Родина садовых гномов (видео)

Садовые гномики

В 1981 году было создано Международное объединение по защите садовых гномов, активисты которого пытаются поставить их изучение и охрану на научную основу. Несколько позже возникла еще одна организация, решившая по-своему бороться за их права. Члены так называемого Фронта освобождения гномов похищают их и отпускают на свободу вдали от дома. Интересно, что об этом всем думают сами гномы?

Автор: Максим Нелюбин