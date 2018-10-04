Родители обвиняемых по делам "Нового величия" и "Сети" готовят акцию протеста

О намерении провести массовую акцию в защиту фигурантов дел "Нового величия" и "Сети" говорится в совместном заявлении родителей обвиняемых молодых людей, опубликованном в "Новой газете" в пятницу, 5 октября.

По словам организаторов протеста, основная цель - "прекратить уголовные дела "Нового величия" и "Сети" и остановить появление новых таких дел". "Мы призываем людей всех возрастов - и детей, и родителей - выступить вместе с нами в защиту нового поколения. Если мы не защитим тех, кто придет на смену, то будущего у нашей страны уже не будет", - подчеркивают активисты.

Уголовные дела на членов общественных организаций "Новое величие" и "Сеть", в которые входили молодые люди оппозиционных политических взглядов, были заведены в 2017 году. В настоящее время по делу "Нового величия" проходят 10 человек, по делу "Сети" - 11. Они обвиняются в "организации террористических сообществ и подготовке к насильственному свержению власти в России". При этом, как заявляют подозреваемые обоих дел, в ходе ареста и последующего содержания их в СИЗО признательные показания выбивались из них с помощью пыток.

"Новое величие" как спецоперация

Так называемая оппозиционная группа "Новое величие" была создана в декабре 2017 года. Большинство из входивших в нее молодых людей не были знакомы друг с другом лично и общались через службу обмена сообщениями Telegram. Одним из ключевых свидетелей по этому делу выступает Руслан Д., которого адвокаты обвиняемых и правозащитники организации "Мемориал" считают сотрудником спецслужб, внедренным в группу с целью провокации.

Именно по инициативе Руслана Д. участники "Нового величия" утвердили свою "политическую программу", в которой следствие нашло признаки идеологии насилия. Кроме того, в организацию были внедрены оперативник уголовного розыска Максим Расторгуев и сотрудник Росгвардии Руслан Кашапов, которые побудили участников группы к расклеиванию листовок про "путинский режим" и участию в общественно-политических митингах.

15 марта 2018 года 10 участников группы, в том числе 17-летняя Анна Павликова и 19-летняя Мария Дубовик, были арестованы и помещены в СИЗО. Однако благодаря активной общественной поддержке мера пресечения для девушек была заменена на домашний арест. 11 сентября его срок был продлен на три месяца - до 13 декабря 2018 года. Четверо прочих участников "Нового величия" изначально были помещены под домашний арест, еще четверо - отправлены в СИЗО.

Группу "Сеть" обвиняют в подготовке "волнений в стране"

Уголовное дело против 11 участников группы "Сеть" было возбуждено в октябре 2017 года. По версии следствия, молодые люди из Пензы и Санкт-Петербурга, некоторые из которых придерживались левых и антифашистских взглядов, являлись членами террористического сообщества и готовились к организации волнений в стране. Теперь им грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

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