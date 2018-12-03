 Рождественские рынки в Германии отказываются от пластика (фото) | Кадр дня | DW | 03.12.2018

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Кадр за кадром

Рождественские рынки в Германии отказываются от пластика (фото)

Борьба с пластиковым загрязнением планеты дошла до немецких рождественских базаров.

Любек

03.12.2018, Любек • Эта фотография была сделана в ганзейском городе Любеке - на родине сладостей из марципана, где в этом году объявили последовательную борьбу пластиковому мусору на рождественских рынках. Глинтвейн и пунш здесь теперь разливают только в такие керамические кружки, а покупки кладут в бумажные пакеты с надписью: "Любек - рождественская столица Северной Германии". Все новое - хорошо забытое старое.

Ноябрьские кадры из Германии

  • Нойбранденбург

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Старый Маркс на новом месте

    30.11.2018, Нойбранденбург • Эта статуя Карла Маркса пролежала на складе 17 лет и сейчас вновь была установлена в Нойбранденбурге (Мекленбург - Передняя Померания). Сделано это на пожертвования, а в качестве нового места была выбрана улица Фридриха Энгельса. Во времена ГДР он стоял в центре города. Напомним, что в мае этого года в Трире был установлен новый памятник Марксу, подаренный Китаем.

  • Курсантка школы земельной полиции в Саксонии во время занятий в летней форме

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Татуированные полицейские?

    30.11.2018, Рейнланд-Пфальц • Разрешено ли немецким полицейским делать татуировки? Да, если они во время службы скрыты одеждой, в том числе, летней формой, а сами изображения не противоречат принципам демократического устройства и другим правовым нормам. Власти одной из земель - Рейнланд-Пфальца - сейчас решили закрепить подробные правила на этот счет в законе и готовят соответствующий проект.

  • Штутгарт

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Рождественский "Мерседес"

    29.11.2018, Штутгарт • Одновременно с открытием рождественского рынка в центре столицы Баден-Вюртемберга началась выставка световых инсталляций, посвященных городским достопримечательностям. Одна из них - музей "Мерседеса". Также здесь установлены маленькая копия телевышки, светящийся слон - представитель зоопарка и так далее. "Порше" тоже не забыли, а увидеть все можно до 29 декабря.

  • Нордхайм-ам-Майн

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Елка из винных бутылок

    29.11.2018, Нордхайм-ам-Майн • Нордхайм - самая большая винодельческая община Франконии. В этом году она отметила свой 1100-летний юбилей. В 918 году король Конрад I подарил два здешних виноградника одному из монастырей. По случаю юбилея в Нордхайме установили такую рождественскую елку, собранную из 1099 бутылок боксбойтель и увенчанную бутылкой игристого вина, на что потратили 7000 евро.

  • Ульм

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Бетонные воробьи

    28.11.2018, Ульм • После теракта в Берлине в 2016 году на рождественских базарах в Германии ввели дополнительные меры безопасности. Крупные рынки оградили прочными блоками. Но в Ульме решили поступить креативнее. Там установили бетонных воробьев, которые закрывают въезды на рождественский базар.

  • Мюнхен

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Небесная покровительница Баварии

    28.11.2018, Мюнхен • Башни собора Фрауэнкирхе и колонна Девы Марии в центре Мюнхена. Мариинскую колонну возвели здесь в 1638 году по распоряжению курфюрста Максимилиана I в знак благодарности за то, что город не был разрушен во время шведской оккупации в ходе Тридцатилетней войны (1618-1648). Дева Мария считается небесной покровительницей Баварии - Patrona Bavariae.

  • Фихтельберг

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Ноябрьский туман

    27.11.2018, Фихтельберг • Туманный ноябрьский день на Фихтельзе - искусственном озере в баварском регионе Верхняя Франкония. Первое письменное упоминание пруда в этом месте датировано 1607 годом. Сейчас здесь есть пляжи, детские и спортивные площадки, а вокруг проложены пешие маршруты, по которым можно гулять в любую погоду.

  • Дрезден

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Барочное сердце Дрездена

    26.11.2018, Дрезден • Фрауэнкирхе возвели в столице Саксонии по воле курфюрста Августа Сильного в 1726-1743 годах. В конце Второй мировой войны храм был разрушен в результате налетов британской и американской авиации. Восстановлен лишь в конце 1990-х - начале 2000-х годов на пожертвования со всего мира, став символом примирения народов. Сейчас в нем ежегодно бывает два миллиона туристов.

  • Шмиттен

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Дымчатый закат на Большом Фельдберге

    25.11.2018, Шмиттен • Эта фотография деревьев, покрытых инеем, была сделана в конце ноября. Гора Большой Фельдберг находится в гессенском регионе Верхний Таунус.

  • Тюрингия

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Отшельники около замка Вартбург

    24.11.2018, Тюрингия • В Германии обнаружены жуки сразу двух редчайших видов. Один - из семейства веероносцев, другой - обыкновенный отшельник, изображенный на фотографии. Первый объявился в Тюрингском лесу после полуторавекового отсутствия. А жука-отшельника нашли около замка Вартбург. Считается, что представители этого вида обитают лишь в первозданных лесах.

  • Рождественский рынок в городе Шлиц

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Самая большая в мире рождественская свеча

    23.11.2018, Шлиц • Рождественский рынок в этом гессенском городе работает только по выходным. В этом году он откроется 1 декабря, но уже сейчас в СМИ сообщают о достопримечательности, впервые появившейся в Шлице более четверти века назад. Здесь можно увидеть самую большую в мире рождественскую свечу, в которую превращают башню на Рыночной площади. Высота с пламенем - 42 метра.

  • Братский поцелуй - граффити Дмитрия Врубеля в East Side Gallery

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    "Истсайдская галерея" спасена

    23.11.2018, Берлин • 1,3-километровая "Истсайдская галерея" (East Side Gallery) является самым длинным сохранившимся отрезком Берлинской стены. В конце ноября власти города решили передать фонду "Берлинской стены" участки вдоль галереи и тем самым исключить их использование в будущем под строительство. Это стало реакцией на протесты в связи с возведением по соседству элитной недвижимости.

  • Ашаффенбург

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Бесплатный проезд

    23.11.2018, Ашаффенбург • Жители и гости Ашаффенбурга в ближайшие два года один день в неделю смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом - по субботам. Расходы покроют из бюджета - 285 тысяч евро в год. Цель проекта - сделать общественный транспорт более привлекательным для широких масс. В феврале аналогичную акцию стартовали в Тюбингене.

  • Ганновер

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Кому в Германии вредят американские еноты

    22.11.2018, Ганновер • Американские еноты выглядят мило, но сильно размножились в Германии и наносят вред экосистеме - особенно птицам, гнезда которых разоряют. Поэтому в одной лишь Нижней Саксонии ежегодно отстреливают 16 тысяч этих заокеанских хищников. Енотихе Бербель повезло. Она обитает в приюте, а в этом боксе отправилась на пресс-конференцию по случаю охотничьей выставки в Ганновере.

  • Берлин

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Будет ли в Германии снег на Рождество?

    22.11.2018, Берлин • Немцы любят, когда на Рождество идет или уже лежит снег. "Белое Рождество" в последние годы случалось редко. Согласно данным метеорологов, вероятность снежного покрова на праздники в равнинных регионах составляет 20-30 процентов. Возможно, снег, порадовавший берлинцев в среду, перед приближающимся открытием рождественских базаров, - предвестник снежного Рождества.

  • Фридрихског

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Детский дом для тюленей

    21.11.2018, Фридрихског • Знакомьтесь: Элвис. Этому осиротевшему или потерявшемуся бельку - около четырех недель. В новом сезоне он стал первым тюлененком, поступившим в один из двух приютов для бельков в Германии - во Фридрихскоге на Северном море. О нем будут заботиться и позже выпустят на свободу - в числе около двухсот других найденышей, которых выхаживают и выкармливают здесь каждый год.

  • Тиммендорфер-Штранд

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Настоящий супермен (фото)

    20.11.2018, Тиммендорфер-Штранд • Немецкий Дед Мороз (он же - рождественский дед) вновь демонстрирует свои разносторонние способности, которым может позавидовать любой супермен. Эта фотография была сделана в аквариуме SeaLife на курорте Тиммендорфер-Штранд, куда он нырнул, чтобы покормить черепаху Speedy. Всего здесь насчитывается более 2500 обитателей, включая грозных на вид акул.

  • Елена Фишер

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Елена Фишер вошла в десятку Forbes

    20.11.2018, Нью-Йорк • Родившаяся в Сибири популярная немецкая певица Елена Фишер в 2018 году вошла в десятку самых высокооплачиваемых женщин-звезд музыкальной индустрии в мире. В рейтинге журнала Forbes она заняла восьмое место (32 млн долларов США). На первом месте оказалась Кэти Перри (83 млн), далее следуют Тейлор Свифт (80 млн) и Бейонсе (60 млн).

  • Монастырь Мариенталь

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Кот Оли - любимец монашек

    19.11.2018, Остриц • Монастырь Мариенталь (Kloster St. Marienthal ) был основан в саксонском регионе Верхний Лаузиц в 1234 году. Сейчас в нем живет четырнадцать сестер-цистерцианок, а также обитают этот монастырский кот Оли и утка, оставшаяся за кадром. Летом на здешних крышах выводят птенцов аисты. Кстати, в этом монастыре можно даже остаться переночевать за отдельную плату.

  • Херингсдорф

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Заливное из рыбы

    19.11.2018, Херингсдорф • Это гигантское заливное из рыбы, изготовленное на балтийском острове Узедом, весит 182,4 килограмма. По данным Института рекордов Германии, оно стало самым тяжелым в мире. После взвешивания рекордсмен был съеден публикой вместе с жареной картошечкой и майонезным соусом. Чтобы рекорд был признан, заливное не должно было развалиться при опрокидывании из формы.

  • Нюрнберг

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Замок Кайзербург в Нюрнберге

    18.11.2018, Нюрнберг • Замок Кайзербург был заложен в Нюрнберге еще при Фридрихе Барбароссе. На протяжении пяти столетий он являлся одной из важнейших императорских резиденций в немецких землях. Так называемые пфальцы образовывали своего рода сеть королевских постоялых дворов. Они располагались на расстоянии однодневного конного перехода - около 30 километров.

  • Гамбург

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Костница в квартале красных фонарей

    17.11.2018, Гамбург • Так выглядит крипта храма Святого Иосифа в районе Санкт-Паули, восстановленная несколько лет назад. Здесь находится единственная в Гамбурге костница. Она была разрушена во время Второй мировой войны, позже засыпана и обнаружена в 2011 году. В крипте хранятся останки 350 человек, скончавшихся в 1719-1886 годах. Костницу можно посетить по средам после службы с 12:15 до 13:00.

  • Гёрлиц

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Чертовски красивый мост

    16.11.2018, Гёрлиц • Парк Кромлау находится в немецкой земле Саксония на границе с Польшей. Он был заложен в 1844 году и знаменит своей коллекцией азалий и рододендронов. Любимый здешний мотив для фотографов - "Чертов мост", он же - Ракотцбрюкке (Rakotzbrücke), возведенный из базальта примерно полтора века назад.

  • Радебойль

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Саксонское вино

    15.11.2018, Радебойль • Первое письменное упоминание виноградников в Саксонии датировано 1161 годом. Сейчас этот винодельческий регион является самым восточным и самым небольшим в Германии. Здесь специализируются на игристых винах. Центром саксонского виноделия считается замок Ваккербарт, расположенный между Дрезденом и Мейсеном. Эта беседка в парке замка была построена в эпоху барокко.

  • Гросэберсдорф

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Полицейское пугало

    14.11.2018, Гросэберсдорф • Через этот городок проходит оживленная автомобильная трасса федерального значения. Поток - интенсивный, и на ограничение скорости далеко не все обращают внимание. Жители требуют построить объездной путь, а пока для острастки установили манекен. Многие водители считают его незаконным, но "пугало" стоит на частой территории, так что имеет полное право здесь находиться.

  • Энгельскирхен

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Рождественский почтамт

    13.11.2018, Энгельскирхен • В Германии вновь заработал рождественский почтамт. На письма детей отвечают немецкий Дед Мороз - Рождественский Дед, Рождественское Дитя, Святой Николай и ангелы-помощники. Письма приходят со всего мира. С этого года на них впервые отвечают также на русском и белорусском языках. Название Энгельскирхена в Северном Рейне - Вестфалии можно перевести как "Ангело-Церковск".

  • Вернигероде

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Город советского Мюнхгаузена

    13.11.2018, Вернигероде • Он входит в число самых красивых фахверковых городов Германии, но на этой фотографии фахверковые достопримечательности окутаны живописным осенним туманом. В здешнем замке снимался советский фильм "Тот самый Мюнхгаузен", главную роль в котором сыграл Олег Янковский. Расположен Вернигероде на окраине региона Гарц в земле Саксония-Анхальт.

  • Санкт-Петер-Ординг

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Норвежский омар в Ваттовом море

    12.11.2018, Санкт-Петер-Ординг • В Ваттовом мелководье Северного моря встречается 3200 видов животных, но для норвежских омаров здесь слишком тепло, то есть это не их среда обитания. Поэтому находка, сделанная в земле Шлезвиг-Гольштейн, не могла не привлечь к себе внимание. Живого норвежского омара здесь увидели впервые, о чем сообщили в национальном парке Ваттовое море, подкрепив новость снимком.

  • Штутгарт

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Штутгартская телевышка

    11.11.2018, Штутгарт • Длинная тень от 216-метровой телевизионной вышки в столице Баден-Вюртемберга Штутгарте падает на осенний лес в один из ноябрьских дней. Башня была возведена более 60-ти лет назад и стала первой в мире телебашней из железобетона. Вход на смотровую площадку для взрослых стоит 9 евро, для детей - 5 евро, семейный билет - 26 евро.

  • Бохум

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Монастырский джин

    10.11.2018, Бохум • Считается, что немецкие монахи умели и умеют прекрасно  варить пиво, но они могут предложить и что-то покрепче. Например, отец Юстинус Пех из цистерцианского монастыря в Бохуме наладил производство джина по собственному рецепту. Приобрести бутылочку-другую "Monastic Dry Gin" можно в монастырской лавке или через интернет - 39,50 евро за 0,5 литра. Prost!

  • Потсдам

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Овцы в Сан-Суси

    09.11.2018, Потсдам • Про этих овец, как раз тогда коротко подстриженных, мы рассказывали в начале лета. Так они выглядят сейчас после нескольких месяцев, проведенных в потсдамском парке Сан-Суси, где это стадо, так сказать, заменяло газонокосилки. В ноябре с чувством выполненного долга они отправились зимовать в родную овчарню, напоследок попозировав приглашенным по этому поводу корреспондентам.

  • Люббенау

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Немецкая капуста

    09.11.2018, Люббенау • Типичная немецкая кухня - это не только колбаски, рульки и шварцвальдский торт, но и квашеная капуста (Sauerkraut). Очень вкусную делают в "Немецкой Венеции" - Шпревальде. По традиции в начале сезона сюда приглашают корреспондентов, чтобы все узнали: процесс пошел! Нашинкованную капусту утрамбовывают в чанах, посыпают солью и добавляют экстракт из семян тмина (Kümmel).

  • Большой Фельдберг

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Франкфурт в тумане

    08.11.2018, Большой Фельдберг • Эта фотография была сделана ранним ноябрьским утром на вершине горы Большой Фельдберг (Großer Feldberg, 879 м) - самой высокой точке горного массива Таунус, расположенной примерно в 30 километрах от Франкфурта-на-Майне. Этим утром из тумана выглядывали лишь верхушки самых высоких здешних банковских небоскребов и телевышки.

  • Альт-Тухебанд

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Ушастые совы в дельте Одера

    08.11.2018, Альт-Тухебанд • Ушастые совы (нем. Waldohreule) широко распространены в Европе. В Германии они очень любят зимовать в районе внутренней дельты Одера - в бранденбургском Одербрухе. В этих местах водится много мышей, на которых совы охотятся - так что им готов и стол и дом. Протяженность этого болотистого ландшафта вдоль реки составляет 60 километров, ширина - до 20 километров.

  • Мюльхайм-ан-дер-Рур

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Ноябрьская клубника

    07.11.2018, Мюльхайм-ан-дер-Рур • Клубничный сезон в этом году в Германии выдался превосходный, но летом мало кто мог предположить, что в некоторых местах клубника здесь продолжит созревать под открытым небом до начала ноября - например, в земле Северный Рейн - Вестфалия, где была сделана эта фотография. Пусть не очень крупная, но все же своя!

  • Лидия Смуда (Lydia Smuda) и Петер Ченчер (Peter Tschentscher)

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Самая старая жительница Гамбурга

    07.11.2018, Гамбург • Лидия Смуда родилась в 1906 году в Рейнской области. Сейчас она является самой старой жительницей Гамбурга и всего лишь на один год моложе самого старого жителя Германии - Густава Гернета из Саксонии-Анхальт. На этой фотографии 112-летнюю долгожительницу во вторник, 6 ноября, поздравляет первый бургомистр Гамбурга Петер Ченчер.

  • Нюрнберг

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    "Золотой ноябрь" в Нюрнберге

    06.11.2018, Нюрнберг • Жителям Германии, судя по всему, придется привыкать к новой природной реальности - золотому ноябрю. В любом случае, нынешний октябрь на этот статус во многих местах претендовать не мог - погода стояла почти летняя, многие деревья оставались зелеными. Так ноябрь выглядит сейчас в Нюрнберге около средневековой церкви Святого Лаврентия.

  • Берлин

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Реликт холодной войны

    06.11.2018, Берлин • 120-метровый холм Тойфельсберг состоит из обломков зданий, разрушенных во время Второй мировой войны. В 1950-х годах здесь обосновались американские спецслужбы. После воссоединения Германии шпионский комплекс пришел в запустение и стал популярным среди любителей заброшенных мест. В начале ноября власти Берлина присвоили этой территории статус исторического памятника.

  • Люнебургская пустошь летом во время цветения вереска

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Субботник в среду

    05.11.2018, Зольтау • Немецкие пустоши сформировались в результате многовековой деятельности человека на месте вырубленных лесов. Чтобы они не зарастали, их надо либо использовать в качестве пастбищ, либо регулярно очищать от поросли деревьев - например, берез или сосен. В среду, 7 ноября, свой вклад в это дело внесут школьники в Люнебургской пустоши - чтобы было, где расти и цвести вереску.

  • Хунсрюкская веррукария

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Хунсрюкская веррукария

    05.11.2018, Рейнланд-Пфальц • Первые описания лишайников содержаться в трудах "отца ботаники" - древнегреческого ученого Теофраста. Группа насчитывает более 25 тысяч видов. Недавно немецким ученым из Кобленца удалось открыть новый вид - на этом кварците из национального парка Хунсрюк-Хохвальд. Назвали лишайник по месту находки - хунсрюкской веррукарией (Verrucaria hunsrueckensis).

  • Кельн

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Кельнские овцы

    04.11.2018, Кельн • Чтобы полюбоваться на овечек, жителям Кельна не надо далеко ездить. Это стадо часто можно увидеть здесь на одном из рейнских заливных лугов. На противоположном берегу возвышаются готические башни Кельнского собора - самой посещаемой архитектурной достопримечательности Германии.

  • Франкфурт-на-Майне

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Где эта ратуша, где этот дом?

    03.11.2018, Франкфурт-на-Майне • Старая ратуша и другие достопримечательности исторического центра Франкфурта-на-Майне в земле Гессен отражаются в медном раструбе во время выступления музыкантов на площади Рёмерберг. Старая ратуша Рёмер - одна из самых красивых в Германии. На протяжении многих столетий она была местом избрания и коронации немецких императоров.

  • Штутгарт

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    "Земляные человечки"

    02.11.2018, Штутгарт • Два маленьких суриката осматриваются в большом вольере под присмотром заботливой родительницы. Они появились на свет в Штутгартском зоопарке восемь недель назад и сейчас впервые вышли на прогулку. "Земляные человечки" (Erdmännchen), как их называют немцы, относятся к числу самых популярных животных в зоопарках Германии.

  • Кельн

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    "Толстый Петр"

    01.11.2018, Кельн • "Толстый Петр" ("Dicker Pitter") - так жители города называют самый большой колокол Кельнского собора, посвященный Апостолу Петру. Он был отлит в 1923 году и весит 24 тонны. Полтора года колокол молчал. Сейчас здесь завершили монтаж новой подвески языка и провели, так сказать, первую репетицию. Всего в соборе насчитывается 11 колоколов. Самые старые были изготовлены в XIV веке.


Смотрите также:
Любек - столица Ганзы, город марципана и трех нобелевских лауреатов

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    Город Любек: 12 главных достопримечательностей

    Главный город немецкой Ганзы

    Любек был основан в 1143 году на впадающей в Балтийское море реке Траве, вблизи ее устья. Со всех сторон он окружен водой, что было типично для многих городов Ганзейского союза. Любек считался его столицей. Сейчас об истории Ганзы здесь напоминают многочисленные памятники готики, ренессанса, барокко. Отправимся по его улочкам, заглянем в дворики, поднимемся на колокольню…

  • Церковь Девы Марии в Любеке

    Город Любек: 12 главных достопримечательностей

    Эталон кирпичной готики

    Начнем же знакомство с церкви Девы Марии (Marienkirche) - самого известного храма Любека. Возвели Мариенкирхе в 1250-1350 годах. Она является эталоном северогерманской кирпичной готики, а образцом для зодчих в других городах Ганзы стала еще во время строительства. Такой вид на этот памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО открывается со смотровой площадки соседнего храма Святого Петра (Petrikirche).

  • Вид на церковь Святого Петра из внутреннего дворика в одном из районов Старого города

    Город Любек: 12 главных достопримечательностей

    Главные достопримечательности

    Церкви Девы Марии будет посвящен отдельный фоторепортаж. Мы также более подробно расскажем о других важных памятниках ганзейского периода - ратуше, Голштинских воротах и Госпитале Святого Духа, а сейчас в ходе обзорной прогулки по Любеку лишь ненадолго остановимся около них. В список ЮНЕСКО эти и другие памятники Старого города были внесены в 1987 году.

  • Вид на городскую ратушу в Любеке с колокольни церкви Святого Петра

    Город Любек: 12 главных достопримечательностей

    Городская ратуша

    Мариенкирхе была храмом городского совета Любека, поэтому расположена она около ратуши (Lübecker Rathaus), репрезентативные фасады которой должны были символизировать богатство этого ганзейского города и купеческую гордость. Перед нами - одна из самых больших и старых ратуш в Германии.

  • Любек на гравюре Маттеуса Мериана Старшего 1641 года

    Город Любек: 12 главных достопримечательностей

    Гравюра Мериана

    Таким город в 1641 году увидел швейцарский путешественник и гравер Маттеус Мериан - на закате существования Ганзы. Последний съезд этого союза состоялся здесь в 1669 году. После его распада исторический центр Любека практически прекратил менять свой облик, сохранив типичные для ганзейского периода планировку и структуру Старого города, несмотря на сильные разрушения времен Второй мировой войны.

  • Фигуры ангелов и готические своды городского собора в Любеке

    Город Любек: 12 главных достопримечательностей

    Городской собор

    Помимо знаменитой Мариенкирхе - в центре, на гравюре Мериана также узнаются другие храмы Любека. Среди них - городской собор (Lübecker Dom), церковь с двумя колокольнями в правой ее части. Освященный в 1247 году, собор был первым большим сооружением из кирпича в Балтийском регионе. 130 метров… Его длина впечатляет до сих пор.

  • Вид на Старый город с колокольни храма Святого Петра

    Город Любек: 12 главных достопримечательностей

    Большая рыба

    Улицы ганзейских городов вели к воде - причалам, где на лодки и корабли грузились или разгружались с них типичные для этого торгового союза товары: соль, сукно, другие ткани, селедка, зерно, пиво, вино, российская пушнина и воск. Карта Старого города напоминает скелет огромной рыбы с изогнутыми костями: улицы не были прямыми, чтобы в случае осады и штурма не простреливались насквозь.

  • Узкая улочка в Старом городе

    Город Любек: 12 главных достопримечательностей

    Сквозь стены

    Ширина проезжей части зависела от размеров повозок - для одной кареты или подводы или так, чтобы могли разъехаться две. Многие улочки в историческом центре Любека кажутся пустынно-заколдованными: ни жителей не видно, ни туристов, которых здесь бывает около 600 тысяч в год, словно ходят они не по улицам, а сквозь стены. Впрочем, отчасти так оно и есть…

  • Проход во внутренний дворик в Старом городе

    Город Любек: 12 главных достопримечательностей

    Подворотня без ворот

    В старом центре Любека между улочками и дворикам проделаны многочисленные сквозные узкие проходы (Gänge), похожие на лазейки. Они пронумерованы, их сохранилось около сотни. Предназначались эти проходы для работников лавок и мастерских, живших в так называемых будках, которые купцы и богатые ремесленники строили во внутренних дворах за фасадами своих собственных домов.

  • Стол во внутреннем дворике с фруктами и утренней газетой

    Город Любек: 12 главных достопримечательностей

    Завтрак с туристами

    Турист, не воспользовавшийся хотя бы раз такой официальной лазейкой, ведущей за парадные фасады, можно сказать, не был в Любеке - все равно, что не попробовал здешние знаменитые сладости из марципана. Это разрешено. Ходите, смотрите - сколько душе угодно, но соблюдайте тишину и порядок, о чем напоминают соответствующие надписи и таблички.

  • Подворье Фюхтингсхоф в Любеке (Füchtingshof)

    Город Любек: 12 главных достопримечательностей

    Ганзейская благотворительность

    Особое место в структуре ганзейских городов занимали подворья для малоимущих граждан (Stiftshof) - социальное жилье для вдов, инвалидов и других нуждающихся. Их учредителями являлись богатые и уважаемые горожане, что соответствовало традициям ганзейской благотворительности. Некоторые такие подворья до сих пор используются в соответствии с волей основателей.

  • Госпиталь Святого Духа в Любеке

    Город Любек: 12 главных достопримечательностей

    Госпиталь Святого Духа

    В Любеке также находится одно из самых старых действующих социальных учреждений в мире - Госпиталь Святого Духа (Heilig-Geist-Hospital), построенный на средства купцов в 1268 году. Этот ганзейский госпиталь являлся больницей и общежитием для малоимущих. Он принадлежит к числу важнейших архитектурных памятников Любека. Здесь до сих пор работает дом престарелых.

  • Фасад Шкиперского общества

    Город Любек: 12 главных достопримечательностей

    Шкиперское общество

    Напротив Госпиталя Святого Духа находится один из самых известных исторических ресторанчиков города. Расположен он в здании Шкиперского общества (Schiffergesellschaft) - основанного в начале XV века братства капитанов торговых судов Любека. Его зал напоминает музей с макетами парусников и другими экспонатами - документами, картами, портретами. Есть даже диплом, подписанный Николаем II.

  • Окна старого кирпичного дома в историческом центре Любека

    Город Любек: 12 главных достопримечательностей

    Кирпичное зодчество

    Типичным строительным материалом ганзейских городов в районе Балтийского и Северного морей был кирпич - за неимением в этих местах достаточных запасов камня. В Любеке, Штральзунде или Висмаре европейские архитектурные стили находили свое кирпичное воплощение не только в готическую эпоху, но и позже - вплоть до кирпичного экспрессионизма в начале прошлого века.

  • Соляные склады на берегу реки Траве в Любеке

    Город Любек: 12 главных достопримечательностей

    Кирпичный ренессанс

    К числу наиболее часто фотографируемых достопримечательностей Любека относятся Соляные склады (Salzspeicher). К их возведению на берегу Траве приступили в 1579 году в эпоху Ренессанса. Изначально здесь хранили соль из Люнебурга - главный источник богатства Любека, чьи купцы продавали ее по всей Северной Европе. С пристани напротив них сейчас начинаются водные экскурсии.

  • Один из деревянных парусников в Любеке

    Город Любек: 12 главных достопримечательностей

    Морские олдтаймеры

    Прогулка на катере вокруг исторического центра Любека длится около часа - мимо фасадов старых купеческих домов, тенистых парков и набережных, современных причалов и парусников, образующих своего рода судоходный музей под открытым небом.

  • Голштинские ворота в Любеке

    Город Любек: 12 главных достопримечательностей

    Хольстентор

    В нескольких шагах от Соляных складов находится главный архитектурный символ Любека - Голштинские ворота (Holstentor), об истории которых мы расскажем отдельно. Построенные в позднеготическом стиле в 1478 году, они входили в систему его крепостных укреплений. Ворота входят в число самых известных немецких достопримечательностей. Их изображение украшало 50-марочную купюру образца 1962 года.

  • Одна из башен бывшей городской стены

    Город Любек: 12 главных достопримечательностей

    Городская стена

    Система укреплений Любека была одной из самых мощных в Северной Европе. Помимо Голштинских ворот до наших дней дошли также другие ее части - как эта башня со встроенным в нее позже жилым домом. Решение о сносе укреплений было принято городским советом в 1803 году, когда Любеку в рамках территориальной реорганизации наполеоновских времен (германской медиатизации) был гарантирован нейтралитет.

  • Вид на Старый город с колокольнями церквей Святого Петры и Девы Марии

    Город Любек: 12 главных достопримечательностей

    Уголок художника

    В начале XX века этот вид на Старый город стал классическим мотивом для местных и приезжих фотографов, после чего лужайка, с которой он открывается, получила название Уголка художников (Malerwinkel). Первая почтовая открытка с этим видом была выпущена в 1935 году.

  • Стеклянное панно с панорамой Любека и отражение колоколен в реке Траве

    Город Любек: 12 главных достопримечательностей

    Торговые традиции

    По соседству на пути в Старый город автомобили и пешеходов приветствует сам бог торговли Гермес, напоминающий о ганзейских традициях Любека, до сих пор бережно здесь хранимых. Именно такой купеческой династии посвятил свой роман "Будденброки. История гибели одного семейства" Томас Манн - один из трех Нобелевских лауреатов, имена которых связаны с Любеком.

  • Дом Будденброков расположен по адресу Mengstraße 4, 23552 Lübeck

    Город Любек: 12 главных достопримечательностей

    Дом Будденброков

    В этом романе, за который он получил Нобелевскую премию, Томас Манн описал дом своего детства, расположенный недалеко от ратуши и храма Девы Марии. Сегодня в нем находится музей Генриха и Томаса Маннов - "Дом Будденброков" (Buddenbrookhaus). В Любеке также проводятся специальные пешеходные экскурсии по местам действия их произведений.

  • Скульптура Гюнтера Грасса во дворе музея

    Город Любек: 12 главных достопримечательностей

    Гюнтер Грасс

    Гюнтер Грасс, получивший Нобелевскую премию по литературе в 1999 году, родился в Данциге (Гданьске), а под Любеком он жил и работал с 1986 года. В 2002 году в одном из домов Старого города был открыт его музей - Günter-Grass-Haus, в котором выставлены манускрипты и письма, а также созданные Грассом рисунки, картины и скульптуры.

  • Фрагмент Берлинской стены во дворе Willy-Brandt-Haus Lübeck

    Город Любек: 12 главных достопримечательностей

    Вилли Брандт

    Гюнтера Грасса связывала тесная дружба с Вилли Брандтом - социал-демократическим канцлером Германии и лауреатом Нобелевской премии мира, родившимся и выросшем в Любеке. По инициативе Грасса в соседнем здании в 2007 году был открыт его музей - Willy-Brandt-Haus Lübeck. Экспозиция посвящена биографии и политической деятельности Брандта, а во дворе установлен фрагмент Берлинской стены.

  • Знак Осторожно, дети!

    Город Любек: 12 главных достопримечательностей

    P.S.

    Возвращаясь к Будденброкам… Цилиндр на голове и трость в руке - даже уличные знаки в Любеке напоминают о купеческих традициях. Продолжение следует.

    Автор: Максим Нелюбин


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