 Рождественские вертепы в немецком Гарце (фото) | Кадр дня | DW | 21.12.2019

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Кадр за кадром

Рождественские вертепы в немецком Гарце (фото)

Ясли Христовы - непременный атрибут Рождества в Германии.

Ясли Христовы в немецкой деревне Вида

Вида • Такие рождественские вертепы (нем. Weihnachtskrippen) можно увидеть сейчас повсюду - в немецких храмах, на рождественских базарах, площадях и улицах, в витринах магазинов, в домах и квартирах. Эти фотографии сделаны в земле Нижняя Саксония в популярном туристическом регионе Гарц.

Ясли Христовы в немецкой деревне Вида
Ясли Христовы в немецкой деревне Вида

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Гарц - популярный туристический регион в Германии

  • Ведьма в Гарце

    Времена года в Гарце

    Весной в конце апреля на гору Броккен в немецком Гарце, чтобы отметить Вальпургиеву ночь, каждый год слетаются ведьмы. Во всяком случае, если верить легенде, увековеченной в "Фаусте" Гёте. Броккен (1141 м) - самая высокая точка горного региона Гарц, находящегося сразу в трех федеральных землях Германии - Тюрингии, Саксонии-Анхальт и Нижней Саксонии. Взглянем на его красоты в разные времена года.

  • Брокен

    Времена года в Гарце

    На метлах туристы летать пока не научились, поэтому для подъема на Броккен предпочитают пользоваться 19-километровой железной дорогой, проложенной от Вернигероде более ста лет назад. Brockenbahn - не единственная узкоколейка Гарца. Их протяженность здесь составляет 140 километров. Многие были построены для обслуживания рудников и других предприятий горной отрасли.

  • Гарц

    Времена года в Гарце

    Около 10 процентов территории Гарца занимает крупнейший национальный лесной парк Германии - Nationalpark Harz. В 2015 году регион вошел в рейтинг ста самых популярных мест страны среди иностранных туристов. Зимой сюда охотно едут покататься на лыжах, летом - любители походов. Впрочем, Гарц богат разными достопримечательностями, интересен круглый год и не только для приверженцев активного отдыха.

  • Хассельфельд

    Времена года в Гарце

    Среди экзотических мероприятий зимнего времени - гонки на собачьих упряжках. Эти увлекательные соревнования проходят в городе Хассельфельде (Hasselfeldt). Здесь расположен тематический парк отдыха и развлечений в стиле Дикого Запада - Pullman City Harz.

  • Альтенау

    Времена года в Гарце

    Пасхальные костры (Osterfeuer, Ostermeiler) - давняя традиция, сохранившаяся во многих регионах Германии. Первое письменное упоминание датировано 1559 годом. Эта фотография сделана во время такого праздника в Верхнем Гарце около нижнесаксонского курорта Альтенау (Altenau). В Гарце пасхальные костры складывают из хвороста и зеленых еловых веток. Зажигают их вечером в Великую субботу.

  • Воробьиный сыч

    Времена года в Гарце

    Познакомимся с некоторыми обитателями здешних лесов. Воробьиный сыч - самая маленькая сова в Германии. Находится под строгой охраной государства. Гарц - одно из мест, где они встречаются чаще всего. Среди других его пернатых жителей - филины, соколы-сапсаны, красные коршуны, пестрые и черные дятлы, сойки и горные трясогузки. Между тем, уже в самом разгаре весна…

  • Вернигероде

    Времена года в Гарце

    Чтобы принять участие в праздновании первомайской Вальпургиевой ночи, подниматься на вершину Броккена нет необходимости, да и места на всех не хватит. Это событие каждый год привлекает в Гарц десятки тысяч туристов со всей страны. Спрос определяет предложение, поэтому шабаши проводят повсюду. Например, в городе Вернигероде - кстати сказать, известном своими фахверковыми домами.

  • Танне

    Времена года в Гарце

    Каждый год в воскресенье перед праздником Вознесения Господня, в Гарце проходят традиционные народные гуляния, посвященные первому выгону стад на летние пастбища. Особой известностью среди них пользуются праздники в районах Танне (Tanne) и Ширке (Schierke). В Гарце разводят свою особенную красную породу коров (Harzer Rotvieh), очень старую и хорошо приспособленную к горным условиям.

  • Брокен

    Времена года в Гарце

    Броккенские ветреницы или анемоны (Brockenanemonen) в горном ботаническом саду Гарца. Он был заложен на Броккене в 1890 году. Сейчас в нем насчитывается около 1800 видов растений, характерных, например, для альпийских регионов Швейцарии. Сад открыт с мая по середину октября. Ежегодно его посещает около 6,5 тысяч человек.

  • Пейзаж 1854 года Георга Генриха Крола

    Времена года в Гарце

    Природой региона восхищались многие поколения путешественников и художников. Автор этого пейзажа 1854 года - Георг Генрих Крола (Georg Heinrich Crola). Он был так очарован красотами Гарца, что на некоторое время даже поселился здесь. В 1828 году художник снял квартиру в городе Ильзенбурге (Ilsenburg), а затем обустроил мастерскую в замке Вернигероде - по приглашению его знатного владельца.

  • Гарц

    Времена года в Гарце

    Характерная черта ландшафтов - густой тенистый лес, что особенно нравится любителям походов. Среди деревьев преобладают буки, ясени, скальные дубы, рябины и клены. Недра Гарца богаты полезными ископаемыми. Горнодобывающие промыслы появились здесь еще в Средние века. В доиндустриальную эпоху, то есть до изобретения паровых машин и электричества, для привода разных механизмов использовали воду.

  • Водное хозяйство Верхнего Гарца

    Времена года в Гарце

    В XVI-XIX веках для подачи воды на рудники в Гарце создали специальную систему. Она состояла из 107 прудов, 300 километров канав и многочисленных подземных каналов. Водное хозяйство Верхнего Гарца (Oberharzer Wasserregal) принадлежит к числу крупнейших таких исторических памятников в мире. В 2010 году его внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Брокен

    Времена года в Гарце

    Наслаждаясь ландшафтными красотами Гарца, отметим, что в список объектов Всемирного наследия также включены находящиеся по соседству город Гослар (Goslar) и рудник Раммельсберг (Rammelsberg), куда обязательно стоит заглянуть. Эти достопримечательности находятся в Нижней Саксонии, а Водное хозяйство Верхнего Гарца - в Саксонии-Анхальт.

  • Беннекенштайн

    Времена года в Гарце

    В список Нематериального культурного наследия ЮНЕСКО попала следующая региональная традиция Гарца, уходящая корнями в XV век. Речь идет о соревнованиях певчих птиц, вернее - зябликов (Finkenmanöver). Сейчас этим хобби в регионе увлекается около 50 человек, но раньше оно имело здесь очень широкое распространение. Фотография была сделана во время птичьего певческого турнира в Беннекенштайне.

  • Гарц

    Времена года в Гарце

    С другими народными традициями и культурой Гарца можно познакомиться на одном из фольклорных праздников, проходящих в разных его местах. Среди них - фестиваль в День Святой Троицы на горе Польстерберг (Polsterberg), праздник роз в Бад-Лаутерберге (Bad Lauterberg) и праздник горных луговых цветов на курорте Санкт-Андреасберг (Sankt Andreasberg).

  • Вегелебен

    Времена года в Гарце

    Лето подходит к концу - время заготовки сена. Снимок сделан в один из последних дней августа в окрестностях города Вегелебена (Wegeleben), расположенного в предгорьях Гарца в земле Саксония-Анхальт.

  • Зезен

    Времена года в Гарце

    Любителям средневековой романтики придется по душе фестиваль Sehusafest, проходящий в первые выходные сентября в нижнесаксонском городе Зезене (Seesen). Он считается самым большим историческим праздником такого рода в Северной Германии. Число костюмированных участников превышает тысячу человек. Каждый год он привлекает более 20 тысяч посетителей.

  • Тале

    Времена года в Гарце

    Осенняя пора в Гарце. На вершину этой 400-метровой гранитной скалы Roßtrappe, в переводе - "Конский след", можно добраться на подъемнике, дойти пешком или доехать на машине. Расположена она в окрестностях города Тале (Thale). Название связанно с легендой о королевской дочери, спасавшейся от преследования великана. На месте, где конь принцессы прыгнул со скалы, до сих пор виден след его копыта…

  • Гарц

    Времена года в Гарце

    "Чертова стена" (Teufelsmauer) - цепь песчаных скал протяженностью около 20 километров на северной границе Гарца. С этими местами связано много легенд, поэтому еще в середине XIX века скалы взяли под охрану, запретив заготовку песчаника. В 1936 году один из участков был объявлен заповедной зоной - одной из старейших в Германии, а в 2006 году их включили в список важнейших немецких геотопов.

  • Национальный парк Гарц

    Времена года в Гарце

    В Национальном парке Гарц в 2000 году приступили к осуществлению программы по возвращению в дикую природу региона рысей, полностью истребленных здесь в 1818 году. За первые шесть лет в лес было выпущено в общей сложности 24 хищника. Сейчас их число, как предполагают эксперты, возросло до полутора сотен, что уже заметили местные охотники. Из-за рысей они все чаще остаются без добычи.

  • Благородные олени

    Времена года в Гарце

    Впрочем, это не касается благородных оленей. Из-за потепления климата и других изменений в экологической системе их популяция в Гарце за десять лет удвоилась. В 2015 году власти решили уменьшить их число, по меньшей мере, на 2,5 тысячи и выдали лицензии на отстрел. Правда, такие масштабы вызвали критику местных охотников, заявивших о необходимости более гуманного отношения к животным.

  • Водохранилище на реке Зёзе

    Времена года в Гарце

    Туманный октябрь. Водохранилище на реке Зёзе (Söse) около города Остероде (Osterode) в нижнесаксонской части Гарца. Плотину возвели в начале 1930-х годов. По берегу проложен 9-километровый прогулочный маршрут, а в самом водохранилище разрешено ловить рыбу.

  • Хассельфельд

    Времена года в Гарце

    Выжигание древесного угля - давняя традиция Гарца. Профессия углежога - одна из древнейших ремесленных профессий. Увидеть, как они работали, можно в музее под открытым небом Harzköhlerei Stemberghaus в городе Хассельфельде. Древесный уголь был необходим для обработки металлов и производства стекла. В XVII веке объем его производства в этом регионе достигал 30 тысяч кубических метров ежегодно.

  • Вернигероде

    Времена года в Гарце

    Во время нашего путешествия по Гарцу мы уже несколько раз упоминали город Вернигероде. Прощаясь с регионом, взглянем на него в один из туманных осенних вечеров с высоты здешнего замка - того самого, в котором снимался фильм "Тот самый Мюнхгаузен" с Олегом Янковским.

    Автор: Максим Нелюбин


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