Рождественские почтамты в Германии, или Куда писать немецкому Деду Морозу

В Германии работает девять рождественских почтамтов и отделений. На письма отвечают немецкий Дед Мороз - Рождественский Дед, а также Кристкинд, Святой Николай и помощники.
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Рождественские рынки в Германии
Акулы - не помеха, если рождественский дед решил покормить морскую черепаху.
В немецкий рождественский почтамт приходят письма со всего мира. В этом году детям будут отвечать также на русском и белорусском языках.
В немецких магазинах уже прохода нет от рождественских сладостей, а в теплицах ждут своей очереди миллионы рождественских звезд.
Берлинский ботанический сад до седьмого января по вечерам превращается в "Christmas Garden" - Рождественский сад.
Что нельзя пропустить и нужно обязательно сделать во время похода на рождественские рынки в Германии?