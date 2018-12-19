 Рождественскому наводнению века - 25 лет (фото) | Кадр дня | DW | 20.12.2018

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Кадр за кадром

Рождественскому наводнению века - 25 лет (фото)

Катастрофическое наводнение случилось в Германии четверть века назад на Рейне и Мозеле.

Кобленц недалеко от места, где Мозель впадает в Рейн

Кобленц недалеко от места, где Мозель впадает в Рейн

20.12.2018, Кобленц • Эту природную катастрофу, случившуюся на Рождество четверть века назад, в Германии называют "Наводнением века". Особенно сильно тогда пострадали города и регионы на Среднем и Нижнем Рейне, а также вдоль Мозеля. Общий ущерб оценивается в полмиллиарда евро. После катастрофы были существенно увеличены инвестиции в строительство дамб и других защитных сооружений.

Декабрьские кадры из Германии

  • Берлин

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Успел подрасти!

    19.12.2018, Берлин • Около двух недель назад мы уже показывали вам этого медвежонка, появившегося на свет в зоопарке Берлин-Фридрихсфельде в начале декабря. Сейчас зоопарк опубликовал новый снимок, которым мы также охотно делимся.

  • Эртинген

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Красный "Жук" - старый верный друг

    19.12.2018, Эртинген • Немцы в большинстве своем, как известно, испытывают особую привязанность и нежную любовь к родным автомобилям. Немецким Санта-Клаусам ничто человеческое тоже не чуждо. Этот Рождественский Дед из баден-вюртембергского Эртингена оленьей повозке предпочитает такого классического "Жука" (VW Käfer), кончено же, красной праздничной лакировки.

  • Эссен

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Новый броневик для немецкого спецназа

    18.12.2018, Эссен • Такой новогодний подарок получил полицейский отряд специального назначения земли Северный Рейн - Вестфалия - новый 17,5-тонный броневик модели "Survivor R" особой комплектации стоимостью 1,2 млн евро. Он сменит модель 1979 года и будет использоваться в антитеррористических операциях и борьбе с оргпреступностью. Ранее такие новые машины поступили на службу в Берлине и Саксонии.

  • Берлин

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Два года после трагедии

    18.12.2018, Берлин • В немецкой столице работает более восьмидесяти рождественских базаров. Эта фотография была сделана сейчас в районе Шарлоттенбург на площади Брайтшайдплац, где в 2016 году произошел террористический акт с использованием угнанного грузовика, в результате которого погибло 12 человек и более пятидесяти получили ранения. 19 декабря этому трагическому событию исполняется два года.

  • Бронвайлер, город Ройтлинген (Баден-Вюртемберг)

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Мамонтово Рождество в Германии

    17.12.2018, Ройтлинген • Это мамонтово дерево было посажено около евангелической церкви в баден-вюртембергском Бронвайлере в 1864 году. Перед Рождеством здешнюю 37-метровую гигантскую секвойю украшают гирляндами. Еще одно такое дерево можно увидеть в этой же земле - в Райнфельдене. Родиной секвой является Северная Америка. В Европу первые семена для ботанических садов завезли в XIX веке.

  • Гамбург

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Снежный стрит-арт

    17.12.2018, Гамбург • Эта фотография была сделана в Гамбурге, где в прошлое воскресенье выпал первый снег - для снеговика маловато, но смайлик на машине вышел чудесный.

  • Броккен

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Зима на горе Броккен

    16.12.2018, Гарц • Немецкий регион Гарц, расположенный в трех федеральных землях Германии - Тюрингии, Саксонии-Анхальт и Нижней Саксонии, интересен для туристов в любое время года. Одна из достопримечательностей Гарца - гора Броккен, на вершину которой проложена узкоколейная дорога. Весной на Вальпургиеву ночь, согласно легенде, на вершину горы слетаются ведьмы, но сейчас им здесь слишком холодно.

  • Штёттен-ам-Ауэрберг

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Мороз и солнце - день альпийский

    15.12.2018, Штёттен-ам-Ауэрберг • В Баварских Альпах скоро начнется очередной лыжный сезон. В перерывах между катанием можно также осмотреть здешние достопримечательности - например, церковь Святого Георгия, расположенную на горе Ауэрберг в регионе Восточный Альгой.

  • Миндельхайм

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Музей рождественских вертепов

    14.12.2018, Миндельхайм • Немецкая традиция создания рождественских композиций (нем. Weihnachtskrippe), воспроизводящих сцену Рождества Христова, уходит во времена Средневековья. В этом году, незадолго до праздника, в баварском Миндельхайме после ремонта вновь открылся музей Krippenmuseum, в котором собраны такие экспонаты. Эта резная фигура шагающего Младенца Христа была создана в XV веке.

  • Кельн в июле 2018 года

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Слово года в Германии

    14.12.2018, Висбаден • Общество немецкого языка в Висбадене выбрало Слово 2018 года в Германии: Heißzeit. Пререводится как "пекло" или, если дословно, по аналогии с ледниковым периодом, - "жаркий период". Прошедшее аномальное и эпохально жаркое лето вошло в историю наблюдений за погодой, продемонстрировав перспективы, ожидающие человечество в результате изменения земного климата.

  • Приспособление для срезания верхушки яйца

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Гильотина для куриных яиц

    13.12.2018, Бонн • Вы ничего не пропустили в жизни, если до сих пор обходились без таких штучек для срезания скорлупы - своего рода яичных гильотин. Однако это их немецкое название рекомендуем запомнить, чтобы при случае блеснуть филологическим шедевром - Eierschalensollbruchstellenverursacher. Не будем лишать вас радости самостоятельно его перевести. Есть также короткий вариант - Eierköpfer.

  • Бад-Фильбель

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Сколько стоят елки

    13.12.2018, Бад-Фильбель • Ежегодно в Германии продается более 29 миллионов рождественских елок. В нынешнем сезоне цена за метр самого популярного вида - кавказской пихты (нем. Nordmanntanne) составит от 18 до 24 евро. На фотографии - елочный базар в гессенском Бад-Фильбеле.

  • Борщ

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Borschtsch - рекордсмен

    12.12.2018, Берлин • Borschtsch - так название борща пишется по-немецки. Согласно данным словарного издательства Duden, среди простых слов в немецком языке оно занимает первое место по количеству идущих подряд согласных - восемь букв, то есть держит филологический рекорд в своей категории. Вот такие пироги! Вернее - Piroggen.

  • Куксхафен

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Золотой подарок к Рождеству

    12.12.2018, Куксхафен • Два золотых слитка по 250 грамм каждый - такой рождественский подарок от анонимного благотворителя получил по почте приют для животных в нижнесаксонском городе Куксхафене. Стоимость этих слитков составляет сейчас около 17 тысяч евро.

  • Бамберг

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Ночной Бамберг

    11.12.2018, Бамберг • Эта фотография была сделана в баварском городе Бамберге в начале этой недели. Старая ратуша, построенная на искусственном острове посреди реки Регниц, внесена в список Всемирного культурного наследия вместе с другими архитектурно-историческими памятниками этого небольшого города - одной из популярных туристических целей в Германии.

  • Rentier on tour, Вульфтен (Нижняя Саксония)

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Северные олени из Гарца

    10.12.2018, Вульфтен • "Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним"... Эти олени в тундру и тайгу не собираются. Они прекрасно чувствуют себя в немецком регионе Гарц. Их послужному списку могут позавидовать даже настоящие актеры. Они активно снимаются в кино, выступают на телевидении. В оставшееся время сейчас - развозят подарки детворе, выезжая на помощь Санта-Клаусам в разные уголки Германии.

  • Гамбург

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Рождественские байкеры

    10.12.2018, Гамбург • В ганзейском городе Гамбурге состоялся предпраздничный заезд на мотоциклах - Santa Claus Tour. В этом году в нем приняло участие около полусотни Рождественских-Дедов-Морозов-Санта-Клаусов. Цель акции - сбор пожертвований для детской больницы в гамбургском районе Альтона.

  • Бернкастель-Кус

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Фахверковое Рождество

    09.12.2018, Бернкастель-Кус • Девятое декабря - время открывать девятые дверки на рождественских календарях - маленьких, больших, покупных, самодельных... Такой рождественский календарь сейчас можно увидеть в городе Бернкастель-Кус на Мозеле - популярном туристическом и винодельческом регионе. В него превратили фасад одного из здешних фахверковых домов.

  • Фридберг

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Элвис Пресли на светофоре

    08.12.2018, Фридберг • Такие пешеходные светофоры можно теперь увидеть в немецком городе Фридберге около Франкфурта-на-Майне. В 1958-1960 годах "король рок-н-ролла" проходил в этих местах срочную военную службу на здешней американской военной базе. Жил Элвис Пресли в это время на соседнем курорте Бад-Наухайм, где сейчас ежегодно проводится музыкальный фестиваль, посвященный его памяти.

  • Берлин-Фридрихсфельде

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Белый мишка

    07.12.2018, Берлин • Этот медвежонок появился на свет в зоопарке Берлин-Фридрихсфельде около недели назад и растет под бдительным присмотром медведицы Тони, видеокамеры и немецкой общественности. Особо критическими в жизни новорожденных белых медведей считаются первые 10 дней. В целом их смертность в зоопарках Германии составляет почти 60 процентов. Желаем здоровья маме и малышу.

  • Экспонат выставки в Штутгарте
    Еще по теме

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Жизнь в янтарном лесу

    06.12.2018, Штутгарт • Личинка богомола, попавшая в древесную смолу много миллионов лет назад. В немецком городе Штутгарте открылась выставка "Жизнь в янтарном лесу" ("Leben im Bernsteinwald"). Она проходит в земельном Музее естественной истории (Naturkundemuseum Stuttgart) до 28 июля 2019 года. Особое внимание организаторы экспозиции уделили инклюзам - ископаемым останкам живых организмов.

  • Бургберг

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Время прогонять злых духов

    06.12.2018, Бургберг • Эта фотография была сделана в баварском Альгое, где в эти дни проходят шествия - Klausentreiben, традиционные для этих альпийских регионов. Молодые люди в одеждах из шкур после наступления темноты устраивают шумные процессии, цель которых - изгнать злых духов.

  • Кельн
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    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Cамые красивые рождественские рынки

    05.12.2018, Кельн • В Европе ищут лучшие рождественские рынки. Германию среди двадцати финалистов конкурса на сайте www.europeanbestdestinations.com представляют Кельн (фото), Ахен, Нюрнберг, Дрезден, Лейпциг и Эрфурт. Принять участие в голосовании можно до десятого декабря. В последние три года победителем становился Загреб.

  • Урсула Ванецки

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Двойник Ангелы Меркель

    05.12.2018, Аттендорн • На этой неделе будет избран преемник или преемница Ангелы Меркель на посту лидера ХДС. Ранее она также заявила, что не будет больше выдвигаться на пост канцлера. Двойник Меркель - Урсула Ванецки, много лет выступающая в образе самой сильной женщины в мировой политике, в связи с этим заявила, что сама уже немного устала от этой роли и рада будет более спокойным временам.

  • Ринтельн

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Мировой рекорд

    04.12.2018, Ринтельн • Сюзанна и Томас Йеромин из Нижней Саксонии очень любят Рождество и наряжают дома целый рождественский лес. В этом году они установили 316 рождественских елок и стали обладателями мирового рекорда по их количеству в одном месте, что подтвердил представитель Института рекордов Германии (RID). Для создания праздничной атмосферы использовали 300 гирлянд и 42 тысячи шаров.

  • Малек речного угря

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Бэби-угрей выпустили в Рейн

    04.12.2018, Франкфурт-на-Майне • Килограмм мальков речного угря (ангулас), считающихся деликатесом в Испании, стоит около тысячи евро. Немецкая таможня в аэропорту Франкфурта недавно изъяла партию такого товара - две тысячи живых экземпляров, которых пытались вывезти во Вьетнам. Теперь их выпустили в Рейн в районе Майнца. Популяция угрей здесь сильно сократилась. Они находятся под особой охраной.

  • Любек

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Рождественские рынки отказываются от пластика

    03.12.2018, Любек • Эта фотография была сделана в ганзейском городе Любеке - на родине сладостей из марципана, где в этом году объявили последовательную борьбу пластиковому мусору на рождественских рынках. Глинтвейн и пунш здесь теперь разливают только в такие керамические кружки, а покупки кладут в бумажные пакеты с надписью: "Любек - рождественская столица Северной Германии".

  • Замок Мариенбург

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Замок за один евро

    03.12.2018, Ганновер • Неоготический замок Мариенбург считается своего рода нижнесаксонским "Нойшванштайном". Он был возведен в середине XIX века для последнего царствовавшего короля Ганновера Георга V. До сих пор находился в собственности рода Вельфов. Сейчас замок нуждается в ремонте стоимостью в 27 млн евро, поэтому нынешний глава рода принял решение продать его Нижней Саксонии за один евро.

  • Регенсбург

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Рождество в княжеском замке

    02.12.2018, Регенсбург • Князья фон Турн-и-Таксис считаются самым богатым из бывших владетельных домов Европы. Их предки сыграли важную роль в становлении и развитии европейской почтовой службы. Графиня Глория фон Турн-и-Таксис уже много лет устраивает во дворе родового дворца Санкт-Эммерам в Регенсбурге рождественский рынок - один из более чем 2500 таких рынков в Германии.

  • Дрезден

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Золотой гость

    01.12.2018, Дрезден • В начале декабря в Германии повсюду открылись рождественские рынки. Один из самых древних находится в Дрездене - Striezelmarkt. А эта фотография сделана на рынке Augustusmarkt, названого в честь саксонского курфюрста Августа Сильного, памятник которому изображен на этой фотографии на фоне колеса обозрения, на котором там можно прокатиться.


Смотрите также:
Жить на Рейне - жить вместе с Рейном

  • Рейн

    Наводнения и мелководья на Рейне

    Много воды утекло в Рейне со времен древних римлян, около двух тысяч лет назад основавших на его берегах свои первые поселения. Позже они превратились в нынешние немецкие города: Шпайер, Вормс, Майнц, Кобленц, Бонн, Кельн, Ксантен. Много рейнских наводнений видели и еще увидят их жители. Самое сильное случилось зимой 1784 года, а из последних наиболее серьезными были наводнения 1993 и 1995 годов.

  • Кельн, январь 2011 года

    Наводнения и мелководья на Рейне

    Батюшка Рейн - любитель ходить в гости, но делает это не часто, а по настроению, в зависимости от погоды. Иногда он ограничивается символическим затоплением прогулочных дорожек и прибрежных лугов. Если же решит вновь по-настоящему проявить бурный нрав, то может, несмотря на оказываемое сопротивление, добраться до подвалов и первых этажей. Ничего не поделаешь. Жить на Рейне - жить вместе с Рейном.

  • Кельн, декабрь 1993 года

    Наводнения и мелководья на Рейне

    Выгоды от такого соседства во много раз превышают возможные угрозы. За много столетий здесь научились обходиться с подобными сюрпризами - возводить дамбы и быстро наводить порядок после непрошенных визитов. В последние годы в строительство защитных сооружений инвестируются сотни миллионов евро. Одновременно реке возвращают часть отобранных пойменных территорий, чтобы было, куда раздаться.

  • Кельн, сентябрь 2015 года

    Наводнения и мелководья на Рейне

    Экстремальные проявления необузданного характера Рейна регулярно чередуются с периодами низкой воды, как вновь случилось засушливой осенью 2015 года. В районе Кельна самый низкий уровень за всю историю наблюдений был зафиксирован в сентябре аномально жаркого 2003 года - всего 81 сантиметр. Можно ли было перейти столь обмелевший Рейн вброд? Нет, но об этом - позже.

  • Дуйсбург, 1935 год

    Наводнения и мелководья на Рейне

    Наводнения и мелководья причиняют особую головную боль рейнским капитанам. Сейчас каждый день по реке, например, на участке между Майнцем и Кобленцем проходит около 200 кораблей. Раньше было еще больше. На Рейне в Дуйсбурге находится крупнейший речной порт Европы. В прошлом веке через него из Рурской области вывозили сталь, уголь и другие товары. Так он выглядел в 1935 году.

  • Дуйсбургский порт

    Наводнения и мелководья на Рейне

    Дуйсбургский порт в наши дни. Каждый современный речной контейнеровоз заменяет 100 грузовых машин, не говоря о кораблях, перевозящих стройматериалы, газ, нефть, другое сырье для химической промышленности, а также крупногабаритные грузы - трансформаторы, элементы ветряных энергоустановок и даже… космические корабли, вернее - советский "Буран" в 2008 году для Технического музея в Шпайере.

  • Рейн в районе Мангейма

    Наводнения и мелководья на Рейне

    Для капитанов информация об уровне воды имеет огромное значение. От нее зависит, сколько груза они могут взять в рейс, чтобы не сесть на мель в периоды низкой воды или пройти под мостами во время воды высокой. Кроме того, за этими данными постоянно следят службы, отвечающие в прирейнских городах и регионах за защиту от наводнений. Поставляют их специальные водомерные станции.

  • Дюссельдорф

    Наводнения и мелководья на Рейне

    Актуальные данные об уровне воды в Рейне на территории Германии можно узнать по единому справочному телефону - 19429, до него набрав код интересующего города, то есть, например, для Бонна - 0228 19429 или 0211 19429 - для Дюссельдорфа, изображенного на фотографии. Данные последних замеров круглосуточно сообщает голосовой автоответчик.

  • Кельн

    Наводнения и мелководья на Рейне

    На 865 немецких километрах Рейна беспрерывно работают 22 водомерных пункта. Важнейшими для судоходства считаются автоматизированные станции, расположенные в Каубе и Кельне - "Pegel Kaub" и "Pegel Köln". "Кельнский пегель" находится в этой круглой башенке на оживленной набережной Старого города. Стрелки его круглого циферблата показывают не время суток, а уровень воды в реке.

  • Кауб, ноябрь 2015

    Наводнения и мелководья на Рейне

    "Каубский пегель" расположен на Среднем Рейне, включенном в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это место хорошо знакомо туристам, благодаря средневековому замку Пфальцграфенштайн, возведенному посреди реки. Регулярные замеры уровня воды здесь начали осуществлять в середине XIX века, а водомерный пункт построили в 1905 году.

  • Бинген, ноябрь 2011

    Наводнения и мелководья на Рейне

    Эта средневековая сторожевая башня находится по соседству - примерно в 20 километрах вверх по течению около Бингена. Средний Рейн всегда был и остается непростым местом для речной навигации. Осадка грузовых судов в зависимости от уровня воды и тенденции падения или повышения на этом его участке может составлять от 80 до 120 см, а минимальная глубина ходовой полосы равняется 2,1 метра.

  • Кельн, 1870

    Наводнения и мелководья на Рейне

    В районе Кельна систематически мерить уровень воды начали в 1771 году. Примерно через десять лет стали вести регулярные записи. Первая водомерная станция была разрушена льдинами во время рекордного в истории наводнения 1784 года. В феврале Рейн поднялся тогда здесь до отметки в 13,63 метра.

  • Кельн, январь 2011

    Наводнения и мелководья на Рейне

    Данные о более ранних катастрофах известны по записям в средневековых летописях и дошедших до наших дней отметках на домах и зданиях, заливавшихся водой. Самая старая датирована июлем 1342 года - 11,53 метра в районе Кельна. Пик этого наводнения на Рейне и многих других реках Европы пришелся на день Марии Магдалины, так его и назвали - Magdalenenhochwasser.

  • Кельн, ноябрь 2010

    Наводнения и мелководья на Рейне

    Эти современные дома-краны в бывшем портовом квартале Кельна серьезных наводнений еще не видели. Данные об уровне воды в Рейне - данные относительные. Нулевая отметка на кельнской водомерной шкале привязана к национальной системе высотных координат и находится на несколько метров выше речного дна. Если Рейн когда-то обмельчает до "нулевого уровня", это не будет означать, что он пересох полностью.

  • Кельн, ноябрь 2015

    Наводнения и мелководья на Рейне

    Кельнский нулевой уровень Рейна (Pegelnull) зафиксирован на высоте 34,972 метра относительно национальной нулевой отметки (Normalhöhennull). Она, в свою очередь, находится на церкви Святого Александра в нижнесаксонском Валленхорсте. Так Рейн выглядел в начале ноября 2015 года, когда обмельчал до 1,1 метра.

  • Наккенхайм, сентябрь 2015

    Наводнения и мелководья на Рейне

    Средний нормальный уровень реки в районе Кельна составляет 3,21 метра. Этот показатель вычисляется на основе данных за десятилетие. Засушливые периоды радуют историков и археологов, которые, изучая оголившееся дно, ведут поиски следов древнеримских пристаней на Рейне, например, в районе Бонна. Случаются также неприятные находки, как, например, неразорвавшиеся бомбы времен Второй мировой войны.

  • В капитанской рубке

    Наводнения и мелководья на Рейне

    Во время наводнений для судоходства в районе Кельна решающее значение имеют две отметки. Первая - 6,2 метра, при достижении которой на реке водятся ограничения скорости судов, чтобы волны от них не разрушали берег. Вторая - 8,3 метра, при которой движение полностью останавливается.

  • Кельн, декабрь 2012

    Наводнения и мелководья на Рейне

    Прогулочную набережную в Старом городе, обычно многолюдную и любимую туристами, закрывают при уровне в 9,8 метра. Если Рейн поднимается еще на 90 сантиметров, в Кельне вводится в действие чрезвычайный план защиты от наводнений, то есть начинается монтаж мобильного заграждения - дополнительной стены из металлических балок.

  • Кельн, декабрь 1993

    Наводнения и мелководья на Рейне

    Эту мобильную систему разработали после наводнений 1993 и 1995 годов, частично затоплявших Старый город. Уровень воды в пик наводнения превышал тогда 10,6 метра. Новая система обеспечивает защиту этой исторической части города до уровня в 11,3 метра. Общий ущерб от одного только наводнения 1993 года на Рейне оценивается примерно в 500 миллионов евро, из них 56 миллионов пришлось на Кельн.

  • Закат над Рейном в районе Кельна

    Наводнения и мелководья на Рейне

    Специалисты подсчитали возможный ущерб от серьезного рейнского наводнения в случае, если бы здесь отсутствовали защитные сооружения. Только в земле Северный Рейн - Вестфалия он мог бы составить 130 миллиардов евро. Ввиду изменения земного климата и учащения экстремальных погодных ситуаций эти инвестиции в будущее себя оправдывают.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

От наводнения - до засухи: где и как мерят воду на Рейне

Обычно уровень воды в Рейне в районе Кельна составляет около трех метров. Этим летом он опустился до 1,20 метра, но до самой низкой отметки еще далеко - около 40 сантиметров.  

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10 причин любить Северный Рейн - Вестфалию

Здесь находится не только самая популярная из достопримечательностей Германии, но и много других памятников.  

10 причин любить Рейнланд-Пфальц

Рейнланд-Пфальц - хлебосольная и винодельческая немецкая земля, с богатой историей, великолепной природой и памятниками Всемирного наследия.  

Рейтинг немецких достопримечательностей

В списке - немецкие замки, дворцы, памятники Всемирного наследия, природные парки и другие популярные места.  

Кадр за кадром - Декабрь 2018  

Наводнения и мелководья на Рейне  

Аудио- и видеофайлы по теме

Рейн: новый взгляд на могучую реку  

Портовые города Рейна  

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