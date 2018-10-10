Родина кагора - Франция (видео)

"Черное вино" из Франции известно во всем мире со времен Средневековья. Его пили российские императоры, оно дало название церковному кагору.
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