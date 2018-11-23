 Родственники жертв MH17 подали в ЕСПЧ иск к России | Новости из Германии о Европе | DW | 23.11.2018

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Европа

Родственники жертв MH17 подали в ЕСПЧ иск к России

Родственники 55 жертв крушения малайзийского "Боинга" в Донбассе обвиняют Россию в утаивании важной информации о гибели самолета.

На месте крушения самолета

На месте крушения самолета

Родственники 55 человек, погибших при крушении малайзийского "Боинга" под Донецком, подали иск к России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщил в пятницу, 23 ноября, нидерландский вещательный фонд NOS.

Эти семьи погибших утверждают, что именно Россия сбила самолет "Малайзийских авиалиний", следовавший рейсом MH17, и затем мешала расследованию обстоятельств катастрофы. Адвокат Вейру Мева заявил, что, по мнению родственников погибших, РФ не передала Совместной следственной группе важную информацию о крушении и представила данные, которые не подтвердились. Мева не уточнил, требуют ли истцы компенсации от России.

По мнению адвоката, если ЕСПЧ примет жалобу, она будет рассмотрена в течение 5-7 лет.

Контекст

Австралийские адвокаты родственников жертв крушения малайзийского самолета под Донецком потребовали от РФ 330 миллионов долларов. Решение о выплате компенсаций будет принимать ЕСПЧ. (21.05.2016)

Киев мог предотвратить крушение лайнера "Малайзийских авиалиний", закрыв воздушное пространство над Донбассом, утверждают родные погибших в крушении немцев, подавшие иск в ЕСПЧ. (19.12.2014)

Уже второй иск в ЕСПЧ

Международная следственная группа 24 мая представила доклад о крушении рейса MH17. Следователи, в частности, сообщили, что зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого сбили самолет, был доставлен с базы 53-й зенитной ракетной бригады, расположенной под Курском. В Минобороны РФ неоднократно опровергали связь с крушением самолета. 17 сентября представители ведомства заявили, что "Боинг" был сбит ракетой, которую в 1986 году получила войсковая часть в Украине.

В мае 2016 года иск к России в ЕСПЧ подали родственники 16 погибших в авиакатастрофе из Австралии, Новой Зеландии и Малайзии. 33 истца потребовали компенсации в размере 330 миллионов долларов. В июне 2017 года к иску присоединились еще 238 человек - родственники 111 жертв крушения из Нидерландов.

Смотрите также:

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    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    MH17 был сбит российским "Буком"

    Расследование показало, что "Боинг" был сбит ракетой серии 9М38, используемой в зенитно-ракетном комплексе "Бук". Установка была доставлена из России и запущена с территории, контролировавшейся тогда сепаратистами. Фрагменты ракеты серии "Бук" были обнаружены как при вскрытии тел членов экипажа, так и в одном из оконных проемов кабины самолета.

  • ЗРК Бук

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Маршрут "Бука"

    Международной следственной группе удалось установить большую часть маршрута, по которому ЗРК "Бук" следовал на территорию Украины, а также маршрут его движения в обратном направлении. По версии следствия, комплекс перемещался с территории России на территорию Восточной Украины и позже вывезен обратно в РФ на белом тягаче марки Volvo.

  • Поля в районе крушения MH17

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Место запуска ракеты

    Конечным пунктом назначения ЗРК "Бук" стали поля неподалеку от поселка Первомайский. Эту информацию подтверждают показания многочисленных свидетелей, которые видели столб дыма, установку "Бук" в районе поселка, а также саму ракету после ее запуска. После запуска ракеты "Бук" покинул это место своим ходом. Спустя некоторое время его снова погрузили на тягач и отвезли к российской границе.

  • На месте крушения MH17

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Альтернативные версии

    Следствием исключены версии о внештатной ситуации и теракте на борту самолета. Версия о том, что авиалайнер был сбит в воздухе военным самолетом, была также признана несостоятельной. На основании радиолокационных данных установлено, что на момент катастрофы воздушных судов, способных сбить рейс МН17, поблизости не находилось.

  • Игрушки н месте крушения MH17

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Виновные лица

    На данный момент Международная следственная группа установила личности около 100 человек, причастных к катастрофе. Двое из подозреваемых упоминаются на сайте нидерландской полиции как "фигурант 1, псевдоним: Орион (позывной), имя: Андрей Иванович" и "фигурант 2, псевдоним: Дельфин (позывной), имя: Николай Федорович". Их фамилии следствию пока неизвестны.

  • Презентация отчета Международной следственной группы

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Следствие ищет свидетелей

    На сайте опубликованы фрагменты записей телефонных разговоров Дельфина и Ореона. "Ну че, колонну подтверждает, которую идет, Москва? Я говорю, подтверждение колонны, которая идет в сторону аэропорта… Москва подтверждает… видят они ее? Это колонна э-э-э этих… укропов?" - спрашивает один из фигурантов. Следствие обращается с просьбой о помощи ко всем, кто располагает информацией об этих людях.

  • Снимки со спутника

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Расследование Bellingcat

    Выводы МСГ фактически совпадают с результатами расследования группы Bellingcat - экспертно-журналистской организации, занимающейся независимыми расследованиями по открытым источникам. 15 июля Bellingcat опубликовала доклад, в котором также утверждается, что причиной гибели "Боинга" стала ракета из установки "Бук", доставленной на территорию Украины из России.

  • Презентация доклада концерна Алмаз-Антей

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Российская версия

    В октябре 2015 года производитель комплекса "Бук" - российский концерн "Алмаз-Антей" - опубликовал итоги собственного расследования катастрофы. По версии концерна, "Боинг" был сбит из района близ сел Зарощенское и Великая Шишовка, находящихся под контролем вооруженных сил Украины. Эксперты Bellingcat, в свою очередь, утверждают, что в указанных точках не было украинских установок "Бук".

    Автор: Александра Елкина


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Россию обвинили в катастрофе MH17, Bellingcat назвал новое имя – DW Новости (25.05.2018)

 

Контекст

Что удалось узнать о катастрофе MH17

Международная следственная группа, расследующая причины катастрофы малайзийского "Боинга" в небе над Украиной, опубликовала промежуточный отчет. Главные выводы - в фотогалерее DW. (30.09.2016)  

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В Украине покончил с собой летчик, которого в РФ винили в катастрофе MH17  

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