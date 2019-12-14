Рождественская свеча со смотровой площадкой (фото)

Шлиц • В предстоящие декабрьские выходные в Германии будут отмечать третье воскресенье Адвента - так немецкие католики и протестанты называют время ожидания Рождества. По традиции, в домах здесь зажгут третьи свечи на рождественских венках, которые обычно делают из еловых веток, украшая шарами, ангелами, звездами, разными елочными игрушками и так далее - кому как нравится. Четвертую свечу на венках зажгут еще через неделю - за пару дней до праздника.

Толстые восковые свечи - один из главных символов Рождества, однако самая большая такая свеча в мире сделана не из воска. Высота с пламенем - 42 метра. На время Адвента в нее уже без малого 30 лет подряд превращают средневековую башню на Рыночной площади в небольшом городе Шлиц в федеральной земле Гессен. Для этого требуется очень много красной материи и почти полторы сотни электрических лампочек. На самой башне в это время продолжает работать смотровая площадка, откуда можно увидеть Старый город и окрестности с высоты… рождественского пламени.

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Рождественские рекорды Рождественский календарь Традиционный адвент-календарь в Германии имеет множество форм. Самый большой такой календарь расположен в старинной ратуше города Генгенбаха в Баден-Вюртемберге. С ним связан особый ритуал: ровно в 18 часов ратуша освещается разноцветными огнями, открываются створки очередного (из 24!) окна с изображением героев сказок или известных произведений искусства. В этом году это работы Энди Уорхола.

Рождественские рекорды Рождественский рынок Самый известный рождественский рынок Германии находится в Нюрнберге, а старейший - в Саксонии. Их там даже два. В 2016 году дрезденский Штрицельмаркт (Striezelmarkt) открылся в 582-ой раз (на снимке). Предполагают, что рынок в Баутцене (Bautzen) лет на 50 старше.

Рождественские рекорды Рождественская свеча Почти 20 лет подряд эта свеча, занесенная в Книгу рекордов Гиннесса, зажигается в гессенском городе Шлиц (Schlitz). 36-метровую башню на Рыночной площади для этого ежегодно "облачают" в красный наряд. Сотни лампочек образуют "пламя", освещающее старинный городок с фахверковыми домами и рождественский рынок.

Рождественские рекорды Резной подсвечник Традиционно такие деревянные подсвечники в виде полуарки с резными узорами (Schwibbogen) ставят на подоконники. Самый большой в мире деревянный подсвечник (на снимке) высотой почти пять метров был установлен в 2006 году в крупнейшем бизнес-центре Дрездена.

Рождественские рекорды Рождественский венок В каждое воскресенье четырехнедельного предрождественского сезона в Германии зажигают по свече. В этом году четыре шестиметровые свечи из дерева украшают гигантский венок, сплетенный из хвойных веток. Диаметр - 40 метров. Его соорудили в Людвигсбурге, где открылся барочный рынок. Этот самый большой венок Германии сплели в рамках благотворительной акции, организованной телекомпанией SWR.

Рождественские рекорды Рождественская пирамида Самую высокую рождественскую пирамиду в Германии (а может быть и в мире!) установили в 2015 году на праздничном рынке в Ростоке. Высота этой (обычно миниатюрной) башенки, лопасти которой приходят в движение от теплого воздуха зажженных свечей, - более 20 метров. А по этажам пирамиды с ажурно вырезанными из дерева рождественскими мотивами можно даже прогуляться.

Рождественские рекорды Пряник на Рождество Кондитеры Конрад Фридман (слева) и Штефан Кох (справа) представляют один из 1400 элементов гигантского пряника длиной 1052 метра. Его выложили перед дворцом в Людвигсбурге в рамках благотворительной акции к открытию рождественского рынка в 2009 году. На изготовление рекордного пряника ушло по 1700 килограммов меда и муки, почти по 1000 килограммов грецких орехов и фундука и 500 литров молока.

Рождественские рекорды Щелкунчик Один из самых больших Щелкунчиков в мире высотой более 6 метров был установлен в 2003 году на рождественском рынке в Оснабрюке, а самая большая музыкальная шкатулка - на площади перед собором города. Деревянный великан колет орехи так же эффективно, как и его маленькие собратья.

Рождественские рекорды Штолен размера XXL Уже более 20 лет традиционную немецкую выпечку кондитеры Дрездена выпекают к празднику, посвященному легендарному пирогу, который символизирует младенца, завернутого в пеленку. И всегда гигантского размера - из тонны муки, двух с половиной миллионов изюминок, 120 литров рома и бессчетного количества цукатов. Из 400 элементов пекари города "собирают" штолен весом более четырех тонн.

Рождественские рекорды Ясли Христовы Скульптурное изображение сцены рождения Христа с колыбелью новорожденного - важный атрибут Рождества у западных христиан. В Вальдбрайтбахе (Waldbreitbach), где открыта целая рождественская деревня, можно полюбоваться на необычные Ясли. 1000 вручную собранных корней растений, 40 фигурок героев религиозного действа и 85 фигурок животных превращают их в самые большие ясли такого рода в мире.

Рождественские рекорды Ясли с деревянными исполинами А в местечке под названием Поленцко (Polenzko) находятся самые большие участники сцены рождения Христа. С легкой руки местного скульптора Хорста Зоммера, в небольшой церкви расположились деревянные фигуры великанского размера: Иосиф ростом 3,15 метра и Мария - почти 3 метра.

Рождественские рекорды Елка-великан Самая высокая "елка" Германии ежегодно зажигает свои огни в Дортмунде (Dortmund). Ее высота - 45 метров. Эта елочная конструкция состоит из 1700 елей, яркой иллюминации и ангела весом 200 килограммов, который украшает макушку рождественского дерева. Автор: Инга Ваннер

