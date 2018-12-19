Рождественскому наводнению века - 25 лет (фото)

Катастрофическое наводнение случилось в Германии четверть века назад на Рейне и Мозеле.
20.12.2018, Кобленц • Эту природную катастрофу, случившуюся на Рождество четверть века назад, в Германии называют "Наводнением века". Особенно сильно тогда пострадали города и регионы на Среднем и Нижнем Рейне, а также вдоль Мозеля. Общий ущерб оценивается в полмиллиарда евро. После катастрофы были существенно увеличены инвестиции в строительство дамб и других защитных сооружений.
Декабрьские кадры из Германии
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