Рождественский рынок в Берлине. Два года после трагедии (фото)

19 декабря исполняется два года теракту на рождественском рынке в Берлине.
18.12.2018, Берлин • В немецкой столице работает более восьмидесяти рождественских базаров и ярмарок. Эта фотография была сделана сейчас в районе Шарлоттенбург на площади Брайтшайдплац, где в 2016 году произошел террористический акт с использованием угнанного грузовика, в результате которого погибло 12 человек и более пятидесяти получили ранения. 19 декабря этому трагическому событию исполняется два года.
Какие выводы сделали власти Германии после теракта в Берлине?
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14-метровая золотая трещина в земле посвящена жертвам теракта на рождественской ярмарке в центре Берлина, который произошел 19 декабря 2016 года.
Сумма в размере 3,8 млн евро будет распределена между более чем 170 пострадавшими и родственниками погибших в результате теракта на рождественском базаре в Берлине. Вдовы и сироты получат пожизненную базовую пенсию.
Уполномоченный по делам жертв прошлогоднего теракта в Берлине Курт Бек выдвинул ряд предложений по работе с пострадавшими в таких трагедиях. Их поддержал министр юстиции Хайко Мас.
Среди высланных из Германии исламистов были выходцы из Туниса, Алжира, Турции и России. От большинства из них, однако, не исходила угроза совершения теракта.
Похоже, критика властей ФРГ пострадавшими и родственникам жертв теракта в Берлине приносит плоды: Меркель встретилась с ними, а закон о компенсациях изменят.
Такие бетонные ограждения - вынужденная мера безопасности после трагедии в Берлине в 2016 году.
Что нельзя пропустить и что нужно обязательно сделать во время похода на рождественские рынки в Германии?
Первые в мире печатные рождественские открытки выпустили 175 лет назад - в 1843 году в Англии. В Германии они начали широко распространяться в начале XX столетия.
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