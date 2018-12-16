Рождественские сувениры из немецких тюрем (фото)

В немецком Эрфурте проходит рождественский базар, на котором продаются сувениры, сделанные заключенными местных пенитенциарных учреждений.
В немецком Эрфурте ежегодно проходит рождественский базар, на котором продается различного рода сувенирная продукция, сделанная в мастерских при исправительных учреждениях региона. Большая часть изделий - с рождественской символикой.
За прилавками - охранники, полицейские. В акции участвуют сразу несколько пенитенциарных учреждений федеральной земли Тюрингия.
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