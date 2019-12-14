Рождественская свеча со смотровой площадкой (фото)

Шлиц • В предстоящие декабрьские выходные в Германии будут отмечать третье воскресенье Адвента - так немецкие католики и протестанты называют время ожидания Рождества. По традиции, в домах здесь зажгут третьи свечи на рождественских венках, которые обычно делают из еловых веток, украшая шарами, ангелами, звездами, разными елочными игрушками и так далее - кому как нравится. Четвертую свечу на венках зажгут еще через неделю - за пару дней до праздника.
Толстые восковые свечи - один из главных символов Рождества, однако самая большая такая свеча в мире сделана не из воска. Высота с пламенем - 42 метра. На время Адвента в нее уже без малого 30 лет подряд превращают средневековую башню на Рыночной площади в небольшом городе Шлиц в федеральной земле Гессен. Для этого требуется очень много красной материи и почти полторы сотни электрических лампочек. На самой башне в это время продолжает работать смотровая площадка, откуда можно увидеть Старый город и окрестности с высоты… рождественского пламени.
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Рождественские рекорды
Рождественский календарь
Традиционный адвент-календарь в Германии имеет множество форм. Самый большой такой календарь расположен в старинной ратуше города Генгенбаха в Баден-Вюртемберге. С ним связан особый ритуал: ровно в 18 часов ратуша освещается разноцветными огнями, открываются створки очередного (из 24!) окна с изображением героев сказок или известных произведений искусства. В этом году это работы Энди Уорхола.
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Рождественские рекорды
Рождественский рынок
Самый известный рождественский рынок Германии находится в Нюрнберге, а старейший - в Саксонии. Их там даже два. В 2016 году дрезденский Штрицельмаркт (Striezelmarkt) открылся в 582-ой раз (на снимке). Предполагают, что рынок в Баутцене (Bautzen) лет на 50 старше.
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Рождественские рекорды
Рождественская свеча
Почти 20 лет подряд эта свеча, занесенная в Книгу рекордов Гиннесса, зажигается в гессенском городе Шлиц (Schlitz). 36-метровую башню на Рыночной площади для этого ежегодно "облачают" в красный наряд. Сотни лампочек образуют "пламя", освещающее старинный городок с фахверковыми домами и рождественский рынок.
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Рождественские рекорды
Резной подсвечник
Традиционно такие деревянные подсвечники в виде полуарки с резными узорами (Schwibbogen) ставят на подоконники. Самый большой в мире деревянный подсвечник (на снимке) высотой почти пять метров был установлен в 2006 году в крупнейшем бизнес-центре Дрездена.
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Рождественские рекорды
Рождественский венок
В каждое воскресенье четырехнедельного предрождественского сезона в Германии зажигают по свече. В этом году четыре шестиметровые свечи из дерева украшают гигантский венок, сплетенный из хвойных веток. Диаметр - 40 метров. Его соорудили в Людвигсбурге, где открылся барочный рынок. Этот самый большой венок Германии сплели в рамках благотворительной акции, организованной телекомпанией SWR.
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Рождественские рекорды
Рождественская пирамида
Самую высокую рождественскую пирамиду в Германии (а может быть и в мире!) установили в 2015 году на праздничном рынке в Ростоке. Высота этой (обычно миниатюрной) башенки, лопасти которой приходят в движение от теплого воздуха зажженных свечей, - более 20 метров. А по этажам пирамиды с ажурно вырезанными из дерева рождественскими мотивами можно даже прогуляться.
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Рождественские рекорды
Пряник на Рождество
Кондитеры Конрад Фридман (слева) и Штефан Кох (справа) представляют один из 1400 элементов гигантского пряника длиной 1052 метра. Его выложили перед дворцом в Людвигсбурге в рамках благотворительной акции к открытию рождественского рынка в 2009 году. На изготовление рекордного пряника ушло по 1700 килограммов меда и муки, почти по 1000 килограммов грецких орехов и фундука и 500 литров молока.
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Рождественские рекорды
Щелкунчик
Один из самых больших Щелкунчиков в мире высотой более 6 метров был установлен в 2003 году на рождественском рынке в Оснабрюке, а самая большая музыкальная шкатулка - на площади перед собором города. Деревянный великан колет орехи так же эффективно, как и его маленькие собратья.
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Рождественские рекорды
Штолен размера XXL
Уже более 20 лет традиционную немецкую выпечку кондитеры Дрездена выпекают к празднику, посвященному легендарному пирогу, который символизирует младенца, завернутого в пеленку. И всегда гигантского размера - из тонны муки, двух с половиной миллионов изюминок, 120 литров рома и бессчетного количества цукатов. Из 400 элементов пекари города "собирают" штолен весом более четырех тонн.
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Рождественские рекорды
Ясли Христовы
Скульптурное изображение сцены рождения Христа с колыбелью новорожденного - важный атрибут Рождества у западных христиан. В Вальдбрайтбахе (Waldbreitbach), где открыта целая рождественская деревня, можно полюбоваться на необычные Ясли. 1000 вручную собранных корней растений, 40 фигурок героев религиозного действа и 85 фигурок животных превращают их в самые большие ясли такого рода в мире.
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Рождественские рекорды
Ясли с деревянными исполинами
А в местечке под названием Поленцко (Polenzko) находятся самые большие участники сцены рождения Христа. С легкой руки местного скульптора Хорста Зоммера, в небольшой церкви расположились деревянные фигуры великанского размера: Иосиф ростом 3,15 метра и Мария - почти 3 метра.
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Рождественские рекорды
Елка-великан
Самая высокая "елка" Германии ежегодно зажигает свои огни в Дортмунде (Dortmund). Ее высота - 45 метров. Эта елочная конструкция состоит из 1700 елей, яркой иллюминации и ангела весом 200 килограммов, который украшает макушку рождественского дерева.
Автор: Инга Ваннер
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Сладкое Рождество
Печенье
Всего, что традиционно подается к пуншу, кофе или чаю в предрождественские дни, не перечислишь: песочное печенье, ореховое или с марципаном, с изюмом, шоколадом, с пряностями… А корзинка или тарелка с печеньем разной формы - лучшая декорация праздничного стола.
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Сладкое Рождество
Полумесяцы
Ванильные и марципановые полумесяцы, посыпанные сахарной пудрой, - это нежное печенье из песочного теста называется "кипферл" (Kipferl). Традиционные в южной Германии сдобные рогалики буквально тают во рту.
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Сладкое Рождество
Звездочки с корицей
Не менее традиционные звездочки с корицей (Zimtsterne) "облачают" в праздничный наряд, обливая белой сахарной глазурью. Примечательно, что в тесто для печенья из миндаля, белка и сахара почти не добавляют муку. Неудивительно, ведь рецепт придумали швабы, славящиеся в Германии своей экономностью.
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Сладкое Рождество
Кокосовое пирожное
Kokosmakronen - пирожное из кокосовой стружки и ореховой массы с добавлением белка и большого количества сахара - еще одно популярное лакомство зимней поры. Приготовленную массу ложкой укладывают на круглые облатки и выпекают. Хрупкие пирожные обычно хранят в круглых металлических коробках.
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Сладкое Рождество
Печатное печенье
Хрустящее фигурное печенье спекулос или шпекулятиус (Spekulatius) изображает сцены из жития Святого Николая. Это один из самых хрупких видов печатного печенья. В песочное тесто добавляют гвоздику, корицу, кардамон и мускатный орех.
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Сладкое Рождество
"Озорники"
Spitzbuben - "озорники" или "плутишки" - так можно перевести название этого печенья с красным "глазком" из ягодного конфитюра. Рецепт довольно новый для старинного праздника, но сразу полюбившийся всем.
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Сладкое Рождество
Штоллен
Так называют кекс продолговатой формы из дрожжевого теста с добавлением пряностей, изюма, орехов, цукатов. Готовый штоллен (Stollen) обильно посыпают сахарной пудрой. С виду он напоминает завернутого в пеленки новорожденного Иисуса. Эта рождественская выпечка сохранила свою первозданную форму на протяжении веков. Пекут кекс за пару месяцев до Рождества. Самый знаменитый - дрезденский штоллен.
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Сладкое Рождество
Печенье для банкиров
Эти аппетитные шарики к Рождеству пекут во Франкфурте-на-Майне. Так сладкие шедевры из марципановой массы назвали в честь известной семьи банкиров по фамилии Бетман почти два века назад. С тех пор "бетменхен" (Bethmännchen) прочно заняли свое место в праздничном меню.
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Сладкое Рождество
Пряники
Традиционные для зимней поры в Германии пряники - имбирные, печатные, медовые, ореховые. Чаще всего их покупают на рождественских ярмарках, где они продаются в небывалых количествах или пекут самостоятельно.
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Сладкое Рождество
Ахенский пряник
Ахенские печатные пряники в их родном городе называют Aachener Printen. Современный рецепт знаменитых пряников был разработан в 1820 году. Считается, что в Ахене пряники появились в 15-м веке, а секрет приготовления привезли с собой медных дел мастера из соседних регионов. И готовят их без капли жира.
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Сладкое Рождество
Пряники из Нюрнберга
Старинный город Нюрнберг не менее знаменит своими пряниками. Их можно купить здесь на каждом шагу - круглые, квадратные, в виде коврижек или в форме человечков. Особенность нюрнбергских пряников - в том, что их делают практически без муки, с большим количеством всевозможных ингредиентов, таких, как миндаль, мед, шоколад, и, конечно, пряности.
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Сладкое Рождество
Баумкухен
В переводе с немецкого "баумкухен" (Baumkuchen) означает "дерево-пирог". Его делают из сдобного теста с добавлением большого количества яиц. Этот удивительный пирог - результат особой выпечки по старинному рецепту: с помощью постоянно вращающегося вертела, на который довольно жидкое тесто наносится тонким слоем. И таких слоев много!
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Сладкое Рождество
Пряничный домик
Гензель и Гретель первыми попробовали сладкую черепицу пряничного домика. Им, правда, не повезло - детей чуть не съела злая ведьма. Зато теперь ежегодно на Рождество каждый ребенок (и не только!) может полакомиться "хрустящим" домиком. Иногда домик съедают лишь в новом году - 6 января, в день чествования трех волхвов (королей, или мудрецов) .
Автор: Инга Ваннер