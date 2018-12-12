 Рождество на старых почтовых открытках (фотогалерея) | Фоторепортажи о Германии | DW | 12.12.2018

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Фоторепортажи

Рождество на старых почтовых открытках (фотогалерея)

Первые в мире печатные рождественские открытки выпустили 175 лет назад - в 1843 году в Англии. В Германии они начали широко распространяться в начале XX столетия.

Рождественские открытки

Юбилей первой в мире рождественской открытки, выполненной типографским способом, мы решили отметить подборкой таких старых немецких карточек первых десятилетий прошлого века до начала Второй мировой войны - особых документов и свидетельств истории Германии тех времен, однако начнем все же с предрождественской Англии 1843 года.

Фотогалерея: Старые рождественские открытки

  • Англия, 1843 год

    Старые рождественские открытки

    Первая в мире печатная рождественская открытка. 1843 год, Англия

  • Рождественская почтовая открытка, 1899 год

    Старые рождественские открытки

    1899 год, Германия

  • Рождественская почтовая открытка, 1900 год

    Старые рождественские открытки

    1900 год, Германия

  • Рождественская почтовая открытка, 1900 год

    Старые рождественские открытки

    1900 год, Германия

  • Рождественская почтовая открытка, 1900 год

    Старые рождественские открытки

    1900 год, Германия

  • Рождественская почтовая открытка, 1905 год

    Старые рождественские открытки

    1905 год, Германия

  • Рождественская почтовая открытка, 1906 год

    Старые рождественские открытки

    1906 год, Германия

  • Рождественская почтовая открытка, 1910 год

    Старые рождественские открытки

    1910 год, Германия

  • Рождественская почтовая открытка, 1910 год

    Старые рождественские открытки

    1910 год , Германия

  • Рождественская почтовая открытка, 1910 год

    Старые рождественские открытки

    1910 год, Германия

  • Рождественская почтовая открытка, 1910 год

    Старые рождественские открытки

    1910 год, Германия

  • Рождественская почтовая открытка, 1911 год

    Старые рождественские открытки

    1911 год, Германия

  • Рождественская почтовая открытка, 1915 год

    Старые рождественские открытки

    1915 год, Германия

  • Рождественская почтовая открытка, 1915 год

    Старые рождественские открытки

    1915 год, Германия

  • Рождественская почтовая открытка, 1916 год

    Старые рождественские открытки

    1916 год, Германия. Да наполнится твое сердце рождественским духом и радостью сегодня и во веки веков

  • Рождественская почтовая открытка, 1916 год

    Старые рождественские открытки

    1916 год, Германия. Солдаты в лазарете во время Первой мировой войны (1914-1918)

  • Рождественская почтовая открытка, 1924 год

    Старые рождественские открытки

    1924 год, Германия. Рождественское приветствие из Рудных гор

  • Рождественская почтовая открытка, 1926 год

    Старые рождественские открытки

    1926 год, Германия

  • Рождественская почтовая открытка, 1934 год

    Старые рождественские открытки

    1934 год, Германия

  • Рождественская почтовая открытка, 1937 год

    Старые рождественские открытки

    1937 год, Германия

    Автор: Максим Нелюбин


Первым в мире печатным рождественским открыткам исполнилось 175 лет. Они были заказаны в Лондоне сэром Генри Коулом - английским предпринимателем и общественным деятелем, одним из основателей лондонского Музея Виктории и Альберта. В 1843 году у него не было времени, чтобы лично от руки написать поздравления всем родственникам, друзьям и деловым партнерам. Поэтому этот очень занятой человек обратился к иллюстратору Джону Колкотту Хорсли с просьбой  разработать эскиз, который потом был размножен типографским способом. Затем открытки раскрасил вручную профессиональный художник. Заказчику нужно было только написать обращение и поставить подпись.

Открытки, оставшиеся после отправки поздравлений всем своим адресатам, сэр Генри Коул продал по одному пенсу за штуку - огромной цене, примерно равной тогдашнему среднему дневному заработку наемных служащих. До наших дней из тысячной партии дошло около дюжины. Пару лет назад одну такую карточку продали на аукционе - в пересчете - примерно за 25 тысяч евро.

Рождественские открытки в Англии, Америке, Германии

Сама идея - не была новой или революционной. В это время в Великобритании уже пользовались популярностью печатные открытки ко Дню святого Валентина. Идею предлагать такие карточки для Рождества сначала там восприняли скептически - думали, что они не будут хорошо продаваться, однако уже скоро благодаря появлению новых более дешевых способов печати, а также снижению стоимости почтовых услуг ввиду развития железнодорожного сообщения, рождественские открытки начали там пользоваться растущим спросом.

Уже скоро особую популярность в Англии получили карточки, произведенные в Германии, где типографская техника развивалась быстрее, что делало их более качественными и дешевыми. Кроме того, примерно в это же время, благодаря немецкому супругу королевы Виктории - Альберту Саксен-Кобург-Готскому, в Англии начали также распространяться некоторые немецкие традиции этого праздника - рождественские елки и календари.

В Германии к Рождеству можно купить специальные благотворительные открытки, средства от продажи которых поступают в детский фонд ООН - ЮНИСЕФ. Такую карточку в 2016 году оформил для этой акции легендарный рок-музыкант Удо Линденберг (Udo Lindenberg)

В Германии к Рождеству можно купить специальные благотворительные открытки, средства от продажи которых поступают в детский фонд ООН - ЮНИСЕФ. Такую карточку в 2016 году оформил для этой акции легендарный рок-музыкант Удо Линденберг (Udo Lindenberg)

В США первую коммерческую партию рождественских открыток напечатали в 1874 году в Бостоне. Уже через несколько лет их тираж в одной только этой бостонской типографии, основанной выходцем из Германии Луисом Прангом и использовавшей для печати краски более чем двух десятков разных цветов, достиг миллионных масштабов.

Традиция рождественских открыток сама по себе - более древняя, только их не печатали, а рисовали, обычно - на продажу в монастырях, начиная с середины XV века. На них изображали Богородицу на корабле, окруженном ангелами. Корабль символизировал благую весть.

Почти все рождественские карточки, печатавшиеся в Германии до 1900 года, шли на экспорт. Сами немцы в последние десятилетия XIX века все еще предпочитали отправлять поздравительные собственноручные письма со стихотворениями или пожеланиями на бумаге, украшенной праздничными орнаментами.

Традиционные бумажные открытки и современная коммуникация

Согласно репрезентативному опросу, проведенному несколько лет назад по заказу журнала "Apotheken Umschau", сейчас рождественские почтовые открытки отправляет более трети жителей Германии (35,2 процента), из них - 46 процентов женщин и 24 процента мужчин. Среди представителей старшего поколения этот показатель в целом еще выше - 54,7 процента. Конечно, многие уже перешли на безбумажные способы и пути коммуникации для таких поздравлений, но одно другому не мешает. Одни лишь немецкие фирмы и другие организации ежегодно рассылают партнерам и клиентам от 50 до 80 миллионов рождественских открыток.

Смотрите также: 
Куда писать письма немецкому Рождественскому Деду? 

  • Рождественская почта

    Рождественские почтамты

    Рождественская почта

    Рождественские почтовые отделения есть во многих странах. Почты российского Деда Мороза расположены в Великом Устюге и Кузьминском лесу в Москве, белорусского - в Каменецком районе, американского Санта-Клауса - в городе Санта-Клаус в штате Индиана. В Германии таких отделений - девять. Письма приходят со всего мира, как видно на этой карте.

  • Химмельштадт (Himmelstadt)

    Рождественские почтамты

    Небесные названия

    Немецкие рождественские почтамты находятся в местах с "говорящими" названиями: от "Ангело-Церковска" (Engelskirchen) в Северном Рейне - Вестфалии и "Святого Николая" (St. Nikolaus) в Сааре до "Николаевки" (Nikolausdorf) и "Врат небесных" (Himmelpforten) в Нижней Саксонии. Работу большинства их них организует почтовый концерн Deutsche Post, но есть также два полностью на общественных началах.

  • Кристкинд в Энгельскирхене (Engelskirchen)

    Рождественские почтамты

    Команда немецкого Санта-Клауса

    Отвечают на письма Рождественский Дед - Вайнахтсман (Weihnachtsmann), Рождественское Дитя - Кристкинд (Christkind), Святой Николай (Sankt Nikolaus), а также штатные ангелы из числа сотрудников почтового концерна Deutsche Post и (или) добровольные помощники, владеющие не только немецким, но и другими языками. Писем приходит много. В один только "Небесный город" Химмельштадт - около 80 тысяч.

  • Химмельстюр (Himmelsthür)

    Рождественские почтамты

    Хороший повод

    К своим письмам дети иногда прилагают подарки для Рождественского Деда, например, соски-пустышки, с которыми они на радость родителям наконец-то решили торжественно расстаться в канун праздника.

  • Химмельстюр (Himmelsthür)

    Рождественские почтамты

    Северный полюс

    В Германии первое такое почтовое отделение было открыто в 1966 году в саарском Санкт-Николаусе. Сейчас в него приходит около 20 тысяч писем ежегодно, на которые отвечают 35 здешних помощников Святого Николая. Доходят даже письма, направленные на "Северный полюс". Немецкая почта доставляет их в рождественские отделения, но лучше все же сразу выбрать один из следующих адресов:

  • Санкт-Николаус (St. Nikolaus)

    Рождественские почтамты

    Святому Николаю

    An den Nikolaus / 66351 St. Nikolaus / Germany

  • Химмельштадт (Himmelstadt)

    Рождественские почтамты

    Рождественскому Дитяти

    An das Christkind / 97267 Himmelstadt / Germany

  • Письмо Рождественскому Дитяти

    Рождественские почтамты

    Рождественскому Дитяти

    An das Christkind / 51777 Engelskirchen / Germany

  • Химмельстюр (Himmelsthür)

    Рождественские почтамты

    Рождественскому Деду

    An den Weihnachtsmann / Himmelsthür, 31137 Hildesheim / Germany

  • Письмо Рождественскому деду

    Рождественские почтамты

    Рождественскому Деду

    An den Weihnachtsmann / 21709 Himmelpforten / Germany

  • Николаусдорф (Nikolausdorf)

    Рождественские почтамты

    Святому Николаю

    An den Nikolaus / 49681 Nikolausdorf / Germany

  • Химмельпфорт (Himmelpfort)

    Рождественские почтамты

    Рождественскому Деду

    An den Weihnachtsmann / Weihnachtspostfiliale / 16798 Himmelpfort / Germany

  • Химмельсберг (Himmelsberg)

    Рождественские почтамты

    Рождественскому Деду

    An den Weihnachtsmann / 99706 Himmelsberg / Germany

  • Письмо Рождественскому Деду

    Рождественские почтамты

    Рождественскому Деду

    An den Weihnachtsmann in Himmelreich / 31535 Neustadt am Rübenberge / Germany

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

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