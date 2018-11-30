Родченков представил новые сведения о нарушениях в российском биатлоне

Комитет, расследующий факты допинга и коррупции в биатлоне, во вторник, 11 июня, объявил, что были получены новые "существенные" новые доказательства от российского допинг-информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова. Комитет, представляющий Международный союз биатлонистов (IBU), заявил, что его представители пообщались с Родченковым, который ранее руководил Московской антидопинговой лаборатории.

В комитете утверждают, что "доктор Родченков предоставил значительную дополнительную информацию и документы, и согласился продолжать оказывать помощь в расследованиях". Тогдашний президент и генеральный секретарь IBU в 2018 году ушли в отставку после того, как власти Австрии провели обыск в штаб-квартире организации. Австрийская прокуратура заявила, что до 300 000 долларов были выплачены в качестве взяток с целью скрыть российские допинг-случаи за несколько лет.

В конце января 2019 года республиканцы и демократы внесли в обе палаты Конгресса США законопроект, получивший название "акт Родченкова". Законопроектом предлагается криминализация допинговых нарушений во всех соревнованиях, где они могут затронуть американские интересы.

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