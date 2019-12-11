Рождественский гусь: как выбирать и сколько платить (фото)

Аренсфельде • Эти счастливые немецкие гуси пасутся еще или паслись на поле где-то в бранденбургской коммуне Аренсфельде. Однако на календаре - декабрь, а это значит, что скоро им придется стать рождественским угощением - отправиться в духовки и на праздничные столы. Основной гусиный сезон на немецких кухнях начался в День святого Мартина 11-го ноября и закончится на Новый год, но пик спроса придется на Рождество. При этом в среднем каждый житель страны потребляет всего 400 граммов этого мяса в год. Для сравнения - на курятину приходится более 13 килограммов.

Свежие гуси, выращенные на немецких фермах в условиях, соответствующих биологическим особенностям вида (нем. artgerecht), обойдутся покупателям в Германии в этом году в 12-18 евро за килограмм. Продукция органических ферм, то есть био-гусятина будет несколько дороже - от 20 евро и выше. На выращивание гусей в таких био-хозяйствах уходит не менее двадцати недель, они должны каждый день пастись на свежем воздухе и иметь доступ к водоему. Мясо этих гусей - менее жирное, а сам жир лучше распределен в мышечной ткани.

Согласно данным Федерального статистического ведомства, ежегодно в Германии выращивают около 600 тысяч гусей. Однако, как отмечает агентство dpa, примерно 85 процентов гусиного мяса, продаваемого в ФРГ, приходится на импорт - замороженных гусей, в основном, из Польши и Венгрии по цене от 5 евро за килограмм. Этих птиц откармливают интенсивными методами в более короткие сроки, чем в немецких хозяйствах, где-то за 16 недель, некоторых - всего за 10 недель. Такое мясо можно распознать по толстому слою подкожного жира.

Согласно европейским правилам маркировки, на упаковке должна указываться страна, где животные родились, были выращены и забиты. То есть для немецкой продукции - D, D, D. Мясо "счастливых гусей" в немецких магазинах можно распознать по обозначениям, формулировки которых законодательно защищены в ЕС: "Freilandhaltung" ("Свободный выгул"), "Bäuerliche Freilandhaltung" ("Свободный выгул в деревенском хозяйстве") и "Bäuerliche Freilandhaltung - Unbegrenzter Auslauf" ("Свободный выгул в деревенском хозяйстве - Неограниченный выгул").

Приятного аппетита!

Смотрите также:

Немецкая кухня в зимние праздники Пирог волхвов В Европе начиная с XVI века в День трех святых королей (также праздник Богоявления) 6 января пекут "пирог волхвов" (Dreikönigskuchen). Рецептов приготовления праздничного пирога существует множество. В Германии его выпекают из сдобного теста с изюмом и сюрпризом - монеткой, бобом или фигуркой, которые символизируют дары. "Раскусивший" сюрприз счастливчик становится одним из королей праздника.

Немецкая кухня в зимние праздники Гусь фаршированный Ну а открывает зимнее праздничное меню немцев фаршированный гусь. Его подают в день Святого Мартина 11 ноября. За ним следует предрождественский пост. И только в первый день Рождества (а вовсе не в Сочельник), то есть 25 декабря, снова на столе появляется долгожданный гусь, начиненный по вкусу. Обычно - яблоками или каштанами.

Немецкая кухня в зимние праздники Кнедли или клецки Их обязательно подают к запеченной в праздник Рождества птице. И чаще всего это кнедли (Knödeln) из картофеля. Традиционно кнедли подавали зимой еще в дохристианскую эпоху, где это блюдо посвящали мифической Перхте (своего рода Бабе-яге древних германцев), навещавшей примерных и менее примерных жителей страны в святочные недели. Сегодня это излюбленный гарнир.

Немецкая кухня в зимние праздники Печеные яблоки Без аромата печеных яблок Рождество просто не наступит! Их также подают на праздничный стол к жаркому в качестве гарнира. Яблоки можно запечь просто так или начинить марципаном, миндалем и полить медом.

Немецкая кухня в зимние праздники Фазан, утка, индейка Впрочем, вовсе не обязательно готовить целого гуся. В списке фаворитов праздничного застолья он, согласно опросам, занимает лишь второе место. Нередко вместо гуся запекают утку, фазана или молодую индюшку. И подают традиционно - с "тройным" гарниром: с кнедлями, печеными яблоками и краснокочанной капустой, тушеной с вином, корицей и анисом.

Немецкая кухня в зимние праздники Девять разносолов "Neunerlei" значит "девятеро". В центральной Германии и на северо-востоке страны на Рождество принято подавать сразу девять блюд. К жаркому из гуся или кролика (счастье и благополучие) необходимо съесть колбаску (сердечность и сила), горох (деньги), сельдерей (плодовитость), капусту (сладкая жизнь), свеклу и грибы (радость), орехи (удача), компот (оптимизм), молоко с сухарями (от простуды).

Немецкая кухня в зимние праздники Карп Еще одна старинная традиция зимнего праздничного меню - карп. Постный вариант многолик. В Баварии, например, карпа панируют в сухарях и обжаривают в масле, в северной части страны его готовят целиком - так он приобретает характерный голубой цвет. Говорят, носить чешуйку именно этого карпа в кармане приносит успех. А косточки, зарытые под яблоней, - залог богатого урожая.

Немецкая кухня в зимние праздники Салат и колбаски Далеко не всем хочется в праздничный вечер готовить сложное меню. Абсолютным кулинарным фаворитом немцев в Рождество считается картофельный салат, который дят в паре с сосисками или жареными колбасками. Такое простое яство готовится быстро и символизирует скромность и бедность Марии и Иосифа. Альтернативный вариант – селедка нежного посола…

Немецкая кухня в зимние праздники Айнтопф Знаменитый немецкий айнтопф (Eintopf, то есть сваренный "в одном котле") некогда являлся самой обыкновенной крестьянской похлебкой, совмещающей несколько блюд в одном. Сегодня наваристый густой суп (мясной, рыбный или овощной) украшает праздничное застолье. Особенно популярен суп-гуляш (на снимке).

Немецкая кухня в зимние праздники Фондю Как подтверждают социологические опросы, национальное блюдо швейцарцев невероятно популярно в Германии именно в зимние праздники. Кусочки хлеба, картофеля и других продуктов обмакивают в растопленный сыр или бульон. Скорость приготовления определяется индивидуально. Уютное застолье позволяет вести неспешную беседу.

Немецкая кухня в зимние праздники Раклет Своего рода мини-гриль также кулинарный фаворит в зимние праздники. Можно ограничиться просто расплавленным сыром, а можно проявить недюжинную фантазию. Главное - в своем выборе каждый гость абсолютно свободен.

Немецкая кухня в зимние праздники Шоколадное фондю Это праздничное блюдо - вариант для сладкоежек. Вместо классических компонентов - хлеба, овощей, рыбы или мяса - в ход идут фрукты и ягоды.

Немецкая кухня в зимние праздники Пламенный пунш Традиционный горячий напиток готовят из красного вина с добавлением пряностей и лимона. Поперек металлического сосуда (кастрюли) укладывают специальную решетку, которую раньше заменяли каминные шипцы. На нее помещается сахарная голова, которую поливают ромом и поджигают. Сладкий пунш называется Feuerzangenbowle - "напиток огненных щипцов".

Немецкая кухня в зимние праздники После полуночи В новогоднюю ночь, после традиционного в Германии фейерверка, часто подают согревающий душу суп (Mitternachtssuppe). Новогодний или "полуночный" суп обычно готовят заранее (в оригинале - из фасоли и дичи) и разогревают перед подачей. Современный, "облегченный" вариант - грибной или картофельный суп-пюре. Автор: Инга Ваннер

