 Рождественский парк Юрского периода (фото) | Кадр дня | DW | 22.12.2018

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Кадр за кадром

Рождественский парк Юрского периода (фото)

Эксклюзивный кадр со съемочной площадки рождественского продолжения культового фильма в Германии.

Карлсруэ

22.12.2018, Карлсруэ • Говорят, что много миллионов лет назад птерозавры питались рыбами и насекомыми, но в наши дни они явно предпочитают рождественские пирамиды. Этот представитель данного отряда хорошо устроился - обитает около Музея естественной истории в Карлсруэ, где по соседству в предпраздничные недели работает одна из городских рождественских ярмарок.

Декабрьские кадры из Германии

  • Эссен

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Небесная покровительница горняков

    21.12.2018, Эссен • В конце 2018 года в Германии завершается целая эпоха: прекращается добыча каменного угля. В пятницу закрывается последняя угольная шахта в Рурской области - Prosper-Haniel. В Эссене состоялась прощальная и очень эмоциональная церковная служба, на которую из-под земли доставили эту фигуру святой великомученицы Варвары - небесной покровительницы горняков.

  • Кобленц недалеко от места, где Мозель впадает в Рейн

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Наводнению века - 25 лет

    20.12.2018, Кобленц • Эту природную катастрофу, случившуюся на Рождество четверть века назад, в Германии называют "Наводнением века". Особенно сильно тогда пострадали города и регионы на Среднем и Нижнем Рейне, а также вдоль Мозеля. Общий ущерб оценивается в полмиллиарда евро. После катастрофы были существенно увеличены инвестиции в строительство дамб и других защитных сооружений.

  • Берлин

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Успел подрасти!

    19.12.2018, Берлин • Около двух недель назад мы уже показывали вам этого медвежонка, появившегося на свет в зоопарке Берлин-Фридрихсфельде в начале декабря. Сейчас зоопарк опубликовал новый снимок, которым мы также охотно делимся.

  • Эртинген

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Красный "Жук" - старый верный друг

    19.12.2018, Эртинген • Немцы в большинстве своем, как известно, испытывают особую привязанность и нежную любовь к родным автомобилям. Немецким Санта-Клаусам ничто человеческое тоже не чуждо. Этот Рождественский Дед из баден-вюртембергского Эртингена оленьей повозке предпочитает такого классического "Жука" (VW Käfer), кончено же, красной праздничной лакировки.

  • Эссен

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Новый броневик для немецкого спецназа

    18.12.2018, Эссен • Такой новогодний подарок получил полицейский отряд специального назначения земли Северный Рейн - Вестфалия - новый 17,5-тонный броневик модели "Survivor R" особой комплектации стоимостью 1,2 млн евро. Он сменит модель 1979 года и будет использоваться в антитеррористических операциях и борьбе с оргпреступностью. Ранее такие новые машины поступили на службу в Берлине и Саксонии.

  • Берлин

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Два года после трагедии

    18.12.2018, Берлин • В немецкой столице работает более восьмидесяти рождественских базаров. Эта фотография была сделана сейчас в районе Шарлоттенбург на площади Брайтшайдплац, где в 2016 году произошел террористический акт с использованием угнанного грузовика, в результате которого погибло 12 человек и более пятидесяти получили ранения. 19 декабря этому трагическому событию исполняется два года.

  • Бронвайлер, город Ройтлинген (Баден-Вюртемберг)

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Мамонтово Рождество в Германии

    17.12.2018, Ройтлинген • Это мамонтово дерево было посажено около евангелической церкви в баден-вюртембергском Бронвайлере в 1864 году. Перед Рождеством здешнюю 37-метровую гигантскую секвойю украшают гирляндами. Еще одно такое дерево можно увидеть в этой же земле - в Райнфельдене. Родиной секвой является Северная Америка. В Европу первые семена для ботанических садов завезли в XIX веке.

  • Гамбург

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Снежный стрит-арт

    17.12.2018, Гамбург • Эта фотография была сделана в Гамбурге, где в прошлое воскресенье выпал первый снег - для снеговика маловато, но смайлик на машине вышел чудесный.

  • Броккен

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Зима на горе Броккен

    16.12.2018, Гарц • Немецкий регион Гарц, расположенный в трех федеральных землях Германии - Тюрингии, Саксонии-Анхальт и Нижней Саксонии, интересен для туристов в любое время года. Одна из достопримечательностей Гарца - гора Броккен, на вершину которой проложена узкоколейная дорога. Весной на Вальпургиеву ночь, согласно легенде, на вершину горы слетаются ведьмы, но сейчас им здесь слишком холодно.

  • Штёттен-ам-Ауэрберг

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Мороз и солнце - день альпийский

    15.12.2018, Штёттен-ам-Ауэрберг • В Баварских Альпах скоро начнется очередной лыжный сезон. В перерывах между катанием можно также осмотреть здешние достопримечательности - например, церковь Святого Георгия, расположенную на горе Ауэрберг в регионе Восточный Альгой.

  • Миндельхайм

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Музей рождественских вертепов

    14.12.2018, Миндельхайм • Немецкая традиция создания рождественских композиций (нем. Weihnachtskrippe), воспроизводящих сцену Рождества Христова, уходит во времена Средневековья. В этом году, незадолго до праздника, в баварском Миндельхайме после ремонта вновь открылся музей Krippenmuseum, в котором собраны такие экспонаты. Эта резная фигура шагающего Младенца Христа была создана в XV веке.

  • Кельн в июле 2018 года

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Слово года в Германии

    14.12.2018, Висбаден • Общество немецкого языка в Висбадене выбрало Слово 2018 года в Германии: Heißzeit. Пререводится как "пекло" или, если дословно, по аналогии с ледниковым периодом, - "жаркий период". Прошедшее аномальное и эпохально жаркое лето вошло в историю наблюдений за погодой, продемонстрировав перспективы, ожидающие человечество в результате изменения земного климата.

  • Приспособление для срезания верхушки яйца

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Гильотина для куриных яиц

    13.12.2018, Бонн • Вы ничего не пропустили в жизни, если до сих пор обходились без таких штучек для срезания скорлупы - своего рода яичных гильотин. Однако это их немецкое название рекомендуем запомнить, чтобы при случае блеснуть филологическим шедевром - Eierschalensollbruchstellenverursacher. Не будем лишать вас радости самостоятельно его перевести. Есть также короткий вариант - Eierköpfer.

  • Бад-Фильбель

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Сколько стоят елки

    13.12.2018, Бад-Фильбель • Ежегодно в Германии продается более 29 миллионов рождественских елок. В нынешнем сезоне цена за метр самого популярного вида - кавказской пихты (нем. Nordmanntanne) составит от 18 до 24 евро. На фотографии - елочный базар в гессенском Бад-Фильбеле.

  • Борщ

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Borschtsch - рекордсмен

    12.12.2018, Берлин • Borschtsch - так название борща пишется по-немецки. Согласно данным словарного издательства Duden, среди простых слов в немецком языке оно занимает первое место по количеству идущих подряд согласных - восемь букв, то есть держит филологический рекорд в своей категории. Вот такие пироги! Вернее - Piroggen.

  • Куксхафен

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Золотой подарок к Рождеству

    12.12.2018, Куксхафен • Два золотых слитка по 250 грамм каждый - такой рождественский подарок от анонимного благотворителя получил по почте приют для животных в нижнесаксонском городе Куксхафене. Стоимость этих слитков составляет сейчас около 17 тысяч евро.

  • Бамберг

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Ночной Бамберг

    11.12.2018, Бамберг • Эта фотография была сделана в баварском городе Бамберге в начале этой недели. Старая ратуша, построенная на искусственном острове посреди реки Регниц, внесена в список Всемирного культурного наследия вместе с другими архитектурно-историческими памятниками этого небольшого города - одной из популярных туристических целей в Германии.

  • Rentier on tour, Вульфтен (Нижняя Саксония)

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Северные олени из Гарца

    10.12.2018, Вульфтен • "Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним"... Эти олени в тундру и тайгу не собираются. Они прекрасно чувствуют себя в немецком регионе Гарц. Их послужному списку могут позавидовать даже настоящие актеры. Они активно снимаются в кино, выступают на телевидении. В оставшееся время сейчас - развозят подарки детворе, выезжая на помощь Санта-Клаусам в разные уголки Германии.

  • Гамбург

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Рождественские байкеры

    10.12.2018, Гамбург • В ганзейском городе Гамбурге состоялся предпраздничный заезд на мотоциклах - Santa Claus Tour. В этом году в нем приняло участие около полусотни Рождественских-Дедов-Морозов-Санта-Клаусов. Цель акции - сбор пожертвований для детской больницы в гамбургском районе Альтона.

  • Бернкастель-Кус

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Фахверковое Рождество

    09.12.2018, Бернкастель-Кус • Девятое декабря - время открывать девятые дверки на рождественских календарях - маленьких, больших, покупных, самодельных... Такой рождественский календарь сейчас можно увидеть в городе Бернкастель-Кус на Мозеле - популярном туристическом и винодельческом регионе. В него превратили фасад одного из здешних фахверковых домов.

  • Фридберг

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Элвис Пресли на светофоре

    08.12.2018, Фридберг • Такие пешеходные светофоры можно теперь увидеть в немецком городе Фридберге около Франкфурта-на-Майне. В 1958-1960 годах "король рок-н-ролла" проходил в этих местах срочную военную службу на здешней американской военной базе. Жил Элвис Пресли в это время на соседнем курорте Бад-Наухайм, где сейчас ежегодно проводится музыкальный фестиваль, посвященный его памяти.

  • Берлин-Фридрихсфельде

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Белый мишка

    07.12.2018, Берлин • Этот медвежонок появился на свет в зоопарке Берлин-Фридрихсфельде около недели назад и растет под бдительным присмотром медведицы Тони, видеокамеры и немецкой общественности. Особо критическими в жизни новорожденных белых медведей считаются первые 10 дней. В целом их смертность в зоопарках Германии составляет почти 60 процентов. Желаем здоровья маме и малышу.

  • Экспонат выставки в Штутгарте
    Еще по теме

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Жизнь в янтарном лесу

    06.12.2018, Штутгарт • Личинка богомола, попавшая в древесную смолу много миллионов лет назад. В немецком городе Штутгарте открылась выставка "Жизнь в янтарном лесу" ("Leben im Bernsteinwald"). Она проходит в земельном Музее естественной истории (Naturkundemuseum Stuttgart) до 28 июля 2019 года. Особое внимание организаторы экспозиции уделили инклюзам - ископаемым останкам живых организмов.

  • Бургберг

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Время прогонять злых духов

    06.12.2018, Бургберг • Эта фотография была сделана в баварском Альгое, где в эти дни проходят шествия - Klausentreiben, традиционные для этих альпийских регионов. Молодые люди в одеждах из шкур после наступления темноты устраивают шумные процессии, цель которых - изгнать злых духов.

  • Кельн
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    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Cамые красивые рождественские рынки

    05.12.2018, Кельн • В Европе ищут лучшие рождественские рынки. Германию среди двадцати финалистов конкурса на сайте www.europeanbestdestinations.com представляют Кельн (фото), Ахен, Нюрнберг, Дрезден, Лейпциг и Эрфурт. Принять участие в голосовании можно до десятого декабря. В последние три года победителем становился Загреб.

  • Урсула Ванецки

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Двойник Ангелы Меркель

    05.12.2018, Аттендорн • На этой неделе будет избран преемник или преемница Ангелы Меркель на посту лидера ХДС. Ранее она также заявила, что не будет больше выдвигаться на пост канцлера. Двойник Меркель - Урсула Ванецки, много лет выступающая в образе самой сильной женщины в мировой политике, в связи с этим заявила, что сама уже немного устала от этой роли и рада будет более спокойным временам.

  • Ринтельн

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Мировой рекорд

    04.12.2018, Ринтельн • Сюзанна и Томас Йеромин из Нижней Саксонии очень любят Рождество и наряжают дома целый рождественский лес. В этом году они установили 316 рождественских елок и стали обладателями мирового рекорда по их количеству в одном месте, что подтвердил представитель Института рекордов Германии (RID). Для создания праздничной атмосферы использовали 300 гирлянд и 42 тысячи шаров.

  • Малек речного угря

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Бэби-угрей выпустили в Рейн

    04.12.2018, Франкфурт-на-Майне • Килограмм мальков речного угря (ангулас), считающихся деликатесом в Испании, стоит около тысячи евро. Немецкая таможня в аэропорту Франкфурта недавно изъяла партию такого товара - две тысячи живых экземпляров, которых пытались вывезти во Вьетнам. Теперь их выпустили в Рейн в районе Майнца. Популяция угрей здесь сильно сократилась. Они находятся под особой охраной.

  • Любек

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Рождественские рынки отказываются от пластика

    03.12.2018, Любек • Эта фотография была сделана в ганзейском городе Любеке - на родине сладостей из марципана, где в этом году объявили последовательную борьбу пластиковому мусору на рождественских рынках. Глинтвейн и пунш здесь теперь разливают только в такие керамические кружки, а покупки кладут в бумажные пакеты с надписью: "Любек - рождественская столица Северной Германии".

  • Замок Мариенбург

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Замок за один евро

    03.12.2018, Ганновер • Неоготический замок Мариенбург считается своего рода нижнесаксонским "Нойшванштайном". Он был возведен в середине XIX века для последнего царствовавшего короля Ганновера Георга V. До сих пор находился в собственности рода Вельфов. Сейчас замок нуждается в ремонте стоимостью в 27 млн евро, поэтому нынешний глава рода принял решение продать его Нижней Саксонии за один евро.

  • Регенсбург

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Рождество в княжеском замке

    02.12.2018, Регенсбург • Князья фон Турн-и-Таксис считаются самым богатым из бывших владетельных домов Европы. Их предки сыграли важную роль в становлении и развитии европейской почтовой службы. Графиня Глория фон Турн-и-Таксис уже много лет устраивает во дворе родового дворца Санкт-Эммерам в Регенсбурге рождественский рынок - один из более чем 2500 таких рынков в Германии.

  • Дрезден

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Золотой гость

    01.12.2018, Дрезден • В начале декабря в Германии повсюду открылись рождественские рынки. Один из самых древних находится в Дрездене - Striezelmarkt. А эта фотография сделана на рынке Augustusmarkt, названого в честь саксонского курфюрста Августа Сильного, памятник которому изображен на этой фотографии на фоне колеса обозрения, на котором там можно прокатиться.


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От глинтвейна до драников

  • Вернигероде

    Рождественский рынок. Что делать?

    Рождественский чек-лист

    Каждый рождественский рынок в Германии прекрасен по-своему, но на всех этих рынках есть вещи, их объединяющие. Одна из них - глинтвейн, с которого мы решили начать наш список того, что должен попробовать, купить или сделать каждый их посетитель - если не за один раз, то хотя бы в течение четырех предпраздничных недель.

  • Глинтвейн

    Рождественский рынок. Что делать?

    1. Глинтвейн ✓

    Глинтвейн (Glühwein) - традиционный алкогольный напиток зимнего времени. Готовится на основе нагретого до 70-80 градусов красного вина, в которое добавляются сахар и пряности. В последние годы популярным стал также глинтвейн на основе белого вина. По желанию в кружку или стакан могут подлить немного шнапса. Prost!

  • Гамбург

    Рождественский рынок. Что делать?

    2. Колбаски ✓

    Жареные колбаски (Bratwurst) продают в Германии круглый год. Рождественские рынки - не исключение. Особыми деликатесами считаются колбаски нюрнбергские и тюрингские. Guten Appetit!

  • Майнц

    Рождественский рынок. Что делать?

    3. Драники ✓

    Reibekuchen - немецкие картофельные оладьи, то есть драники или деруны. Вносят более чем весомый вклад в общий счет калорий, потребляемых в предпраздничные недели, но без них посещение рождественского базара представить себе трудно. Классический спутник немецких драников - яблочное пюре, но можно выбрать более дорогой вариант - копченый лосось.

  • Ротенбург-об-дер-Таубер

    Рождественский рынок. Что делать?

    4. Свечки ✓

    Во время коротких перебежек между питейно-гастрономическими киосками позаботьтесь о сувенирах и вещицах для создания праздничной атмосферы дома. Рождество - время покупать свечки. Выбор на базарах огромный, а выглядят они, как настоящие произведения искусства - так, что зажигать их даже не хочется.

  • Дрезден

    Рождественский рынок. Что делать?

    5. Елочные игрушки ✓

    Во многих немецких семьях елочные игрушки переходят от поколения к поколению, но это никак не снижает спроса на новые украшения. На рождественских базарах в Германии свою продукцию предлагают небольшие художественные и ремесленные мастерские, что объясняет их огромное разнообразие.

  • Аннаберг-Буххольц

    Рождественский рынок. Что делать?

    6. Музыка ✓

    Рождественские песни и мелодии очень способствуют праздничному настроению. Постарайтесь попасть на рынок во время одного из концертов под открытым небом. Расписание можно узнать прямо на месте или в интернете, где у каждого более-менее крупного рынка есть свой сайт.

  • Рождественский кекс из Дрездена

    Рождественский рынок. Что делать?

    7. Кексы ✓

    Рождественские рынки - сладкий рай. Посетителей ожидают конфеты, печенье, коврижки, пряники, кексы и другие муки выбора. Все это можно и нужно пробовать на месте, а также брать с собой. В наш чек-лист мы в обязательном порядке включили рождественские кексы из Дрездена - Dresdner Christstollen. Ни один уважающий себя такой немецкий базар без них не обходится.

  • Рождественские пряники

    Рождественский рынок. Что делать?

    8. Пряники ✓

    Пряников в Германии делают много. Среди самых известных - имбирные из Нюрнберга (Nürnberger Lebkuchen) и ахенские пряники (Aachener Printen). Продают их, конечно же, повсюду, а не только в этих городах.

  • Кельн

    Рождественский рынок. Что делать?

    9. Фотографии ✓

    Пряники и кексы рано или поздно будут съедены, но на долгую цифровую память о посещении рождественского рынка нужно обязательно делать много фотографий разных жанров и ракурсов, включая эффектные селфи. Оперативно выкладывайте их в социальные сети и отмечайте каждый лайк глотком глинтвейна.

  • Гамбург

    Рождественский рынок. Что делать?

    10. Французские блинчики ✓

    Рождественские рынки в Германии давно стали рынками кулинарно-космополитическими. Самым распространенным доказательством этого тезиса можно считать французские тонкие блинчики - Crêpes, особо полюбившиеся немцам. Есть много вариантов начинки на выбор - шоколадный крем, тертый сыр, взбитые сливки, кусочки банана, но самый распространенный вариант - креп, посыпанный сахарной пудрой и корицей.

  • Бельгийские вафли

    Рождественский рынок. Что делать?

    11. Бельгийские вафли ✓

    Соседи французских блинчиков - горячие бельгийские вафли. В особой рекламе они тоже не нуждаются. С пылу, с жару… остывать не успевают!

  • Дюссельдорф

    Рождественский рынок. Что делать?

    12. Лосось на открытом огне ✓

    Способ приготовления этого блюда - Flammlachs, полюбившегося посетителям немецких базаров и рынков, позаимствован в Финляндии. Филе лосося прикрепляют к сосновым дощечкам и готовят на открытом огне - вкусно и зрелищно.

  • Немецкая журналистка Нина Руге - посол ЮНИСЕФ

    Рождественский рынок. Что делать?

    13. Благотворительность ✓

    Рождество - время благотворительности. На некоторых рынках в предпраздничные недели работают стенды разных организаций, оказывающих помощь нуждающимся. Например, ЮНИСЕФ выпускает специальные рождественские открытки, выручка от продажи которых идет на детские проекты в разных странах мира. Не проходите мимо.

  • Бремен

    Рождественский рынок. Что делать?

    14. Подарки ✓

    На рождественских рынках продают много разных вещей - от вполне полезных и пригодных в домашнем хозяйстве до забавных безделушек. Не забудьте о подарках для родных и близких. Кстати, чаще всего немцы на Рождество дарят книги, игрушки, одежду и аксессуары, косметику и парфюмерию, подарочные сертификаты, деликатесы и алкоголь, диски с фильмами и музыкой, билеты на концерты, а также часы и украшения.

  • Дюссельдорф

    Рождественский рынок. Что делать?

    15. Аттракционы ✓

    Детей на рождественских рынках поджидают карусели. Взрослым в некоторых городах тоже есть на чем прокатиться. Например, такое колесо обозрения в Дюссельдорфе - хороший повод сделать паузу между предпраздничным шопингом и поеданием всяких вкусностей, а также обдумать план дальнейших действий.

  • Берлин

    Рождественский рынок. Что делать?

    16. Жареные каштаны ✓

    Какой рождественский рынок без жареных каштанов - Maronen? Берем пакетик и продолжаем прогулку.

  • Нюрнберг

    Рождественский рынок. Что делать?

    17. Жареный миндаль ✓

    Тот, кто не любит каштаны, может в качестве альтернативы купить немного жареного миндаля (Gebrannte Mandeln). Правда, некоторые злословники утверждают, что эта сладость очень нравится зубным врачам… Она стабильно обеспечивает их работой, так что грызите их осторожно.

  • Магдебург

    Рождественский рынок. Что делать?

    18. Засахаренные яблоки ✓

    При всем богатстве выбора, пройти мимо засахаренных яблок (Kandierte Äpfel) на рождественских рынках бывает трудно не только самым юным посетителям. Впрочем, зачем себе отказывать в удовольствии?

  • Берлин

    Рождественский рынок. Что делать?

    19. Каток ✓

    В последние годы популярность в Германии стали набирать рождественские катки. Так как погода в декабре обычно держится теплая, лед на них искусственный, но радость от катания - настоящая. Во многих местах они работают еще некоторое время после Рождества - до Нового года. Замерзли немного?

  • Гамбург

    Рождественский рынок. Что делать?

    20. Пунш ✓

    Начали с глинтвейна - закончим пуншем. Немецкий Punsch готовят из смеси различных соков со специями, добавляя в него вино или ликер, например, яичный. На Рождество также принято готовить горящий пунш - Feuerzangenbowle. На здоровье!

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

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Кадр за кадром - Декабрь 2018  

Рождественский рынок. Что делать?  

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Выпить и закусить на каждом углу  

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BdT mit Deutschlandbezug Bilder des Tages

Красный "Жук" - старый верный друг (фото) 19.12.2018

Классический автомобиль - прекрасная альтернатива оленьей повозке, особенно, если цвет - подходящий.

BdT - Mercedes Benz-Modell leuchtet: Glanzlichter Stuttgart

Рождественскому Штутгарту - рождественский "Мерседес" (фото) 29.11.2018

В столице Баден-Вюртемберга сейчас можно увидеть световые инсталляции, посвященные здешним достопримечательностям.

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