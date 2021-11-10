Рождество во время пандемии: как молодая немецкая семья проведет праздничные дни (23.12.2020)

В этом году из-за пандемии любимый семейный праздник в Германии пройдет без базаров, глинтвейна и больших семейных торжеств. Что разрешено в этом году и что об этом думают немцы?