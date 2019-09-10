Родина садовых гномов (видео)

Немецкая фабрика Griebel в Тюрингии производит садовых гномов. Это семейное предприятие уже в четвертом поколении. Предлагаем вам вместе с нами побывать на родине гномов.
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