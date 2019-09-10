 Родина садовых гномов (видео) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 10.09.2019

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Культура и стиль жизни

Родина садовых гномов (видео)

Немецкая фабрика Griebel в Тюрингии производит садовых гномов. Это семейное предприятие уже в четвертом поколении. Предлагаем вам вместе с нами побывать на родине гномов.

Смотреть видео 04:22

Родина садовых гномов

 

 

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  • Карикатура

    Садовые гномики

    Что русскому - матрешка, то немцу - садовый гном, он же - Gartenzwerg. История этого неофициального символа Германии, хорошо узнаваемого во всем мире, уходит в далекое прошлое, но его широкое распространение началось почти 130 лет назад.

  • Садовые гномы в Германии

    Садовые гномики

    По некоторым оценкам, в немецких садах, палисадниках, домах и квартирах, а также на подоконниках, балконах и дачах их сейчас - около 25 миллионов.

  • Садовые гномы. Мюнхен

    Садовые гномики

    Патентами они не защищены. Недоброжелатели считают их воплощением китча и безвкусия. Для других они являются символами бюргерского уюта, благоденствия, а также усердия и добродушия.

  • Немецкие садовые гномы

    Садовые гномики

    Немецкие садовые гномы - фигуры неоднозначные, полемизирующие, но терпеливо позволяющие делать с собой все, что угодно - вплоть до снятия штанов и демонстрации неприличных жестов.

  • Садовые гномы в Германии

    Садовые гномики

    Массовое шествие садовых гномов по Германии, ставшее прологом мирового успеха, началось 10 ноября 1890 года. Именно в этот день в продажу поступила первая партия таких глиняных фигурок, изготовленных фабричным способом - отлитых из терракотовой глины в специальных формах, обожженных и раскрашенных.

  • Немецкие садовые гномы

    Садовые гномики

    Местом рождения стала мастерская Филиппа Грибеля (Philipp Griebel) в тюрингском районе Гревенрода. Во времена индустриализации здесь как раз начали развиваться разные промышленные производства. 1898 году гномы добрались отсюда до Лейпцигской ярмарки. Первого глиняного гнома Филипп Грибель изготовил еще в 1872 году - для своего собственного садового участка.

  • Садовые гномы

    Садовые гномики

    В качестве образца для его гномов, вероятно, служили изображения кобольдов - мифологических духов-хранителей подземных богатств, а также каменные фигурки садовых гномов, украшавших парки европейских дворцов и резиденций эпохи барокко. Самые старые барочные гномы, дошедшие до наших дней, находятся в саду замка Мирабель в австрийском Зальцбурге.

  • Садовые гномы

    Садовые гномики

    В середине XVIII века некоторые мануфактуры на заказ выпускали фарфоровых гномов для европейской знати. В начале XIX века, когда на континент пришла эпоха Просвещения, представители высшего света интерес к ним потеряли, однако гномы из глины постепенно начали появляться перед домами городских жителей среднего достатка в Англии, Германии, Австрии и других странах.

  • Садовые гномы

    Садовые гномики

    Филипп Грибель, начавший массовое их производство в конце XIX века, действовал по капиталистическому правилу, согласно которому спрос определяет предложение. Выпуск не прекращался даже во время Второй мировой войны, однако в первые годы существования ГДР фабрику в Тюрингии на некоторое время закрыли. Гномы попали под идеологическую опалу как мелкобуржуазный символ.

  • Немецкие садовые гномы

    Садовые гномики

    После возобновления выпуска в 1952 году большую часть восточных гномов из Гревенроды поставляли в Западную Германию, где во времена немецкого экономического чуда они вновь в массовом порядке вернулись на свои привычные места.

  • Садовые гномы в Германии

    Садовые гномики

    Во времена национал-социализма гномы тоже не совсем вписывались в идеологическую картину мира. В городах, расположенных на первом туристическом маршруте Германии - "Немецкой дороге романтики" - их заставили убрать с глаз долой, чтобы не нарушали гармонию ландшафтов. На фотографии - "пациенты" современного "госпиталя для гномов" в округе Вельпке (Нижняя Саксония).

  • Садовые гномы в Германии

    Садовые гномики

    Рост типичного немецкого гнома составляет 68-69 сантиметров, вернее - не должен их превышать. На голове - красный колпак, на лице - вечная улыбка, а также борода.

  • Садовые гномы в Германии

    Садовые гномики

    Долгое время садовые гномы были вынуждены вести холостяцкий образ жизни, но борьба за гендерное равенство не обошла их маленький мир стороной - к ужасу блюстителей традиций и радости самих гномов.

  • Садовые гномы в Германии

    Садовые гномики

    После воссоединения Германии в жизни немецких садовых гномов начался новый успешный этап, благодаря новым моделям. Некоторые из них можно считать своего рода антиподами традиционных гномов, то есть гномами ядовито-злобными. Другие просто удовлетворяют спрос на специальные сувениры, например, для футбольных болельщиков.

  • Садовые гномы в Германии

    Садовые гномики

    Некоторые фанты национальной футбольной сборной возят своих гномов на матчи немецкой команды. Отдельный билет на стадион для них покупать не требуется.

  • Садовые гномы

    Садовые гномики

    Гномы не обходят стороной большую политику, а большая политика - гномов. Этот миниатюрный экземпляр даже попал в руки федерального канцлера Германии Ангелы Меркель на одной из садово-парковых выставок.

  • Немецкие политики в виде садовых гномов

    Садовые гномики

    На этой фотографии в виде гномов представлены некоторые предшественники Меркель - бывшие немецкие канцлеры Вилли Брандт, Конрад Аденауэр и Людвиг Эрхард.

  • Садовые гномы в Германии

    Садовые гномики

    Жизнь немецких садовых гномов полна опасностей. Например, они уплывают с насиженных мест во время наводнений, а также подвергаются атакам домашних и диких животных.

  • Коллекция садовых гномов

    Садовые гномики

    Спокойнее могут себя чувствовать гномы, попавшие в частные коллекции. Одна из крупнейших в Германии находится в городе Фёльклингене в земле Саар на границе с Францией.

  • Садовые гномы в Германии

    Садовые гномики

    В 1981 году было создано Международное объединение по защите садовых гномов, активисты которого пытаются поставить их изучение и охрану на научную основу. Несколько позже возникла еще одна организация, решившая по-своему бороться за их права. Члены так называемого Фронта освобождения гномов похищают их и отпускают на свободу вдали от дома. Интересно, что об этом всем думают сами гномы?

    Автор: Максим Нелюбин


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Контекст

Каждому гному - по Кубку мира

В Германии даже садовые гномы готовы к началу Чемпионата мира по футболу. Эта фотография была сделана в бранденбургском Клайнмахнове накануне открытия ЧМ-2018 в России. (14.06.2018)  

День рождения садового гнома

На прошлой неделе немецкому садовому гному исполнилось 130 лет. Этому событию посвящена даже специальная выставка "садовый гном – объект любви и насмешек", которая открылась в берлинском районе Нойкельн. (26.03.2002)  

В Германии нашли надгробие Белоснежки

Кто не знает сказку о Белоснежке, ее злой мачехе, волшебном зеркальце и семи гномах! И вот сказка стала былью: в баварском городке найдена надгробная плита с ее могилы. (13.08.2019)  

Гессен принимает парад садовых гномов

Одни возводят их в культ, другие называют не иначе как китчем. Фигуркам, которые входят в десятку типичных примет жизни немцев, посвящена отдельная выставка. (02.05.2013)  

Садовые гномики

В Германии сейчас насчитывается около 25 миллионов садовых гномов. Их массовый выпуск начался в Тюрингии 125 лет назад. (10.11.2015)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Родина садовых гномов  

Родина Белоснежки  

Картины на листьях деревьев (видео)  

Новая достопримечательность: Берлин в миниатюре  

Также по теме

Родина садовых гномов 10.09.2019

Немецкая фабрика Griebel в Тюрингии производит садовых гномов. Это семейное предприятие уже в четвертом поколении. Предлагаем вам вместе с нами побывать на родине гномов.

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