Родина "доллара", или Рудные горы - новый объект Всемирного наследия

История этого горнодобывающего региона на границе Германии и Чехии насчитывает восемь столетий. В Германии их называют Рудными горами (Erzgebirge), в Чехии - Крушне-Гори (Krušnohoří).
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Достопримечательности Рудных гор
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