Рождественский парк Юрского периода (фото)

Эксклюзивный кадр со съемочной площадки рождественского продолжения культового фильма в Германии.
22.12.2018, Карлсруэ • Говорят, что много миллионов лет назад птерозавры питались рыбами и насекомыми, но в наши дни они явно предпочитают рождественские пирамиды. Этот представитель данного отряда хорошо устроился - обитает около Музея естественной истории в Карлсруэ, где по соседству в предпраздничные недели работает одна из городских рождественских ярмарок.
Декабрьские кадры из Германии
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