte wurde 1843 von dem Engländer Sir Henry Cole erfunden. In Deutschland fand sie erst nach der Jahrhundertwende Verbreitung. In den Kriegsjahren zeigten die Weihnachtskarten Soldaten mit Engeln, später mißbrauchten die Nationalsozialisten die Weihnachtsgrußkarten als völkische Propaganda. | Verwendung weltweit

История рождественских открыток (фотогалерея) 25.12.2020

Первые в мире печатные рождественские открытки выпустили в 1843 году в Англии. В Германии они начали широко распространяться в начале XX столетия.

Auf den Fotos ist der Leader der belarussischen Katholiken Tadeusz Kondrusiewicz am 24.12.2020 zu sehen. Sie wurden von unserer Korrespondentin Tatjana Newedomskaja in Minsk, Belarus gemacht.

Оппозиционный глава белорусских католиков смог вернуться на родину 24.12.2020

Митрополит Тадеуш Кондрусевич 24 декабря вернулся в Беларусь из Польши и провел рождественские службы в Минском архикафедральном костеле. Верующие встретили его аплодисментами.
kartoffelsalat, vorspeise, wiener würstchen Bildverwendung nur mit Urhebervermerk: wsf-sh/Shotshop/picture alliance. Keine Exlusivverkäufe möglich. || Mindestpreis 20 Euro

Почему немцы любят на Рождество сосиски и картофельный салат (фото) 24.12.2020

В результатах этого опроса нет ничего сенсационного - лишь подтверждение того, о чем жители Германии знают из личного опыта.

Рождество во время пандемии: как молодая немецкая семья проведет праздничные дни (23.12.2020) 23.12.2020

В этом году из-за пандемии любимый семейный праздник в Германии пройдет без базаров, глинтвейна и больших семейных торжеств. Что разрешено в этом году и что об этом думают немцы?
Friedhof im Schnee mit Grabsteinen, Holzkreuz und Gräbern der ermorderten Kinder vom Amoklauf Winnenden, Weiler zum Stein, 28.12.2014.

Кровавое Рождество: почему на праздники так часто убивают 23.12.2020

Шерлок Холмс, Эркюль Пуаро, комиссар Мегрэ, - кто только ни расследовал преступления, совершенные в рождественские праздники! Почему они совершаются именно в эти дни?
Ein Helfer montiert in der ein überdimensionales Modell eines Corona-Virus in der Martinuskirche im Renninger Stadtteil Malmsheim.

Коронавирус попал в рождественский вертеп (фото) 12.12.2020

Эти фотографии сделаны в одном из храмов Баден-Вюртемберга, где к предстоящим праздникам установили такой рождественский вертеп с изображением коронавируса.
German Chancellor Angela Merkel delivers her speech during the debate about Germany's budget 2021, at the parliament Bundestag in Berlin, Germany, Wednesday, Dec. 9, 2020. (AP Photo/Markus Schreiber)

Меркель выступила за жесткий локдаун в Германии на праздники 09.12.2020

Выступая в бундестаге, канцлер ФРГ призвала закрыть школы и магазины с 24 декабря по 10 января и рассмотреть возможность более раннего начала школьных каникул.

Beeren und Blüten einer Mistel (Viscum album) | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Омела на Рождество - романтический полупаразит (фото) 06.12.2020

Перед Рождеством веточки этого вечнозеленого растения принято вешать над входными дверями, а под ними - целоваться.
dpatopbilder - 28.11.2020, Berlin: Die Quadriga auf dem Brandenburger Tor ist zwischen einer Weihnachtsbeleuchtung zu sehen. (Langzeitbelichtung) Foto: Paul Zinken/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Рождество без рождественских рынков (фото) 05.12.2020

Так выглядят перед Рождеством немецкие города без традиционных рождественских рынков.
Sessellift, Skiabfahrt Tognola, Skigebiet, San Martino di Castrozza, Trentino, Italien, Europa *** Chairlift Ski descent Tognola Ski area San Martino di Castrozza Trentino Italy Europe Copyright: imageBROKER/JirixHubatka ibllid04871846.jpg Bitte beachten Sie die gesetzlichen Bestimmungen des deutschen Urheberrechtes hinsichtlich der Namensnennung des Fotografen im direkten Umfeld der Veröffentlichung!

Зимние каникулы без горных лыж: ЕС закрывает курорты в Альпах из-за ковида 04.12.2020

Покататься на лыжах в горах Австрии, Германии, Италии и Франции на Рождество и Новый год туристы из-за пандемии не смогут. Власти этих стран хотят предотвратить "второй Ишгль".

17.11.2020, Sachsen, Seiffen: In der Werkstatt des Spielzeugmachers Tino Günther in Seiffen raucht der neuesten Figur des Sortiments der Kopf. Der Virologen-Räuchermann mit seinem Mund-Nasen-Schutz erinnert stark an den Charité-Virologen Drosten. Volkskunst orientiert sich nach Aussage des Männelmachers schon immer auch an der Zeitgeschichte und bemüht sich aktuell zu sein. Und so war es für den Kunsthandwerker logisch, die derzeitige Pandemie mit ihren Protagonisten in einer Figur festzuhalten, der in diesem Fall der Kopf mächtig qualmt. Die Nullserie des Räucher-Virologen mit 15 Figuren ist derzeit in Arbeit und schon im Voraus ausverkauft. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB | Verwendung weltweit

Курящий вирусолог - сувенир из Рудных гор (фото) 19.11.2020

Партию таких вот необычных рождественских украшений - курящих человечков-вирусологов выпустили в немецком регионе Рудные горы.
12.11.2020, Brandenburg, Himmelpfort: Der Weihnachtsmann hält in Himmelpfort die erste Weihnachtspost in den Händen. Bis Heiligabend wird er mit Unterstützung seiner 20 fleißigen Helfer die Kinderbriefe aus Deutschland und aller Welt wieder beantworten. Aufgrund der anhaltenden Corona-Infektionsgefahr wird es jedoch in diesem Jahr leider keine öffentlich zugängliche Weihnachtspostfiliale geben und der Weihnachtsmann und seine Engel können im Weihnachtsort auch nicht besucht werden. Foto: Bernd Settnik/dpa-Zentralbild/ZB - Honorarfrei nur für Bezieher des Dienstes ZB-Funkregio Ost +++ ZB-FUNKREGIO OST +++ | Verwendung weltweit

Дед ответит! В Германии открываются рождественские почтамты (фото) 13.11.2020

Пандемия не помешала немецкому Рождественскому Деду открыть свой традиционный почтамт в Бранденбурге. В Германии такие праздничные отделения есть в нескольких местах.
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