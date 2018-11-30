 Родченков представил новые сведения о нарушениях в российском биатлоне | Новости из Германии о России | DW | 11.06.2019

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Россия

Родченков представил новые сведения о нарушениях в российском биатлоне

Международный союз биатлонистов сообщил, что информатор Родченков предоставил им новые документы. Они связаны с коррупцией и покрытием положительных допинг-проб атлетов из РФ.

Григорий Родченков

Григорий Родченков

Комитет, расследующий факты допинга и коррупции в биатлоне, во вторник, 11 июня, объявил, что были получены новые "существенные" новые доказательства от российского допинг-информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова. Комитет, представляющий Международный союз биатлонистов (IBU), заявил, что его представители пообщались с Родченковым, который ранее руководил Московской антидопинговой лаборатории.

Контекст

Успешная апелляция лыжника Александра Легкова подвела предварительную черту под вопросом индивидуальной вины российских спортсменов за употребление допинга на Олимпиаде-2014 в Сочи. (25.01.2019)

Генсек Международного союза биатлонистов Николь Реш сложила с себя полномочия. Вместе с президентом организации Андерсом Бессебергом она фигурирует в деле, вероятно, связанном с допингом. (11.04.2018)

В комитете утверждают, что "доктор Родченков предоставил значительную дополнительную информацию и документы, и согласился продолжать оказывать помощь в расследованиях". Тогдашний президент и генеральный секретарь IBU в 2018 году ушли в отставку после того, как власти Австрии провели обыск в штаб-квартире организации. Австрийская прокуратура заявила, что до 300 000 долларов были выплачены в качестве взяток с целью скрыть российские допинг-случаи за несколько лет.

В конце января 2019 года республиканцы и демократы внесли в обе палаты Конгресса США законопроект, получивший название "акт Родченкова". Законопроектом предлагается криминализация допинговых нарушений во всех соревнованиях, где они могут затронуть американские интересы.

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  • женская сборная России по хоккею

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    Не все спортсмены из "допинговой программы" сумели принести России медали на Играх в Сочи. Так, женская сборная России по хоккею, которая якобы тоже принимала "коктейль" Родченкова, заняла лишь шестое место.

  • Илья Черноусов

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    И снова лыжники

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  • логотип IAAF

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    Уже очередной допинг-скандал

    Новый допинговый скандал - уже не первый за последние месяцы с участием России. В конце 2015 года спецкомиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) разоблачила многочисленные случаи применения допинга российскими легкоатлетами и сокрытие этих фактов антидопинговыми службами РФ. Из-за этого участие российских легкоатлетов на летних Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году до сих пор под вопросом.

    Автор: Илья Коваль


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Хайо Зеппельт о подозрительных допинг-пробах российских футболистов

 

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Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

Результаты Игр-2014 в Сочи стали триумфом российского спорта. Однако откровения экс-главы антидопинговой лаборатории в Москве заставляют иначе взглянуть на итоги зимней Олимпиады. (13.05.2016)  

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