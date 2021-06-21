Рождаемость

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Одна из причин замедления роста населения Германии - превышение смертности над рождаемостью, полагают эксперты.
Немецкие статистики сообщили о высоком уровне рождаемости. Такого в Германии не было уже более 20 лет. Какую роль в этом сыграл коронавирус?
Последняя перепись населения в Китае выявила сильный спад рождаемости, сообщает агентство "Синьхуа". По его данным, Пекин намерен принять меры по борьбе со старением населения.
Пандемия или нежелание рожать? Эксперт Института демографии ВШЭ в беседе с DW назвал главные причины стремительного сокращения населения России в последние годы и его возможные последствия.
Большинство детей появляются на свет в июле, августе и сентябре. Ранее же пик рождаемости приходился на начало года. С чем это связано? У немецких ученых есть свои гипотезы.
В 2019 году на 100 женщин в ФРГ приходилось 154 детей, а годом ранее - 157. Первенцев стали рожать после 30 лет, выяснило статистическое ведомство.
К концу столетия численность населения Земли составит на 2 млрд меньше, чем прогнозировали эксперты ООН, предполагают авторы исследования.
Население нашей планеты ежегодно увеличивается на 82 млн человек. Каждую секунду рождается в среднем 2,6 ребенка, сообщил фонд "Население Земли".
В результате утечки правительственных документов в распоряжение DW, NDR, WDR и SZ попал список уйгуров, интернированных в "центры перевоспитания" в Китае, - доказательство преследований нацменьшинств.
Германия никогда до сих пор не являлась страной "родильного туризма". Но мы все же решили рассказать всем интересующимся, сколько стоят здесь роды, как к ним готовят и как они проходят.
Основными причинами сокращения населения украинский министр назвал миграцию и превышение смертности над рождаемостью.
В 2019 численность населения Германии возросла еще на 200 тысяч человек. Но прирост населения объясняется исключительно притоком мигрантов, констатируют статистики.
В Германии опубликован рейтинг самых популярных детских имен. Лидеры прошлого года удержали свои позиции.
По данным Росстата, естественная убыль населения РФ в 2019 году станет рекордной за 11 лет. Как сокращение числа россиян скажется на жизни страны и ее граждан.
Рождаемость в России падает, и, по мнению вице-спикера Госдумы Ольги Епифановой, виновата в этом интернет-зависимость молодежи. Как будут развиваться события, предположил Сергей Елкин.
По данным Счетной палаты, миграционный прирост не компенсирует потерь от ускоряющейся естественной убыли населения в РФ. В Кремле не считают данную тенденцию неожиданной.
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