 Рождественский гусь: как выбирать и сколько платить (фото) | Кадр дня | DW | 12.12.2019

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Кадр за кадром

Рождественский гусь: как выбирать и сколько платить (фото)

Гусь - гусю рознь! Свежая немецкая гусятина стоит в Германии в три раза дороже замороженной импортной продукции.

Аренсфельде

Аренсфельде • Эти счастливые немецкие гуси пасутся еще или паслись на поле где-то в бранденбургской коммуне Аренсфельде. Однако на календаре - декабрь, а это значит, что скоро им придется стать рождественским угощением - отправиться в духовки и на праздничные столы. Основной гусиный сезон на немецких кухнях начался в День святого Мартина 11-го ноября и закончится на Новый год, но пик спроса придется на Рождество. При этом в среднем каждый житель страны потребляет всего 400 граммов этого мяса в год. Для сравнения - на курятину приходится более 13 килограммов. 

Свежие гуси, выращенные на немецких фермах в условиях, соответствующих биологическим особенностям вида (нем. artgerecht), обойдутся покупателям в Германии в этом году в 12-18 евро за килограмм. Продукция органических ферм, то есть био-гусятина будет несколько дороже - от 20 евро и выше. На выращивание гусей в таких био-хозяйствах уходит не менее двадцати недель, они должны каждый день пастись на свежем воздухе и иметь доступ к водоему. Мясо этих гусей - менее жирное, а сам жир лучше распределен в мышечной ткани.

Аренсфельде

Согласно данным Федерального статистического ведомства, ежегодно в Германии выращивают около 600 тысяч гусей. Однако, как отмечает агентство dpa, примерно 85 процентов гусиного мяса, продаваемого в ФРГ, приходится на импорт - замороженных гусей, в основном, из Польши и Венгрии по цене от 5 евро за килограмм. Этих птиц откармливают интенсивными методами в более короткие сроки, чем в немецких хозяйствах, где-то за 16 недель, некоторых - всего за 10 недель. Такое мясо можно распознать по толстому слою подкожного жира.

Гусь, приготовленный по классическому рождественскому рецепту

Согласно европейским правилам маркировки, на упаковке должна указываться страна, где животные родились, были выращены и забиты. То есть для немецкой продукции - D, D, D. Мясо "счастливых гусей" в немецких магазинах можно распознать по обозначениям, формулировки которых законодательно защищены в ЕС: "Freilandhaltung" ("Свободный выгул"), "Bäuerliche Freilandhaltung" ("Свободный выгул в деревенском хозяйстве") и "Bäuerliche Freilandhaltung - Unbegrenzter Auslauf" ("Свободный выгул в деревенском хозяйстве - Неограниченный выгул").

Приятного аппетита!

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    Немецкая кухня в зимние праздники

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  • Шоколадное фондю

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  • Пунш

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  • После полуночи

    Немецкая кухня в зимние праздники

    После полуночи

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    Автор: Инга Ваннер


  • Саксония

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    Немцы предпочитают готовить карпов по традиционным и старым семейным рецептам во время рождественских и новогодних праздников, однако отлавливать и продавать их начинают в сентябре-октябре, то есть сезон уже в самом разгаре. В Саксонии, одном из традиционных регионов выращивания этой рыбы в Германии, даже коронуют собственную карповую королеву.

  • Бранденбург

    Немецкие карпы

    Более четырех десятков предприятий разводят карпов в соседнем Бранденбурге. Одно из крупнейших находится около города Пайц (Peitz). Отсюда в продажу обычно поступают карпы-двухлетки. В некоторых других местах - карпы от четырех до шести лет. В прудах под Пайцем также обитают сомы, судаки, окуни и щуки.

  • Мекленбург-Передняя Померания

    Немецкие карпы

    Помимо широко распространенных обыкновенных карпов в Германии попытались выращивать пестрых толстолобиков, которых немцы называют мраморными карпами, однако покупателям они не пришлись по вкусу. Некоторые толстолобики, вроде такого 30-летнего красавца из Мекленбурга, исполняют роль редких показательных экземпляров. На стол такие "долгожители" никогда не попадают.

  • Мекленбург-Передняя Померания

    Немецкие карпы

    Этот и предыдущий снимки были сделаны в районе ландшафтного заповедника Левиц (Lewitz) в Мекленбурге-Передней Померании. Здешнее карповое хозяйство является самым большим в Северной Германии. С тридцати его прудов каждый год получают около 300 тонн рыбы.

  • Мекленбург-Передняя Померания

    Немецкие карпы

    В Левице и других хозяйствах сразу после отлова карпов сортируют вручную по размеру и весу, а затем отпускают в бассейны с водой. В магазины и рестораны их поставляют живыми. Килограмм стоит около 7,5 евро.

  • Бранденбург

    Немецкие карпы

    Для разведения карпов годятся естественные и искусственные водоемы глубиной не менее 70 сантиметров, а для зимовки - местами они должны быть около метра. Более глубокие пруды и озера весной прогреваются дольше, что замедляет рост. В XIII-XV веках, как предполагают историки, число карповых прудов, например, в той же самой Баварии превышало нынешнее в три-четыре раза.

  • Бранденбург

    Немецкие карпы

    Перед началом ловли воду спускают, а работать начинают на утренней заре. Этот снимок сделан в Бранденбурге. Вместе с Баварией и Саксонией Бранденбург входит в тройку федеральных земель, где больше всего разводят карпов в Германии. На их долю приходится около 80 процентов всех выращенных карпов.

  • Мекленбург-Передняя Померания

    Немецкие карпы

    По данным Федерального статистического ведомства, ежегодно в Германии выращивают более 5 тысяч тонн карпов. Они уступают лишь радужной форели (8 тысяч тонн). На первом месте в Европе по производству карпов находится Польша (20 тысяч тонн).

  • Шлезвиг-Гольштейн

    Немецкие карпы

    Некоторые районы, в которых выращивают карпов, получили европейский сертификат соответствия традиционных региональных продуктов. Среди них - голштинские карпы (Holsteiner Karpfen) из Шлезвиг-Гольштейна. Объем производства в этой федеральной земле небольшой - всего двести тонн. Более подробно о таких региональных деликатесах мы уже рассказывали в отдельном репортаже.

  • Бавария

    Немецкие карпы

    На первом месте прочно находится Бавария. Эти дети в традиционных костюмах приняли участие в открытии баварского карпового сезона 2015 года, проходившем в Средней Франконии.

  • Бранденбург

    Немецкие карпы

    Карпов разводили еще древние греки и римляне, а пришла эта традиция из Китая. Широкое распространение в Германии они получили в Средние века благодаря монахам, которые выращивали их для постных дней. Первое письменное упоминание карповых прудов на территории нынешней Германии относится к временам правления императора Карла Великого (742-814).

  • Бавария

    Немецкие карпы

    Карпы умеют хорошо приспосабливаться и отлично чувствуют себя не только в рыбоводческих хозяйствах, но и в старых дворцовых и парковых прудах, например, в мюнхенском Нимфенбурге. Правда, осенью их здесь отлавливают, чтобы переселить на зимовку.

    Автор: Максим Нелюбин


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