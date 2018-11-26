 Рождественские почтамты в Германии, или Куда писать немецкому Деду Морозу | Советы туристам в Германии | DW | 26.11.2018

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Туристу на заметку

Рождественские почтамты в Германии, или Куда писать немецкому Деду Морозу

В Германии работает девять рождественских почтамтов и отделений. На письма отвечают немецкий Дед Мороз - Рождественский Дед, а также Кристкинд, Святой Николай и помощники.

  • Рождественская почта

    Рождественские почтамты

    Рождественская почта

    Рождественские почтовые отделения есть во многих странах. Почты российского Деда Мороза расположены в Великом Устюге и Кузьминском лесу в Москве, белорусского - в Каменецком районе, американского Санта-Клауса - в городе Санта-Клаус в штате Индиана. В Германии таких отделений - девять. Письма приходят со всего мира, как видно на этой карте.

  • Химмельштадт (Himmelstadt)

    Рождественские почтамты

    Небесные названия

    Немецкие рождественские почтамты находятся в местах с "говорящими" названиями: от "Ангело-Церковска" (Engelskirchen) в Северном Рейне - Вестфалии и "Святого Николая" (St. Nikolaus) в Сааре до "Николаевки" (Nikolausdorf) и "Врат небесных" (Himmelpforten) в Нижней Саксонии. Работу большинства их них организует почтовый концерн Deutsche Post, но есть также два полностью на общественных началах.

  • Кристкинд в Энгельскирхене (Engelskirchen)

    Рождественские почтамты

    Команда немецкого Санта-Клауса

    Отвечают на письма Рождественский Дед - Вайнахтсман (Weihnachtsmann), Рождественское Дитя - Кристкинд (Christkind), Святой Николай (Sankt Nikolaus), а также штатные ангелы из числа сотрудников почтового концерна Deutsche Post и (или) добровольные помощники, владеющие не только немецким, но и другими языками. Писем приходит много. В один только "Небесный город" Химмельштадт - около 80 тысяч.

  • Химмельстюр (Himmelsthür)

    Рождественские почтамты

    Хороший повод

    К своим письмам дети иногда прилагают подарки для Рождественского Деда, например, соски-пустышки, с которыми они на радость родителям наконец-то решили торжественно расстаться в канун праздника.

  • Химмельстюр (Himmelsthür)

    Рождественские почтамты

    Северный полюс

    В Германии первое такое почтовое отделение было открыто в 1966 году в саарском Санкт-Николаусе. Сейчас в него приходит около 20 тысяч писем ежегодно, на которые отвечают 35 здешних помощников Святого Николая. Доходят даже письма, направленные на "Северный полюс". Немецкая почта доставляет их в рождественские отделения, но лучше все же сразу выбрать один из следующих адресов:

  • Санкт-Николаус (St. Nikolaus)

    Рождественские почтамты

    Святому Николаю

    An den Nikolaus / 66351 St. Nikolaus / Germany

  • Химмельштадт (Himmelstadt)

    Рождественские почтамты

    Рождественскому Дитяти

    An das Christkind / 97267 Himmelstadt / Germany

  • Письмо Рождественскому Дитяти

    Рождественские почтамты

    Рождественскому Дитяти

    An das Christkind / 51777 Engelskirchen / Germany

  • Химмельстюр (Himmelsthür)

    Рождественские почтамты

    Рождественскому Деду

    An den Weihnachtsmann / Himmelsthür, 31137 Hildesheim / Germany

  • Письмо Рождественскому деду

    Рождественские почтамты

    Рождественскому Деду

    An den Weihnachtsmann / 21709 Himmelpforten / Germany

  • Николаусдорф (Nikolausdorf)

    Рождественские почтамты

    Святому Николаю

    An den Nikolaus / 49681 Nikolausdorf / Germany

  • Химмельпфорт (Himmelpfort)

    Рождественские почтамты

    Рождественскому Деду

    An den Weihnachtsmann / Weihnachtspostfiliale / 16798 Himmelpfort / Germany

  • Химмельсберг (Himmelsberg)

    Рождественские почтамты

    Рождественскому Деду

    An den Weihnachtsmann / 99706 Himmelsberg / Germany

  • Письмо Рождественскому Деду

    Рождественские почтамты

    Рождественскому Деду

    An den Weihnachtsmann in Himmelreich / 31535 Neustadt am Rübenberge / Germany

    Автор: Максим Нелюбин


  • Рождественская почта

    Рождественские почтамты

    Рождественская почта

    Рождественские почтовые отделения есть во многих странах. Почты российского Деда Мороза расположены в Великом Устюге и Кузьминском лесу в Москве, белорусского - в Каменецком районе, американского Санта-Клауса - в городе Санта-Клаус в штате Индиана. В Германии таких отделений - девять. Письма приходят со всего мира, как видно на этой карте.

  • Химмельштадт (Himmelstadt)

    Рождественские почтамты

    Небесные названия

    Немецкие рождественские почтамты находятся в местах с "говорящими" названиями: от "Ангело-Церковска" (Engelskirchen) в Северном Рейне - Вестфалии и "Святого Николая" (St. Nikolaus) в Сааре до "Николаевки" (Nikolausdorf) и "Врат небесных" (Himmelpforten) в Нижней Саксонии. Работу большинства их них организует почтовый концерн Deutsche Post, но есть также два полностью на общественных началах.

  • Кристкинд в Энгельскирхене (Engelskirchen)

    Рождественские почтамты

    Команда немецкого Санта-Клауса

    Отвечают на письма Рождественский Дед - Вайнахтсман (Weihnachtsmann), Рождественское Дитя - Кристкинд (Christkind), Святой Николай (Sankt Nikolaus), а также штатные ангелы из числа сотрудников почтового концерна Deutsche Post и (или) добровольные помощники, владеющие не только немецким, но и другими языками. Писем приходит много. В один только "Небесный город" Химмельштадт - около 80 тысяч.

  • Химмельстюр (Himmelsthür)

    Рождественские почтамты

    Хороший повод

    К своим письмам дети иногда прилагают подарки для Рождественского Деда, например, соски-пустышки, с которыми они на радость родителям наконец-то решили торжественно расстаться в канун праздника.

  • Химмельстюр (Himmelsthür)

    Рождественские почтамты

    Северный полюс

    В Германии первое такое почтовое отделение было открыто в 1966 году в саарском Санкт-Николаусе. Сейчас в него приходит около 20 тысяч писем ежегодно, на которые отвечают 35 здешних помощников Святого Николая. Доходят даже письма, направленные на "Северный полюс". Немецкая почта доставляет их в рождественские отделения, но лучше все же сразу выбрать один из следующих адресов:

  • Санкт-Николаус (St. Nikolaus)

    Рождественские почтамты

    Святому Николаю

    An den Nikolaus / 66351 St. Nikolaus / Germany

  • Химмельштадт (Himmelstadt)

    Рождественские почтамты

    Рождественскому Дитяти

    An das Christkind / 97267 Himmelstadt / Germany

  • Письмо Рождественскому Дитяти

    Рождественские почтамты

    Рождественскому Дитяти

    An das Christkind / 51777 Engelskirchen / Germany

  • Химмельстюр (Himmelsthür)

    Рождественские почтамты

    Рождественскому Деду

    An den Weihnachtsmann / Himmelsthür, 31137 Hildesheim / Germany

  • Письмо Рождественскому деду

    Рождественские почтамты

    Рождественскому Деду

    An den Weihnachtsmann / 21709 Himmelpforten / Germany

  • Николаусдорф (Nikolausdorf)

    Рождественские почтамты

    Святому Николаю

    An den Nikolaus / 49681 Nikolausdorf / Germany

  • Химмельпфорт (Himmelpfort)

    Рождественские почтамты

    Рождественскому Деду

    An den Weihnachtsmann / Weihnachtspostfiliale / 16798 Himmelpfort / Germany

  • Химмельсберг (Himmelsberg)

    Рождественские почтамты

    Рождественскому Деду

    An den Weihnachtsmann / 99706 Himmelsberg / Germany

  • Письмо Рождественскому Деду

    Рождественские почтамты

    Рождественскому Деду

    An den Weihnachtsmann in Himmelreich / 31535 Neustadt am Rübenberge / Germany

    Автор: Максим Нелюбин


Смотрите также:
Рождественские рынки в Германии

  • Подготовка к открытию рынка в Дрездене

    15 городов на рождественской карте Германии

    Предрождественский сезон

    В конце ноября - начале декабря в Германии открываются рождественские ярмарки или базары (их называют по-разному) - большие и маленькие, традиционные и альтернативные. По всей стране их насчитывается от трех до пяти тысяч - в зависимости от того, какие и как считать. Заглянем на некоторые из них.

  • Рождественский базар около Кельнского собора

    15 городов на рождественской карте Германии

    Рядом с собором

    Начнем с Кельна. Этот город лидирует в Германии по общему числу посетителей его рождественских базаров. За несколько предрождественских недель здесь бывает около четырех миллионов человек. В этом году из-за тревоги по поводу терактов, возможно, будет меньше. Одна из ярмарок находится прямо около Кельнского кафедрального сбора - самой популярной немецкой достопримечательности.

  • Базар на Жандармской площади в Берлине

    15 городов на рождественской карте Германии

    Берлинское Рождество

    Почти три десятка рождественских базаров ожидают посетителей в Берлине. Они разбросаны по всем частям города. Наиболее известные и популярные находятся на площади Александрплац около Берлинской телевизионной башни и Красной ратуши, на Жандармском рынке, Потсдамской площади и в районе Шпандау.

  • Ларек с елочными украшениями на базаре в Бонне

    15 городов на рождественской карте Германии

    В бывшей столице

    Бывшая столица ФРГ Бонн отстает от столичного Берлина по числу ярмарок, но может конкурировать с другими городами в категории самых уютных рождественских базаров. Один из них находится на площади около городской ратуши и совсем недалеко от дома, в котором родился великий немецкий композитор Людвиг ван Бетховен.

  • Один из рождественских базаров в Старом городе, Дюссельдорф

    15 городов на рождественской карте Германии

    В центре Дюссельдорфа

    Исторический центр Дюссельдорфа, известный своими многочисленными пивными, барами и ресторанами, в предпраздничные недели фактически превращается в один большой рождественский базар. Только в Старом городе работает шесть ярмарок, а общее число торговых ларьков и павильонов превышает две сотни.

  • Ахенские печатные пряники в витрине одного из городских магазинов

    15 городов на рождественской карте Германии

    Пряничное Рождество

    Власти Ахена решили уменьшить число ларьков, торгующих едой и напитками, а больше места отдать украшениям, сувенирам, подаркам и прочим изделиям ремесленных промыслов. Согласно статистике, каждый посетитель рождественской ярмарки тратит в этом городе около 35 евро, в частности, на местные печатные пряники - Aachener Printen.

  • Internationaler Weihnachtsmarkt Essen

    15 городов на рождественской карте Германии

    Из разных стран мира

    Покидая Северный Рейн-Вестфалию, самую многонаселенную федеральную землю Германии, заглянем в столицу Рурской области Эссен, где посетителей в очередной раз ожидает Интернациональный рождественский базар (Internationaler Weihnachtsmarkt), на котором традиционно продают угощения, напитки и сувениры из самых разных стран мира.

  • Нюрнберг перед Рождеством

    15 городов на рождественской карте Германии

    Рождество по-нюрнбергски

    Нюрнбергский праздничный базар Сhristkindlesmarkt считается самой известной рождественской ярмаркой Германии. Ежегодно ее посещают около двух миллионов человек. Свою историю Сhristkindlesmarkt ведет с первой половины XVII века, то есть относится к числу старейших в Германии.

  • Площадь перед ратушей в городе Вернигероде

    15 городов на рождественской карте Германии

    Рождество в Гарце

    Рождественский базар в городе Вернигероде, знаменитом своими памятниками фахверковой архитектуры, относится к самым известным и романтичным таким ярмаркам на востоке Германии. Его посещение можно совместить с экскурсиями по Гарцу - горному региону, известному традиционными ремесленными промыслами. Здесь, например, можно приобрести сувениры из дерева.

  • Рождественский базар во Франкфурте-на-Майне

    15 городов на рождественской карте Германии

    Рождество в финансовой столице Европы

    Рождественская ярмарка Франкфурта-на-Майне находится на площади Рёмер перед Старой ратушей. Она относится к числу самых посещаемых в Германии. Главную 30-метровую елку украшают гирлянды с пятью тысячами лампочек и четырьмя сотнями лент.

  • Один из рождественских базаров в Гамбурге

    15 городов на рождественской карте Германии

    Рождество по-ганзейски

    В ганзейском городе Гамбурге работает шесть крупных и более двух десятков небольших рождественских базаров. Самый известный находится на Ратушной площади.

  • Рождественский базар перед Старой ратушей в Бремене

    15 городов на рождественской карте Германии

    С бременскими музыкантами

    Из Гамбурга заглянем в еще один ганзейский город - Бремен. Его главный рождественский базар находится перед Старой ратушей на одной из красивейших исторических площадей Германии с ее готическими и ренессансными фасадами. Особого упоминания также заслуживает ярмарка Schlachte-Zauber, посвященная морской тематике. Она ждет гостей в квартале около реки Везер.

  • Ярмарка около Эрфуртского собора

    15 городов на рождественской карте Германии

    Рождество в Тюрингии

    На площади перед Эрфуртским собором работает самая большая рождественская ярмарка федеральной земли Тюрингия. Она проводится уже более полутора веков. Каждый год ее посещают немногим меньше 2 миллионов человек.

  • Рождественский базар в Дрездене

    15 городов на рождественской карте Германии

    Сувениры Рудных гор

    В Дрездене работает один из самых старых немецких рождественских базаров - Dresdner Striezelmarkt. В этом году он проводится в 582-й раз. Только эту ярмарку, не считая других, например, около знаменитой церкви Фрауэнкирхе, ежегодно посещают около 2,5 миллиона человек. В Дрездене можно купить традиционные сувениры из дерева, произведенные мастерами в регионе Рудных гор.

  • Рождественский базар в Лейпциге

    15 городов на рождественской карте Германии

    Рождество в Лейпциге

    Рождественский базар в Лейпциге также относится к числу самых крупных и старых таких рынков в Германии.

  • Christkindlmarkt на площади Мариенплац

    15 городов на рождественской карте Германии

    С баварским акцентом

    Мюнхен - последний в нашем списке, но далеко не последний по своему значению. Баварская столица славится своим особым колоритом, который в предрождественские недели становится еще более очевидным. Самый известный базар - Christkindlmarkt на площади Мариенплац, однако свои ярмарки есть почти в каждом городском районе.

    Автор: Максим Нелюбин


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