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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Рождество".
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Молочай красивейший или пуансеттия - один из самых популярных подарков на Рождество в Германии.
В центре Франкфурта-на-Майне установили рождественскую ель, дав ей сказочно красивое имя.
В условиях пандемии коронавируса в РПЦ пожилых верующих призвали отказаться от посещения рождественских служб и вместо этого смотреть их прямые трансляции.
Из-за пандемии коронавируса рождественские праздники в этом году проходят в условиях жестких ограничений. Но суть Рождества никто не отменял. Рождественская история от Сергея Елкина.
Первые в мире печатные рождественские открытки выпустили в 1843 году в Англии. В Германии они начали широко распространяться в начале XX столетия.
Митрополит Тадеуш Кондрусевич 24 декабря вернулся в Беларусь из Польши и провел рождественские службы в Минском архикафедральном костеле. Верующие встретили его аплодисментами.
В результатах этого опроса нет ничего сенсационного - лишь подтверждение того, о чем жители Германии знают из личного опыта.
В этом году из-за пандемии любимый семейный праздник в Германии пройдет без базаров, глинтвейна и больших семейных торжеств. Что разрешено в этом году и что об этом думают немцы?
Шерлок Холмс, Эркюль Пуаро, комиссар Мегрэ, - кто только ни расследовал преступления, совершенные в рождественские праздники! Почему они совершаются именно в эти дни?
Эти фотографии сделаны в одном из храмов Баден-Вюртемберга, где к предстоящим праздникам установили такой рождественский вертеп с изображением коронавируса.
Выступая в бундестаге, канцлер ФРГ призвала закрыть школы и магазины с 24 декабря по 10 января и рассмотреть возможность более раннего начала школьных каникул.
Перед Рождеством веточки этого вечнозеленого растения принято вешать над входными дверями, а под ними - целоваться.
Так выглядят перед Рождеством немецкие города без традиционных рождественских рынков.
Покататься на лыжах в горах Австрии, Германии, Италии и Франции на Рождество и Новый год туристы из-за пандемии не смогут. Власти этих стран хотят предотвратить "второй Ишгль".
Партию таких вот необычных рождественских украшений - курящих человечков-вирусологов выпустили в немецком регионе Рудные горы.
Пандемия не помешала немецкому Рождественскому Деду открыть свой традиционный почтамт в Бранденбурге. В Германии такие праздничные отделения есть в нескольких местах.
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