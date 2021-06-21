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Рождаемость

21/05/2021*** Ein Ende der Corona Pandemie und die damit einhergehenden Maßnahmen scheint in Sicht. In der Heidelberger Altstadt dürfen die gastronomischen Betriebe ihre Aussenbereiche und bestimmten Bedingungen wieder öffnen. Von Gastronomen wie auch der Bevölkerung wird das erleichtert angenommen. Auch die Innenstädte zeigen sich wieder deutlich belebter, wie hier in Heidelberg.

В Германии впервые за 9 лет приостановился рост населения 21.06.2021

Одна из причин замедления роста населения Германии - превышение смертности над рождаемостью, полагают эксперты.
17/10/2016 Vier wenige Stunden alte Babys, Connor aus Deutschland, Lionel aus Kuba, Sebastian aus Deutschland und Ryan aus China (l-r) liegen in der Geburtenstation im Krankenhaus St. Elisabeth in Leipzig nebeneinander, aufgenommen am 17.10.2016. Die Geburtenstation der Einrichtung verzeichnet in diesem Jahr einen Boom. Mit bereits über 2200 Kindern in diesen Tagen wurde der gleiche Vorjahreszeitraum um mehr als 20 Prozent überboten. Auf Grund des anhaltenden Babybooms wird jetzt über eine Erweiterung der Kapazitäten nachgedacht. Foto: Waltraud Grubitzsch/dpa +++(c) ZB-FUNKREGIO OST - Honorarfrei nur für Bezieher des ZB-Regiodienstes+++ +++ dpa-Bildfunk +++

Такой вот локдаун. В Германии установлен новый рекорд рождаемости 16.06.2021

Немецкие статистики сообщили о высоком уровне рождаемости. Такого в Германии не было уже более 20 лет. Какую роль в этом сыграл коронавирус?
A Chinese woman lifts her child in front of a family planning propaganda advertisement in Xinshao county, central Chinas Hunan province, February 2005. Foto: Lv jianshe/Imaginechina +++(c) dpa - Report+++ |

Власти Китая разрешат семьям иметь трех детей 31.05.2021

Последняя перепись населения в Китае выявила сильный спад рождаемости, сообщает агентство "Синьхуа". По его данным, Пекин намерен принять меры по борьбе со старением населения.
24.01.2019, Russland, Sotschi: SOCHI, RUSSIA - JANUARY 24, 2019: An elderly woman walking in Flag Square. Dmitry Feoktistov/TASS Foto: Dmitry Feoktistov/TASS/dpa |

Население РФ за год сократилось на полмиллиона. В чем причины? 30.01.2021

Пандемия или нежелание рожать? Эксперт Института демографии ВШЭ в беседе с DW назвал главные причины стремительного сокращения населения России в последние годы и его возможные последствия.
Ausschnitt: ARCHIV - Sechs Säuglinge liegen in der Kinderabteilung der Universitätsfrauenklinik Leipzig (Foto vom 31.07.2003). Sofie oder Sophie und Maximilian waren 2010 die beliebtesten Vornamen für Babys in Deutschland. Das hat die Gesellschaft für deutsche Sprache in Wiesbaden ermittelt. Sie habe dafür Daten von bundesweit rund 330 Standesämtern ausgewertet, teilte die Gesellschaft am Donnerstag (03.03.2011) in Wiesbaden mit. Foto: Waltraud Grubitzsch dpa (zu dpa 0388 vom 03.03.2011) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Почему дети чаще рождаются летом? 23.09.2020

Большинство детей появляются на свет в июле, августе и сентябре. Ранее же пик рождаемости приходился на начало года. С чем это связано? У немецких ученых есть свои гипотезы.
ARCHIV 2009 ***** Säuglinge liegen am 16.02.2009 auf der Kinderstation des Krankenhauses St. Elisabeth - St. Barbara in Halle (Saale). Wie viele Kinder wurden im Land geboren? Wie hat sich die Einwohnerzahl entwickelt? Wie viele Sachsen-Anhalter pendeln zur Arbeit? Rund 280 Statistiken zu diesen und weiteren Fragen führt das Statistische Landesamt jedes Jahr. (zu dpa «Sachsen-Anhalt in Zahlen - Statistisches Jahrbuch wird vorgestellt» vom 08.12.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

В Германии стали реже рожать 29.07.2020

В 2019 году на 100 женщин в ФРГ приходилось 154 детей, а годом ранее - 157. Первенцев стали рожать после 30 лет, выяснило статистическое ведомство.
ARCHIV - 31.08.2018, Niedersachsen, Papenburg: Zahlreiche Besucher sind während des Konzerts von DJ Guetta im Rahmen der Taufe des neuen LNG-Kreuzfahrtschiffes AIDAnova auf dem Gelände der Meyer Werft. Die Weltbevölkerung wird Anfang 2019 auf voraussichtlich mehr als 7,67 Milliarden Menschen angewachsen sein. Das seien rund 83 Millionen mehr als ein Jahr zuvor, teilte die Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW) am 21.12.2018 in Hannover mit. (zu dpa Weltbevölkerung wächst auf 7,67 Milliarden Menschen vom 21.12.2018) Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

К 2100 году население России может сократиться на 40 млн 15.07.2020

К концу столетия численность населения Земли составит на 2 млрд меньше, чем прогнозировали эксперты ООН, предполагают авторы исследования.
+++Bild darf nur im Rahmen der abgesprochenen Berichterstattung verwendet werden!+++ Children at a makeshit learning space in a sprawling camp for thousands of families displaced by civil war in Kaga Bandoro, the Central African Republic

Численность населения Земли достигла 7,8 млрд человек 10.07.2020

Население нашей планеты ежегодно увеличивается на 82 млн человек. Каждую секунду рождается в среднем 2,6 ребенка, сообщил фонд "Население Земли".
This photo taken on May 31, 2019 shows Chinese flags on a road leading to a facility believed to be a re-education camp where mostly Muslim ethnic minorities are detained, on the outskirts of Hotan in China's northwestern Xinjiang region. - As many as one million ethnic Uighurs and other mostly Muslim minorities are believed to be held in a network of internment camps in Xinjiang, but China has not given any figures and describes the facilities as vocational education centres aimed at steering people away from extremism. (Photo by GREG BAKER / AFP) / TO GO WITH AFP STORY CHINA-XINJIANG-MEDIA-RIGHTS-PRESS,FOCUS BY EVA XIAO

Репрессии против уйгуров в Китае: DW получила новые доказательства 17.02.2020

В результате утечки правительственных документов в распоряжение DW, NDR, WDR и SZ попал список уйгуров, интернированных в "центры перевоспитания" в Китае, - доказательство преследований нацменьшинств.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Eine Mutter küsst am 06.11.2012 ihr Kind in ihrem Zimmer in der Klinik und Poliklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe des Universitätsklinikum Carl Gustav Carus in Dresden (Sachsen). Foto: Arno Burgi/dpa (zu dpa Weltweit niedrigste Geburtenrate wird für Deutschland zum Problem vom 29.05.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Как рожают в Германии 24.01.2020

Германия никогда до сих пор не являлась страной "родильного туризма". Но мы все же решили рассказать всем интересующимся, сколько стоят здесь роды, как к ним готовят и как они проходят.
Das Foto habe ich, Andreas Brenner, im Mai 2017 in Kiew (Ukraine) gemacht. Das Bild darf auf DW-Seiten veröffentlicht werden. Thema: Stadtentwicklung von Kiew. Stichworte: Kiew, Ukraine, Stadtbild, Häuser, Hauptbahnhof Bildbeschreibung: Blick auf die Straßen und Häuser von Kiew und Kiewer Hauptbahnhof

Население Украины сократилось до 37,3 миллиона человек 23.01.2020

Основными причинами сокращения населения украинский министр назвал миграцию и превышение смертности над рождаемостью.
Grundschueler mit Migrationshintergrund stehen auf dem Schulhof einer Grundschule. | Verwendung weltweit

Численность населения Германии в 2019 году достигла рекордного уровня 17.01.2020

В 2019 численность населения Германии возросла еще на 200 тысяч человек. Но прирост населения объясняется исключительно притоком мигрантов, констатируют статистики.
27.12.2019, Schleswig-Holstein, Ahrensburg: Der Hobby-Namensforscher Knud Bielefeld zeigt zwei Lebkuchenherzen mit den Aufschriften Ben und Emma, die beliebtesten Namen des Jahres 2019. Jährlich wertet er 610 verschiedene Quellen von bundesweit 480 Städten aus, um die Reihenfolge von Deutschlands beliebtesten Kindernamen herauszufinden. Foto: Markus Scholz/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Эмма и Бен - самые популярные имена для новорожденных в Германии (фото) 30.12.2019

В Германии опубликован рейтинг самых популярных детских имен. Лидеры прошлого года удержали свои позиции.
07.12.2019, Russland, Yuryevets: IVANOVO REGION, RUSSIA - DECEMBER 7, 2019: A woman selling preserved vegetables and mushrooms in a street in the town of Yuryevets. Vladimir Smirnov/TASS Foto: Vladimir Smirnov/TASS/dpa |

Пять последствий демографического кризиса в России 27.12.2019

По данным Росстата, естественная убыль населения РФ в 2019 году станет рекордной за 11 лет. Как сокращение числа россиян скажется на жизни страны и ее граждан.
Stellvertretende Vorsitzende der russischen Duma glaubt, dass die Geburtenzahl in Russland wegen der Internetsucht unter Jugendlichen sinkt.

Куда делись дети: в Госдуме винят интернет в падении рождаемости 08.11.2019

Рождаемость в России падает, и, по мнению вице-спикера Госдумы Ольги Епифановой, виновата в этом интернет-зависимость молодежи. Как будут развиваться события, предположил Сергей Елкин.
03.05.2018, Russland, Moskau: Eine Frau steht am Grab des deutschen Arztes Friedrich-Joseph Haass (die Schreibweise auf dem Grabstein weicht von der eingeführten deutschen Schreibweise ab) auf dem Wwedenskoje-Friedhof. (zu dpa Deutscher Armenarzt Haass in Moskau seliggesprochen am 06.05.2018) Foto: Emile Alain Ducke/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

В РФ четвертый год подряд ускоряется естественная убыль населения 07.11.2019

По данным Счетной палаты, миграционный прирост не компенсирует потерь от ускоряющейся естественной убыли населения в РФ. В Кремле не считают данную тенденцию неожиданной.

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